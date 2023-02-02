Chồng bảo đi gặp 'khách hàng quan trọng', vợ sinh nghi nên theo dõi thì khóc nghẹn với người chồng điềm đạm thường ngày lại có hành động này trước cửa khách sạn

Tâm sự 02/02/2023 11:33

Phải chăng khi đến với tôi anh vẫn luôn đau đáu nghĩ về người cũ, và tôi chỉ là người để lắp những khoảng trống vắng của anh ấy…

Khi mang bầu đứa thứ hai, bất ngờ tôi phát hiện chồng và người yêu cũ của anh ấy thường xuyên nhắn tin, hẹn hò nhau.

Người yêu cũ của anh cũng đã có gia đình và có 1 bé trai tầm 4 tuổi, nhà cô ấy cách nhà tôi khoảng 20 km. Trước đây, tôi không biết anh và cô ấy chia tay nhau là vì lý do gì, nhưng sau một tháng chia tay, cô người yêu cũ của anh đã lấy chồng, nghe đâu chồng cô ấy là một đại gia về kinh doanh bất động sản, giàu có nhất vùng. Còn anh, sau cú sốc bị người yêu phụ bạc, anh dường như đã thay đổi thành một con người khác, bù khú, nhậu nhẹt với bạn bè tối ngày.

Tôi học sau anh hai lớp, ngày ấy anh là cây văn nghệ của trường, không những có tài lẻ mà anh còn học rất giỏi, tính tình lại hiền lành, tốt bụng nên thầy cô và bạn bè rất quý anh. Một cô gái mới lớn như tôi, đứng trước một chàng trai vừa hào hoa, vừa đẹp trai làm con tim tôi không khỏi bồi hồi, xao xuyến.

Không gì đau khổ bằng khi yêu đơn phương và lại chứng kiến anh tay trong tay khi công khai tình yêu với mọi người. Lúc đó, tim tôi đau nhói, như thể ai đó đâm vào tim mình hàng vạn mũi dao…

Như để quên đi nỗi đau, tôi cố lao vào việc học, nhờ vậy mà tôi học rất giỏi ra trường tôi được nhận vào làm ở công ty liên doanh với mức lương khá cao, nhưng tình yêu tôi giành cho anh vẫn như ngày xưa.

Cơ hội đến với tôi, khi anh thất tình, sống trong đau khổ, tuyệt vọng, bằng tình yêu của mình tôi đã đưa anh về với đời sống hiện tại. Sau đó, không biết anh chấp nhận đến với tôi vì yêu tôi, thương hại vì tôi quá si tình hay chỉ để lấp khoảng trống trong lòng anh.

Quen nhau 1 năm, tôi và anh cưới nhau, tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc tột cùng, vì cuối cùng tôi cũng được ở bên cạnh người mình yêu thương…

Hạnh phúc càng nhân đôi, khi hơn một năm sau, tôi sinh cho anh đứa bé gái rất kháu khỉnh, đáng yêu. Khuôn mặt anh lúc nào cũng rạng ngời, hạnh phúc, anh từng nói với tôi rằng, hạnh phúc nhất trên đời này chính là được gặp tôi và cưới tôi làm vợ, anh sẽ luôn trân trọng và giữ mãi hạnh phúc này.

Nhưng sau đó, tôi lại có thai, khi biết là bé trai anh càng cưng chiều tôi hơn, biết sức khỏe tôi yếu, anh không những thuê người giúp việc mà còn nói tôi nên nghỉ làm để dưỡng thai.

Anh lúc nào cũng tỏ ra là một người chồng, người cha rất tuyệt vời. Ngay cả khi tôi phát hiện anh và người yêu cũ vẫn thường xuyên nhắn tin và hẹn hò nhau thì anh vẫn đối xử và chăm sóc tôi một cách chu đáo.

Tôi thật sự không hiểu, anh đã có một người vợ đẹp, ngoan hiền, hy sinh tất cả vì anh, nhưng tại sao anh vẫn "tằng tịu" với người yêu cũ. Họ vẫn không ngừng nhắn tin thả thính, rót vào tai nhau những lời đường mật… Và mới hôm kia thôi, khi tình cờ đọc được tin nhắn của ai đó, gần 8 giờ tối anh khẩn trương rời khỏi nhà, mặc dù tôi đã hết lời năn nỉ anh dùng buổi cơm tối cùng tôi cho vui, nhưng anh nhẹ nhàng nói: "Anh đang hẹn khách hàng rất quan trọng, đừng chờ cơm anh, anh đi rồi về ngay", trước khi đi anh còn không quên hôn lên má tôi một cách âu yếm.

Chồng bảo đi gặp 'khách hàng quan trọng', vợ sinh nghi nên theo dõi thì khóc nghẹn với người chồng điềm đạm thường ngày lại có hành động này trước cửa khách sạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi anh rời đi, cũng là lúc tôi đón taxi đi phía sau anh, tôi như sụp đổ tất cả khi chứng kiến anh dừng xe trước một khách sạn, sau đó một cô gái trẻ đẹp xuất hiện, họ tay trong tay và không ngại trao nhau những nụ hôn nóng bỏng và dìu nhau vào khách sạn…

Tôi không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đi quá xa, xa đến mức anh phải lên giường cùng với ai đó. Phải chăng khi đến với tôi anh vẫn luôn đau đáu nghĩ về người cũ, và tôi chỉ là người để lắp những khoảng trống vắng của anh ấy…Vậy cho nên, khi có cơ hội gần nhau tình yêu trong họ như sống lại, mãnh liệt hơn xưa…

Chỉ còn hơn tháng nữa là tôi sẽ sinh con, nhưng nếu cứ cái đà này tôi sợ tôi chịu không nổi vì những nỗi đau, tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi, dù rằng hiện nay anh vẫn đối xử với tôi rất tốt...

Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên nói chuyện thẳng thắng với anh để cả hai xác định lại tình cảm của mình, hay là tôi cứ im lặng để sau khi sinh con xong thì mới tính tiếp.

Đêm tân hôn, vợ đột nhiên đứng dậy, ra ngoài nghe điện thoại rồi biệt tích suốt 4 năm, ngày gặp lại tôi thẳng tay tát cô ấy

Đêm tân hôn, vợ đột nhiên đứng dậy, ra ngoài nghe điện thoại rồi biệt tích suốt 4 năm, ngày gặp lại tôi thẳng tay tát cô ấy

Suốt 4 năm anh sống vật vờ như một cái bóng, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, để anh vô tình gặp lại Hương trên đường.

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