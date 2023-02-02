Thấy vợ liên tục đi sớm về khuya, còn đưa 1 tỷ để chồng làm ăn, chồng sinh nghi bám theo bắt gian thì chứng kiến cảnh tượng khiến anh khóc không ra tiếng

Tâm sự 02/02/2023 13:11

Trong lòng Nghĩa hơi lấn cấn, sau lần kết hôn thứ nhất, cô ấy không được chia nhiều tiền, tiền lương của Nghĩa ấy lâu nay cũng không cao nên vợ có giữ cũng không tiết kiệm được bao nhiêu, vậy cô ấy lấy số tiền lớn đó ở đâu?

Nhà nghèo lại không có bản lĩnh, bất đắc dĩ Nghĩa phải tìm một người phụ nữ từng ly hôn để kết hôn. Sau khi sinh em bé, cô ấy ở nhà nuôi con, Nghĩa chủ động hàng tháng nộp tiền lương cho vợ. Hai người kết hôn nhiều năm, vẫn luôn rất hạnh phúc với nhau. Từ khi sinh con, Nghĩa cố gắng làm ăn lớn để vợ con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vợ anh lại không ủng hộ chồng, nói kinh doanh rủi ro lớn, nên chờ đợi sau này điều kiện kinh tế tốt hơn một chút rồi tính sau. Cô ấy cũng hiểu, sau tất cả, việc nuôi con rất tốn kém và cần nhiều tiền. 

Cách đây không lâu Nghĩa tham gia hội bạn cùng lớp, tình cờ gặp lại mối tình đầu. Anh chỉ biết sau khi cùng chồng cũ ly hôn, cô ấy được chia không ít tiền, bây giờ còn làm bà chủ. Nghe nói, sắp tới cô ấy sẽ đầu tư vào một dự án mới, còn mời bạn bè nếu ai quan tâm thì có thể cùng tham gia. Nghĩa nghĩ đến lúc trước vợ phản đối nên lấy lý do vợ quản tiền chặt, khéo léo từ chối ý tốt của tình đầu. Tình đầu nói không nghĩ Nghĩa lại làm cô ấy thất vọng như vậy. Nghĩa chỉ biết cười trừ.

Thấy vợ liên tục đi sớm về khuya, còn đưa 1 tỷ để chồng làm ăn, chồng sinh nghi bám theo bắt gian thì chứng kiến cảnh tượng khiến anh khóc không ra tiếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần, Nghĩa vừa về nhà đã thấy vợ hốt hoảng đưa cho 1 tỷ, sau đó cầu xin anh đừng ly hôn cô ấy. Nghĩa thấy vợ dường như đã lén khóc, mắt phiếm hồng và hơi sưng, cô ấy lại nói vừa nãy trong bếp vì thái hành tây nên mới vậy. Dù sao thì vợ thay đổi ý định, đột nhiên hỗ trợ chồng trong kinh doanh khiến Nghĩa rất vui. Nhưng trong lòng Nghĩa hơi lấn cấn, sau lần kết hôn thứ nhất, cô ấy không được chia nhiều tiền, tiền lương của Nghĩa ấy lâu nay cũng không cao nên vợ có giữ cũng không tiết kiệm được bao nhiêu, vậy cô ấy lấy số tiền lớn đó ở đâu? Nói thật, Nghĩa chưa bao giờ có ý định về việc sẽ ly dị vợ nên những câu hỏi này khiến anh hơi rối.

Nghĩa tạm thời cất tiền trong ngăn kéo phòng ngủ, đồng thời âm thầm theo dõi vợ, hy vọng có thể phát hiện ra chút dấu vết. Quả nhiên, ngay ngày hôm sau Nghĩa ra ngoài không lâu, vợ anh cũng trèo lên một chiếc BMW, theo một người đàn ông ra vào khu chung cư cao cấp, sau đó còn đến cả công trường, quán bar… Nghĩa nhất thời như bị sét đánh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Sau khi điều tra mới biết người đàn ông kia, hóa ra là chồng cũ của vợ.

Nghĩa không muốn vì mình mà vợ làm việc sai trái để có số tiền lớn như vậy cho mình nên định trả lại 1 tỷ kia. Anh không nói những gì mình đã biết, chỉ bảo không muốn làm kinh doanh, chỉ muốn sống cuộc sống làm công ăn lương bình thường là được. Vợ Nghĩa, ngược lại rất kỳ lạ, nói dục vọng làm ăn trước đây của anh rất mãnh liệt, tại sao bây giờ lại nhụt chí như vậy? Vợ có vẻ hơi mất bình tĩnh, hổn hển nói một hồi, mắng anh tại sao chưa bắt đầu đã vội nghĩ sẽ thất bại. Nghĩa thì lựa chọn trầm mặc, không nói gì.

Đúng lúc đó, tình đầu liên tục gọi điện thoại cho Nghĩa, nói một số bạn học đã tham gia đầu tư, chỉ có anh là chưa. Nghĩa rất khó xử, cuối cùng quyết định chuyển 1 tỷ vợ đưa cho tình đầu. Tình đầu nói rồi Nghĩa sẽ phải biết ơn cô ấy vì quyết định này. 

Những ngày sau đó, vợ Nghĩa mỗi ngày đều đi sớm về khuya, về nhà còn kêu đặc biệt mệt mỏi. Lúc này, Nghĩa cảm thấy đã đến lúc nên đưa ra quyết đị nên mượn máy ảnh của bạn bè, bám theo vợ để lấy bằng chứng. Không ngờ khi đi sâu vào những nơi vợ đến, cảnh tượng nhìn thấy khiến anh khóc không thành tiếng. Hóa ra vợ anh đến khu chung cơ là học nghề mộc, đến công trường là để khuân gạch, ở quán bar là cùng khách uống rượu.

Thấy vợ liên tục đi sớm về khuya, còn đưa 1 tỷ để chồng làm ăn, chồng sinh nghi bám theo bắt gian thì chứng kiến cảnh tượng khiến anh khóc không ra tiếng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Buổi tối vợ về nhà, Nghĩa không thể không ôm cô ấy khóc. Cô ấy hỏi anh có chuyện gì, anh đưa cho cô ấy những bức ảnh mình chụp được. Vợ anh xem xong thở dài nói: “Cách đây không lâu, một phụ nữ tự xưng là tình đầu của anh tìm đến em, nói rất nhiều điều khó nghe. Sau đó, em cảm thấy mình là vợ thì nên giúp đỡ cho sự nghiệp của chồng, nhưng lúc ấy trong tay em lại không có tiền. Nghĩ đến chồng cũ của em hiện tại cũng là người có tiền, có nhiều mối quan hệ nên để có số tiền lớn trong thời gian ngắn, em nhờ anh ấy tìm việc giúp, cũng vay một ít”.

Nghĩa khóc, tự tát mình. Vợ can ngăn, đồng thời lấy điện thoại ra, ngay trước mặt, chuyển 5 triệu vừa kiếm được cho chồng. Nghĩa biết ơn vợ, đồng thời thấy hận tình đầu. Đầu tư cho cô ấy số tiền lớn như vậy, cô ấy lại chỉ ném cho anh 300 nghìn, nói là tiền lợi nhuận tháng trước. Không đợi cô ấy nói thêm những lời hoa mỹ vô ích, Nghĩa liền tìm đến chỗ tình đầu lấy tiền về cho vợ, hy vọng có thể nhanh chóng trả lại cho chồng cũ của vợ 600 triệu đã vay.

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