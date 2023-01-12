Thấy vợ thường xuyên ra ngoài vui vẻ, tôi theo dõi để rồi lúc giặt quần áo vợ để quên, tôi phát hiện sự thật điếng người

Tâm sự 12/01/2023 04:09

Không còn nghi ngờ gì nữa, những điều này anh chắc chắn đúng, dấu vết vương lại vẫn còn ở ngay đây.

Trong lúc mang đồ đi giặt, anh Tân phát hiện vợ có chiếc quần lót táo bạo, trên đó còn vương dấu vết ân ái với nhân tình của cô.

Theo thông tin đăng tải, anh Tân, sống ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan cùng vợ đã kết hôn được nhiều năm, tình cảm hòa hợp, quan hệ vợ chồng con cái đều không có gì để phàn nàn. Song cách đây ít lâu, vợ anh bất ngờ bày tỏ ý định muốn ly hôn.

Sau khi nói thẳng ra ý định này, vợ anh Tân không còn thiết tha gì với gia đình, thường xuyên giao con cho bảo mẫu rồi đi chơi, đi du lịch, có khi cả tuần không về nhà.

Anh Tân tìm hiểu qua bạn bè thì biết được, vợ anh đang qua lại với một người đàn ông tên Toàn. Hai người thường xuyên rủ nhau đi ăn chung, đi du lịch và có những động tác thân mật.

Thấy vợ thường xuyên ra ngoài vui vẻ, tôi theo dõi để rồi lúc giặt quần áo vợ để quên, tôi phát hiện sự thật điếng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, anh Tân nhận ra vợ mình đã thay đổi nhưng vẫn không muốn tin vào sự thật. Ngay sau đó, anh chú ý đến hoạt động của vợ nhiều hơn. Vào ngày hôm sâu , vợ anh đi ra ngoài rồi về nhà rất vui vẻ, chẳng màng đến bất cứ việc gì trong gia đình.

Anh Tân đi giặt quần áo trong hậm hực rồi phát hiện vợ mình thay ra một chiếc quần lót phong cách táo bạo. Xem kỹ hơn, anh Tân phát hiện, trên chiếc quần lót có vương đấu vết của một cuộc ân ái, chứng tỏ cô vừa thân mật với nhân tình về.

Thấy vợ thường xuyên ra ngoài vui vẻ, tôi theo dõi để rồi lúc giặt quần áo vợ để quên, tôi phát hiện sự thật điếng người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không thể làm ngơ được nữa, anh Tân âm thầm thu thập bằng chứng. Các tin nhắn trao đổi giữa vợ và Toàn trên phần mềm Line cũng được anh Tân bí mật sao chép, ghi lại và gửi lên tòa án.

Tại tòa, vợ anh Tân và Toàn vẫn luôn phủ nhận quan hệ ngoài luồng và nói rằng cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau là vì cùng đăng ký một khóa học nên phải "giúp đỡ nhau học tập cùng tiến bộ".

Tuy nhiên, xem xét các bằng chứng từ tin nhắn đến cuộc gọi và một số kết quả khác, tòa án nhận định Toàn và vợ anh Tân có quan hệ vượt quá ngưỡng bạn bè bình thường. Toàn đã xâm phạm quyền phối ngẫu của anh Tân, buộc phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho anh Tân 200.000 Đài tệ (khoảng 164 triệu đồng).

 

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Để ý thấy những dấu hiệu lạ này, tôi không thể kiềm chế bản thân, tìm đến nơi thì tá hỏa trước sự thật nghiệt ngã.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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