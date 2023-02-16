Tiểu tam gửi ảnh 'vui vẻ' cho chính thất xem, không ngờ vợ chỉ cười rồi nhẹ nhàng nhắn một tin khiến ả ta im bặt

Ly là trợ lí của Đạt. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Ly, Hồng đã có cảm giác bất an. Nhiều lần cô đã tỏ ra hờn dỗi khi thấy chồng tuyển trợ lí trẻ đẹp như vậy, nhưng vì đây là công việc, hơn nữa anh cũng chưa làm điều gì có lỗi, cô không thể vì thế mà trách cứ chồng. Nhưng từ phía Ly, cô thực sự si mê và yêu thầm Đạt. Thậm chí cô lên kế hoạch giành anh về phía mình.

Sau gần 10 năm kết hôn, chưa bao giờ Hồng nghĩ một ngày nào đó cuộc hôn nhân của mình lại có người khác xen vào. Cô tin tưởng vào chồng khi anh là người hiền lành, hết lòng yêu thương vợ con. Ấy vậy mà ngày hôm nay, kết thúc một tuần đi công tác trở về, cô đã phải đón nhận một cái tin đầy đau đớn: Chồng đã lên giường cùng với cô trợ lí trẻ đẹp!

Chỉ đúng một ngày sau khi trở về, Ly táo bạo gửi chúng đến cho Hồng với lời nhắn nhủ: “Em và anh ấy đã có những phút giây hạnh phúc. Anh ấy nói yêu em và muốn bên em. Mong chị hãy có tự trọng, ly hôn và giải thoát cho anh ấy”.

Bao nhiêu toan tính, mưu mô và hi vọng, Ly quyết định lừa cho Đạt uống say trong chuyến đi công tác dài ngày đợt hè vừa rồi. Chẳng hiểu đêm hôm đó diễn ra như thế nào, thế nhưng Ly đã có được những hình ảnh giường chiếu đầy ngọt ngào giữa 2 người.

Ảnh minh họa: Internet

Hồng giận sôi người khi nhìn những bức hình tình tứ ấy. Cô không bao giờ dám nghĩ có ngày chồng lại phản bội mình theo cách này. Nhưng dù điều đó có thực sự xảy ra thì phải làm sao? Không lẽ cô ly hôn để thỏa ước nguyện của kẻ thứ ba kia? Không lẽ cô ly hôn để cô ta ngang nhiên bước vào gia đình này và các con mình chịu cảnh tan đàn xẻ nghé?

Hồng tự nhủ dù đó có là lỗi lầm của chồng thì giờ điều mà cô cần làm là giành lại anh từ tay kẻ thứ ba đầy mưu mô kia. Hồng xem kĩ lại từng bức hình, cô mỉm cười khi phát hiện ra điều thú vị. Chưa dừng lại ở đó, cô quyết định nói chuyện với chồng.

Anh tần ngần một hồi lâu và thú nhận không nhớ bất cứ điều gì, chỉ thấy sáng hôm sau tỉnh dậy đang nằm bên cạnh cô ta. Anh cầu xin vợ tha thứ vì hoàn toàn không hề có ý định bỏ vợ hay tiến tới với cô ta.

Tới lúc này thì Hồng đã hiểu. Cô nhắn tin lại cho cô nàng trợ lí đang khao khát được thành vợ của chồng mình.

- “Cảm ơn em! Chị đã biết chuyện này ngay sau khi anh ấy đi công tác về, nhưng vì giữ sĩ diện cho em nên chị không tra khảo lại. Cùng cảnh phụ nữ với nhau, thấy em còn trẻ mà đã thiếu thốn ái tình tới mức độ lừa người ta say để lên giường nằm cùng lấy tí hơi thì tội nghiệp quá.

Trẻ như em mà không kiếm nổi một tấm trai cho đàng hoàng, lại phải xin thừa cặn của người khác không phải mất giá quá sao. Chồng chị nói chẳng có cảm giác gì hết bởi vì anh ấy say. Có thể em không biết chứ chị tin chồng mình. Mỗi lần say trở về nhà, anh ấy ngủ như chết, chẳng động tay, động chân được gì. Thế nên chuyện với em, nếu có, thì anh nhà chị cũng là nạn nhân từ cơn cuồng yêu của em mà thôi.

Mà ngay cả anh ấy có vì say mà không cưỡng lại được trước cô gái đầy thèm khát đàn ông như em thì cũng dễ hiểu. Chị sẽ coi như anh ấy một lần giúp người thôi. Những bức ảnh này với em chắc có nhiều ý nghĩa nên cứ giữ đó mà ngắm em nha”.

Loạt tin nhắn được gửi đi, Hồng thấy đầu bên kia hoàn toàn im bặt. Xem ra, cô ta cũng biết sĩ diện và tự định liệu được vị trí của mình. 1 tuần sau, cô thấy chồng về thông báo nàng ta đã nộp đơn xin nghỉ việc. Anh ôm lấy vợ xin lỗi và mong cô tha thứ cho những tổn thương mình đã gây ra dù không cố ý.

Hồng mỉm cười nắm lấy tay chồng. Sở dĩ cô bao dung được như vậy là vì bao năm qua cô hiểu anh là người thế nào. Vả lại trong câu chuyện này, mất bình tĩnh là trúng kê nhân tình, thế nên cô tuyệt nhiên không cho phép mình mắc bẫy.