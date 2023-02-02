Đòi sính lễ 2 cây vàng, nhà trai không chê bai mà còn cho hẳn 4 cây, tưởng chuyện tốt nào ngờ nghe hàng xóm tiết lộ một chuyện, cô gái lập tức hủy hôn

Tâm sự 02/02/2023 11:58

Lúc gia đình hai bên gặp mặt bàn chuyện cưới xin, nhà gái muốn sính lễ 2 cây vàng, chẳng ngờ mẹ chồng không những không chê bai gì mà còn cho thêm 2 cây nữa, tổng là 4 cây vàng kèm thêm 100 triệu.

1 năm trước, Nhi và bạn trai quen nhau khi cùng tham dự chung 1 đám cưới của người quen. Lúc ấy Nhi cảm nhận bạn trai là người rất thành thật, bởi khi cô hỏi anh “đã có kinh nghiệm yêu đương hay chưa”, anh không kiêng dè mà nói từng có 1 lần, còn sắp đến mức kết hôn nhưng cuối cùng vì tính cách không hợp nên chia tay.

Trước đây Nhi cũng từng yêu, nhưng không lâu sau vì bố mẹ không đồng ý mà chia tay. Lần hẹn hò này bố mẹ cô lại khá ưng. Khi cả 2 hẹn hò được 1 năm, lúc gia đình hai bên gặp mặt bàn chuyện cưới xin, nhà Nhi muốn sính lễ 2 cây vàng. Vốn tưởng nhà chồng sẽ không đồng ý, chẳng ngờ mẹ chồng không những không chê bai gì mà còn bởi vì thích Nhi nên cho thêm 2 cây nữa, tổng là 4 cây vàng kèm thêm 100 triệu. Đây đúng là chuyện đáng mừng.

Cứ như vậy, chuyện kết hôn giữa Nhi và bạn trai dần được tiến hành. Cách đây không lâu, Nhi và mẹ cô tình cờ gặp một người quen, người này ở gần nhà bạn trai nhưng lại không biết chuyện của hai người. Mẹ Nhi thuận miệng hỏi dò về nhân phẩm của nhà thông gia. Không ngờ người kia nói: “Nhân phẩm nhà đó không tốt lắm. Nếu nhà tôi có con gái, tôi nhất định không gả cho họ. Lúc trước cậu con trai yêu con gái nhà người ta, làm con nhà người ta chửa phễnh bụng ra, lúc bàn chuyện cưới xin thì nhất quyết không muốn nộp 1 xu sính lễ nào. Cuối cùng ép con nhà người ta phải phá thai”.

Đòi sính lễ 2 cây vàng, nhà trai không chê bai mà còn cho hẳn 4 cây, tưởng chuyện tốt nào ngờ nghe hàng xóm tiết lộ một chuyện, cô gái lập tức hủy hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhi và mẹ cô vô cùng ngạc nhiên. Vì sao lúc trước ki bo kẹt xỉ, bây giờ lại hào phóng như vậy, khiến người ta khó mà lý giải được. Nhưng dù lý do là gì, từ khi biết câu chuyện nhà bạn trai, ấn tượng của Nhi và mẹ cô đối với họ có sự thay đổi vô cùng lớn. Bây giờ nói thế nào mẹ Nhi cũng không đồng ý với cuôc hôn nhân của cô, không thể hài lòng với phẩm cách nhà thông gia. Bà nói: “Cái cách họ đối xử với người khác như vậy, không thể đảm bảo con sau này sống ở nhà họ sẽ không bị tổn thương. Thế nên con gái à, hủy hôn đi!”

 

Nhi nghe me nói cũng thấy hợp lý nên chia tay với bạn trai ngay sau đó.

Trước khi bước vào hôn nhân, phụ nữ nên dành thời gian đủ nhiều để tìm hiểu về đối phương. Để đi đến hôn nhân, chúng ta có quyền lựa chọn cho mình “ứng viên” xuất sắc nhất. Là phụ nữ, đừng vội kết hôn nếu trong lòng thấy lấn cấn, nhất là không nhìn thấy tương lai thì nên dũng cảm dừng lại, người tốt hơn có thể đang chờ bạn ở phía trước!

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