“Anh đọc cho kỹ rồi ký nhanh đi. Từ nay anh đến với bồ nhí không phải giấu vụng nữa. Thực tế tôi đã biết tỏng anh đi lại với cô ta từ 5 năm nay rồi”.

Tháng trước sau khi con trai đầy tháng và sau khi ôm gọn được 25 tỉ trong tay tôi mới bắt đầu lộ mặt. Một ngày như bao ngày bình thường khác, sau khi chồng đi làm về, tôi chìa luôn đơn ly hôn :

“Cô biết tôi làm vậy bên ngoài, sao giờ mới lên tiếng?”.

Tôi cười ngạo mạn:

“Vì sao ư, vì tôi còn phải ủ mưu để dồn hết tài sản của cái nhà này về phía mình để mai này còn nuôi con. Giờ mọi việc đã xong mới lật bài ngửa đây. Cái kết cho kẻ phản bội xem ra đắng ngắt quá phải không?”.

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Thật sự nghĩ lại tôi vẫn thấy hả hê và đáng đời hắn. Bao năm nhẫn nhịn nhìn anh ta bên người đàn bà khác đã quá đủ rồi.

Vợ chồng tôi yêu nhau tận 7 năm mới kết hôn. Con đầu lòng của chúng tôi cũng được 8 tuổi. Trước đây anh hết lòng với vợ con bao nhiêu thì từ khi lên chức giám đốc marketing một hãng xe ô tô lớn, chồng tôi đổi khác bấy nhiêu.

Ngoài chẳng có thời gian cho vợ con, anh ta còn ngoại tình với nhiều phụ nữ khác.

5 năm nay, anh ta công khai cặp bồ với em trợ lý trẻ đẹp, còn dành tiền mua nhà chung cư cho cô ta để có chỗ tiện đi lại.

Nhiều hôm anh lấy cớ đi tiếp khách để ở bên bồ mà tôi đắng lòng. Tôi luôn dặn lòng phải làm ngơ để tìm mọi cách thu vén hết tài sản về phía mình. 4 căn biệt thự anh mua những năm trước mà cho vợ đứng tên để tránh bị công ty nhòm ngó, tôi đem bán được 25 tỉ.

Thậm chí bao tiền vàng 2 đứa để trong ngân hàng tôi cũng tìm cách quy hết về một mối. Ngoài ra, tôi thuê thám tử thu giữ đầy đủ chứng cứ anh ngoại tình để ra tòa không thể chối cãi, anh sẽ không thể tranh giành nuôi con với tôi được.

Trước khi sinh con thứ 2, tôi đã định lật bài ngửa với chồng. Nhưng khi ấy, tôi bị tử cung ngắn nên có dấu hiệu dọa sảy. Suốt cả thai kỳ, tôi phải nghỉ ngơi tại giường, uống thuốc chống co thắt và khâu vòng cổ tử cung.

Vợ mang bầu lần 2 vất vả vậy nhưng chồng cũng chẳng biết đấy là đâu cứ đi tối ngày. Vì thế tôi cố đợi ngày mẹ tròn con vuông sẽ khui ra tất cả.

Lúc biết kế hoạch âm thầm trong 5 năm của vợ, chồng tôi cay cú:

“Cô đúng là quá thâm hiểm, còn dựng chuyện để năm xưa tôi cho cô đứng tên đất đai tài sản và giờ trắng trợn chiếm đoạt hết. Tôi sẽ kiện đến cùng”.

“Anh cứ thoải mái kiện đi, con kiến kiện củ khoai khi tất cả giấy tờ đều đứng tên tôi. Hơn nữa, giám đốc cứ coi như bồi thường cho vợ con đi. Còn căn nhà này tôi cho anh tất, không phải chia đôi nữa”.

Sau hôm ấy tôi đưa 2 con ra khỏi nhà. Chồng gọi tôi không biết bao nhiêu cuộc nhưng tôi không thèm nghe. Cứ để khi nào tòa gọi thì gặp 1 thể. Đàn ông phản bội vợ con đáng bị như thế. Giờ tôi chỉ cần tiền và con là đủ, còn đàn ông không có không chết.