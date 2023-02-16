27 tuổi tôi lấy chồng, bố mẹ vừa mừng vừa lo. May thay, nhà chồng tuy giàu có nhưng bố mẹ chồng cũng là người làm nên từ hai bàn tay trắng nên ông bà rất giản dị, hiền lành. Bố mẹ chồng rất quý mến tôi, về làm dâu tôi cũng chẳng mấy khi phải làm gì, mọi thứ đã có cô giúp việc và mẹ chồng quán xuyến.

Quen được bố mẹ chiều chuộng nên tôi “vụng thối vụng nát”, ngày ngày đi làm về nhà đã có sẵn cơm mẹ nấu, chẳng phải mó tay vào bất cứ việc gì, chính vì vậy mà lúc đi lấy chồng, mẹ cứ sợ tôi gặp phải mẹ chồng khó tính.

Tới khi tôi có bầu, vị trí của tôi trong nhà càng tăng lên, bố mẹ chồng cưng tôi như trứng mỏng vậy. Nhưng rồi, tôi lại phát hiện chồng có nhân tình bên ngoài khi tôi đang bụng mang dạ chửa đứa con đầu lòng của anh.

Những ngày cuối tuần, mẹ chồng cũng để tôi ngủ trương mắt tới 9 giờ cũng chẳng sao. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tốt nên có gì ấm ức trong lòng về chồng, tôi đều kể hết cho mẹ nghe và nhờ bà quân sư giúp, dù sao người đi trước cũng có nhiều kinh nghiệm hơn.

Không cam tâm bị người phụ nữ khác cướp chồng, cướp bố của con mình, tôi đã âm thầm vạch ra một kế hoạch để anh sợ đến già. Hôm ấy, chồng gọi điện về báo rằng tối nay anh đi liên hoan với đồng nghiệp nên về muộn, bảo tôi và bố mẹ không cần phải nấu cơm cho anh, và dặn tôi ngủ sớm. Biết thừa chồng đi vui vẻ với nhân tình nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không vạch trần anh làm gì.

11 giờ hơn chồng mới về đến nhà, tôi giả vờ đã ngủ say. Nhân lúc chồng đi tắm, tôi lấy điện thoại của anh và thử nhập mật khẩu, đến lần thứ 3 thì may mắn mở được. Vì anh hay lén lút ra ban công gọi điện nên không khó để tôi phán đoán ra được số điện thoại cô bồ của anh.

Tôi nhanh tay đổi số của mẹ chồng và cô bồ trong danh bạ điện thoại của anh, xong xuôi tôi quay lưng nhắm mắt chờ kịch hay sắp diễn ra.

Sau khi tắm xong, anh lại lén lút ra ban công gọi điện thoại, chắc mẩm gọi cho cô bồ chúc ngủ ngon đây mà. Tôi lén cười vì “cá đã cắn câu”.

Đúng như dự đoán, vài phút sau mẹ chồng đã hầm hập xông vào phòng, tay lăm lăm cầm cán chổi.

- Nửa đêm nửa hôm anh gọi điện cho con nào? “Em đã chuẩn bị đi ngủ chưa? Tối nay anh chắc mất ngủ vì em quá. Nãy mới gần em mà giờ đã thấy nhớ rồi”, anh nói chuyện với con nào?

Chồng lắp bắp xin lỗi, bảo anh gọi nhầm. Tôi giả vờ bị sốc vì hay tin chồng ngoại tình, rồi ôm lấy bụng mặt nhăn nhó. Thấy vậy, mẹ chồng liền chạy lại đỡ rồi chỉ thẳng mặt anh:

- Anh cứ liệu hồn đấy. Nếu con gái và cháu tôi làm sao, tôi không để yên cho anh và ả kia đâu.

Đêm ấy, mẹ chồng đuổi ông xã tôi ra phòng khách ngủ, còn bà ngủ cùng tôi phòng khi có chuyện gì xảy ra. Mẹ cũng động viên tôi không phải nghĩ nhiều, an tâm dưỡng thai còn mọi chuyện cứ để mẹ lo. Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng an tâm phần nào, nhắm mắt đi ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau thức dậy tôi đã không thấy mẹ chồng đâu, gọi điện bà cũng không nghe máy. Một mình quanh ra quẩn vào, lại nghĩ đến chuyện chồng có bồ khi mình mang thai, bất giác tôi lại rơi nước mắt. Khi đang gục mặt khóc, tiếng mẹ chồng đã khiến tôi giật mình.

- Con nín đi, mẹ vừa đi xử ả nhân tình của thằng Khang (tên chồng tôi) rồi. Con yên tâm đi, cô ta chẳng dám liên lạc với thằng Khang nữa đâu. Còn chồng con, giờ cho 10 lá gan nó cũng không dám léng phéng bên ngoài nữa đâu.

Nói đoạn, mẹ đặt vào tay tôi chiếc điện thoại của bà đã mở sẵn đoạn clip. Trong đó là cảnh mẹ chồng tôi dẫn theo vài người đàn ông xăm trổ tới tận nhà nhân tình của chồng tôi để dạy cho cô ta một bài học.

Hóa ra, trong lúc tôi còn đang ngủ, mẹ chồng đã gọi vài người tới tận nhà ả nhân tình của Khang, rồi gọi điện bắt anh tới để bà xử lý cả thể. Với ả nhân tình, mẹ chồng tôi chẳng dại đánh ả, chỉ gọi vài người xăm trổ tới dọa cho ả một phen để biết đường tránh xa chồng tôi ra.

Song, mẹ chồng lại cho người đánh chồng tôi một trận.

“Anh nhớ lấy bài học ngày hôm nay, nếu còn làm con dâu mẹ khổ thêm lần nữa thì đừng trách mẹ ác”, mẹ chồng nghiến răng nghiến lợi đe chồng tôi trong đoạn clip.

Hành động của mẹ chồng khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, sau vụ đó chắc là chồng tôi đã nhận được bài học nhớ đời, chẳng dám gái gú bên ngoài nữa. Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn vì có được người mẹ chồng tốt như vậy, tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ sống phụ lòng bà.

Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn không biết tại sao mẹ chồng lại tìm được địa chỉ của ả nhân tình nhanh đến thế, lại còn bắt được cả chồng tôi tới đó nữa chứ. Tôi phục mẹ chồng tôi thật, đúng là gừng càng già càng cay nhỉ?