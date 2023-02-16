Đưa cả nhà vào nhà nghỉ bắt gian chồng, vừa lật tấm chăn lên nhìn thấy gương mặt cô gái, bố chồng thì tái mặt, mẹ chồng ngất xỉu ngay sau đó

Tâm sự 16/02/2023 14:54

Ngày tôi dọn đồ bế con rời khỏi nhà chồng, nhìn vẻ mặt bơ phờ hốc hác của mẹ chồng mà tôi thấy thật nực cười.

Tôi vừa sinh con nhỏ được 7 tháng. Trước đó chồng tôi viện cớ phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ con nên đi sớm về khuya, ngày nghỉ cũng chẳng ở nhà, đã vậy còn thường xuyên đi công tác.

Ban đầu tôi thương chồng vất vả nên không dám cằn nhằn gì. Ở nhà tôi luôn cố gắng chăm con, dọn dẹp nhà cửa và nghe lời bố mẹ chồng để chồng được yên lòng. Những cách đây một tháng, tôi đau điếng phát hiện dường như chồng đang có một mối quan tâm mới bên ngoài. Đó là lý do khiến anh ta xao nhãng gia đình chứ không phải vì bận rộn kiếm tiền nuôi vợ con.

Đêm ấy, chính tai tôi nghe được chồng gọi điện ngọt ngào thủ thỉ với ai đó ở đầu dây bên kia. Nhưng khi tôi lao vào thì anh ta lập tức tắt máy, xóa nhật ký cuộc gọi.

 

Xâu chuỗi lại một số sự việc trước đó, tôi đi đến kết luận chồng đang có người khác bên ngoài. Dù tôi sinh con được nửa năm nhưng thời gian gần đây chồng không hề chạm vào vợ. Đã vậy anh ta còn giữ điện thoại khư khư, cài đặt khóa màn hình, thường xuyên mải mê nhắn tin rồi cười khúc khích. 

Đau đớn và căm tức, tôi kể với bố mẹ chồng để mong được ông bà đứng về phía mình. Nào ngờ bố chồng tuyên bố tôi chỉ nói mò, ghen bóng ghen gió, không có bằng chứng thì đừng quy chụp tội lỗi cho chồng. 

Mẹ chồng thậm chí còn bảo đàn ông ai chẳng thế, miễn là vẫn biết “chùi mép”, có trách nhiệm với vợ con. Làm vợ thì phải bao dung rộng lượng, kể cả chồng có con riêng thì đón về nuôi, càng đông vui nhà cửa chứ có gì đâu.

Đưa cả nhà vào nhà nghỉ bắt gian chồng, vừa lật tấm chăn lên nhìn thấy gương mặt cô gái, bố chồng thì tái mặt, mẹ chồng ngất xỉu ngay sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chết lặng trước phản ứng của bố mẹ chồng. 2 năm làm dâu, tôi chỉ nghĩ ông bà khó tính khắt khe, không ngờ họ suy nghĩ và đối xử với tôi như thế. Cõi lòng lạnh ngắt, tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng trước khi ra đi phải cho cả nhà họ một phen bẽ mặt.

Không có tiền thuê người theo dõi hành tung của chồng để tìm chứng cứ, nghe cô bạn mách thuê 1 bác xe ôm, giá rẻ mà vẫn hiệu quả lắm, tôi lập tức làm theo. Sau đúng 1 tuần, tôi nhận được điện thoại của chú xe ôm, báo rằng thấy chồng tôi đèo một người phụ nữ trẻ vào nhà nghỉ.

Tôi bắt gian lúc này không phải vì ghen tuông mà muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này một cách đường hoàng, để nhà chồng không nói gì được mìn. Tôi đã mời cả bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ, thêm hai cô bạn đi trợ giúp, tất cả cùng đến nhà nghỉ ấy.

Chồng tôi nhìn bầu đoàn tôi dẫn đến thì tái mét mặt mũi. Lao vào phòng, phát hiện trên giường có người, tôi lập tức lật chăn ra. Quả nhiên có một người phụ nữ trẻ đang nằm bên dưới.

Nhưng lúc ấy tôi mới nhận thấy có điều lạ lùng, đó là cả chồng tôi và cô ta đều ăn mặc rất chỉnh tề. Ngoài ra, cô ta không hề nhìn tôi mà lại hướng ánh mắt về phía bố chồng tôi. Hai người đó có vẻ mặt rất bất thường. Xem xét kỹ lại, tôi giật mình nhận thấy bố chồng và cô gái trẻ đó có nhiều nét rất giống nhau.

“Ôi sao người phụ nữ anh dẫn vào nhà nghỉ lại có khuôn mặt giống bố anh thế, lẽ nào đây chỉ là trùng hợp…”, tôi cười cười hỏi chồng. Vì một câu nói bâng quơ đó mà bí mật bố chồng che giấu nhiều năm nay đã bị phanh phui.

Đưa cả nhà vào nhà nghỉ bắt gian chồng, vừa lật tấm chăn lên nhìn thấy gương mặt cô gái, bố chồng thì tái mặt, mẹ chồng ngất xỉu ngay sau đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trước sự chất vấn điên cuồng của vợ, ông buộc phải thừa nhận cô gái đó là con riêng của mình, tức là em gái cùng cha khác mẹ với chồng tôi. Mẹ chồng nghe xong thì ngất xỉu ngay tại chỗ, còn tôi không nhịn được mà bật cười hả hê khi nhớ lại những lời bà nói với mình lúc trước.

Mọi chuyện ngã ngũ, chồng tôi thực sự có nhân tình bên ngoài nhưng thời điểm tôi theo dõi anh ta lại trùng hợp với lúc em gái anh ta lên chơi. Chuyện này bố chồng chỉ nói với con trai, còn mẹ chồng không hay biết gì cả. Họ vào hùa giấu bà. Hai mẹ con cô gái đó sống ở thành phố khác, lần này chỉ là đến chơi nên chồng tôi mới thuê nhà nghỉ cho ở.

Ngày tôi dọn đồ bế con rời khỏi nhà chồng, nhìn vẻ mặt bơ phờ hốc hác của mẹ chồng mà tôi thấy thật nực cười. Đúng là chỉ khi bản thân mình rơi vào cảnh ngộ tương tự thì mới thấy đau đớn, còn không họ sẽ chẳng bao giờ biết thương xót cho người khác. 

Bỏ vợ con, chồng chạy theo nhân tình lớn hơn 10 tuổi, lời nói mạnh miệng từ tiểu tam khiến tôi điếng người

Bỏ vợ con, chồng chạy theo nhân tình lớn hơn 10 tuổi, lời nói mạnh miệng từ tiểu tam khiến tôi điếng người

Sợ bản thân nghĩ quẫn, chị quyết định cạo đầu để tịnh tâm hơn, rồi đi niềng răng, cố tìm đến những nỗi đau thể xác để quên đi những nỗi đau trong lòng. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva ngoại tình bố chồng mẹ chồng con riêng chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 5 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 7 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 14 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 15 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường