Thấy vợ xấu xí sau sinh, chồng buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Tâm sự 13/11/2025 22:39

Lúc lên bàn đẻ, vợ tôi nặng gần 80kg. Đàn ông cao ráo thì có thể chấp nhận được, nhưng một người phụ nữ chỉ cao 1m60 như vợ tôi thì đó là một vấn đề.

Vợ tôi ngày xưa là một cô gái rất xinh đẹp. Hồi ấy khi tán tỉnh vợ, tôi còn phải vượt qua rất nhiều đối tượng mới có được cái gật đầu của cô ấy. Ngày chúng tôi lấy nhau, tôi có cảm giác mình đã có cả thế giới và trên đời này, không ai đẹp bằng vợ mình.

Sau khi kết hôn, chúng tôi nhanh chóng có em bé. Có lẽ vì ăn uống tốt, lại toàn đồ bổ nên vợ tôi tăng cân một cách chóng mặt. Con ở trong bụng thì thiếu cân, thành ra cứ thứ gì ngon và tốt cho sức khỏe là tôi mua về ép vợ ăn bằng được. Lúc đó vợ tôi rất sợ sẽ mất dáng, cô ấy bảo sau khi sinh, phụ nữ hay tăng cân mất kiểm soát, sợ rằng sẽ chẳng thon thả như lúc đầu.

Lúc lên bàn đẻ, vợ tôi nặng gần 80kg. Đàn ông cao ráo thì có thể chấp nhận được, nhưng một người phụ nữ chỉ cao 1m60 như vợ tôi thì đó là một vấn đề. Thú thật, đối với tôi, vợ có béo hay gầy thì tình cảm cũng như vậy, tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ khi cô ấy xuống sắc hơn ngày trước.

 

 

Thấy vợ xấu xí sau sinh, chồng buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng vợ tôi rất quan tâm vấn đề này. Sinh con xong, cô ấy ở nhà chăm con cả ngày, lúc rảnh rỗi lại xem ảnh hồi còn trẻ đẹp để so sánh, rồi lại than thở với tôi và nói nuối tiếc những ngày son sắc. Bình thường tôi vẫn động viên, hôm ấy thấy vợ nói nhiều quá, tôi mới nổi cáu: “Ừ, đúng là cái mớ da bụng bùng nhùng của em trông xấu thật, nhưng tại sao em cứ phải quan tâm đến vấn đề đó? Hay em ân hận vì sinh con cho anh?”.

Vậy là chúng tôi cãi nhau. Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm như cũ, chiều về mới tả hỏa khi thấy tờ giấy trên bàn nói vĩnh biệt, vợ con thì không có nhà. Tôi hốt hoảng đi tìm, trong đầu chỉ nghĩ đến những chuyện không may. Nhưng phúc nhà tôi vẫn còn to lắm. Tôi thấy vợ ôm con ngồi ở ngoài đường, cô ấy bảo có lẽ mình bị trầm cảm sau sinh rồi, nhiều lúc chỉ muốn ôm con đi thật xa mà thôi. Gặp được vợ khi cô ấy vẫn còn lành lặn, tôi thầm cảm ơn trời Phật đã che chở. Chỉ là tôi rất lo lúc mình không có nhà, vợ sẽ lại tiếp tục nghĩ quẩn. Mọi người có cách nào để vợ tôi bớt tự ti cơ thể không?

Được sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, gái trẻ vừa mừng vừa sợ khi nghe lời thú nhận 'chấn động' này

Được sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, gái trẻ vừa mừng vừa sợ khi nghe lời thú nhận 'chấn động' này

3 tháng trước, chúng tôi cùng nhau đi một chuyến công tác. Hôm ấy trời mưa rất lớn, lại có sấm sét, tôi nói mình sợ nên đã sang phòng anh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mang thai với sếp giàu, nhận 200 triệu tưởng đổi đời, lời thú nhận của anh ta khiến tôi 'sốc ngất'

Mang thai với sếp giàu, nhận 200 triệu tưởng đổi đời, lời thú nhận của anh ta khiến tôi 'sốc ngất'

Tâm sự 33 phút trước
Lời đề nghị gây sốc, chồng đồng ý để vợ ngoại tình, nhưng xin cô đừng dứt áo ra đi

Lời đề nghị gây sốc, chồng đồng ý để vợ ngoại tình, nhưng xin cô đừng dứt áo ra đi

Tâm sự 46 phút trước
Chưa kịp thổ lộ bệnh tình, chồng 'sốc ngược' đến mức 'đứng hình' khi vợ thông báo tin động trời bằng tờ giấy siêu âm

Chưa kịp thổ lộ bệnh tình, chồng 'sốc ngược' đến mức 'đứng hình' khi vợ thông báo tin động trời bằng tờ giấy siêu âm

Tâm sự 48 phút trước
Chồng tệ bạc quay về thăm vợ cũ, cứng đơ người khi thấy sếp mình ra mở cửa

Chồng tệ bạc quay về thăm vợ cũ, cứng đơ người khi thấy sếp mình ra mở cửa

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Chồng đột ngột 'vạch trần' sự thật khi mẹ chửi vợ vô sinh khiến bà 'sốc ngất'

Chồng đột ngột 'vạch trần' sự thật khi mẹ chửi vợ vô sinh khiến bà 'sốc ngất'

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Bạn thân nhìn chồng tôi chằm chằm đến đáng sợ, kế hoạch cô ấy sau đó khiến tôi 'chết đứng' vì quá sốc

Bạn thân nhìn chồng tôi chằm chằm đến đáng sợ, kế hoạch cô ấy sau đó khiến tôi 'chết đứng' vì quá sốc

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Chỉ một nhúm lông mèo, người vợ đi theo chồng và bị 'điếng người' với bí mật kinh hoàng được phát hiện

Chỉ một nhúm lông mèo, người vợ đi theo chồng và bị 'điếng người' với bí mật kinh hoàng được phát hiện

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Tôi thú nhận đã lừa chồng 'đổ vỏ' và chuẩn bị ly hôn, phản ứng cực sốc của anh ấy khiến tôi không thể tin nổi

Tôi thú nhận đã lừa chồng 'đổ vỏ' và chuẩn bị ly hôn, phản ứng cực sốc của anh ấy khiến tôi không thể tin nổi

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Thấy mẹ chồng yêu thương mình như con đẻ khiến tôi nghi ngờ và sự thật sau đó khiến tôi bàng hoàng

Thấy mẹ chồng yêu thương mình như con đẻ khiến tôi nghi ngờ và sự thật sau đó khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Thấy vợ xấu xí sau sinh, chồng buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Thấy vợ xấu xí sau sinh, chồng buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

Tử vi thứ Sáu 14/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 14/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mang thai với sếp giàu, nhận 200 triệu tưởng đổi đời, lời thú nhận của anh ta khiến tôi 'sốc ngất'

Mang thai với sếp giàu, nhận 200 triệu tưởng đổi đời, lời thú nhận của anh ta khiến tôi 'sốc ngất'

Lời đề nghị gây sốc, chồng đồng ý để vợ ngoại tình, nhưng xin cô đừng dứt áo ra đi

Lời đề nghị gây sốc, chồng đồng ý để vợ ngoại tình, nhưng xin cô đừng dứt áo ra đi

Chưa kịp thổ lộ bệnh tình, chồng 'sốc ngược' đến mức 'đứng hình' khi vợ thông báo tin động trời bằng tờ giấy siêu âm

Chưa kịp thổ lộ bệnh tình, chồng 'sốc ngược' đến mức 'đứng hình' khi vợ thông báo tin động trời bằng tờ giấy siêu âm

Chồng tệ bạc quay về thăm vợ cũ, cứng đơ người khi thấy sếp mình ra mở cửa

Chồng tệ bạc quay về thăm vợ cũ, cứng đơ người khi thấy sếp mình ra mở cửa

Chồng đột ngột 'vạch trần' sự thật khi mẹ chửi vợ vô sinh khiến bà 'sốc ngất'

Chồng đột ngột 'vạch trần' sự thật khi mẹ chửi vợ vô sinh khiến bà 'sốc ngất'

Bạn thân nhìn chồng tôi chằm chằm đến đáng sợ, kế hoạch cô ấy sau đó khiến tôi 'chết đứng' vì quá sốc

Bạn thân nhìn chồng tôi chằm chằm đến đáng sợ, kế hoạch cô ấy sau đó khiến tôi 'chết đứng' vì quá sốc