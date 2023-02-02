Đêm tân hôn, vợ đột nhiên đứng dậy, ra ngoài nghe điện thoại rồi biệt tích suốt 4 năm, ngày gặp lại tôi thẳng tay tát cô ấy

Tâm sự 02/02/2023 11:04

Suốt 4 năm anh sống vật vờ như một cái bóng, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, để anh vô tình gặp lại Hương trên đường.

Bảo, 30 tuổi, anh và vợ, Hương, là đồng nghiệp chung công ty. Kể từ thời điểm vào công ty làm, Bảo hoàn toàn phải lòng Hương. Hương đặc biệt xinh đẹp và toát lên một nét duyên dáng độc đáo. Anh bị cô ấy hấp dẫn sâu sắc, nhưng không dám thổ lộ vì cảm thấy mình không xứng với đối phương. Bảo xuất thân nông thôn, anh biết người như Hương có rất nhiều đàn ông theo đuổi.

Ước mong của Bảo không xa vời, anh chỉ muốn mỗi ngày nhìn thấy cô là đã đủ hạnh phúc. Tình trạng yêu thầm của Bảo duy trì trong một năm, cho đến một ngày, Hương đột nhiên hẹn anh đi ăn tối. Khỏi phải nói, Bảo mừng đến không thể diễn tả nổi. Để chuẩn bị cho cuộc hẹn, anh sắm quần áo mới, chải chuốt tóc trông cũng khá bảnh bao. 

Trong bữa ăn, Hương hỏi Bảo có thích cô không. Bảo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định lấy hết can đảm thổ lộ với đối phương. Bất ngờ Hương nói cô đang mang thai nhưng cha của đứa trẻ không chịu nhận. Cô muốn sinh con nhưng không muốn đứa trẻ không cha, muốn Bảo kết hôn với mình để con cô có cha. Hương biết điều này không công bằng với Bảo nên cũng không ép buộc anh. Nhưng lúc đó đầu óc Bảo đang hừng hực, vừa nghe xong liền đồng ý.

Chẳng bao lâu, họ đã tổ chức đám cưới. Nhưng trong đêm tân hôn, Hương đột nhiên đứng dậy, ra ngoài nghe điện thoại. Lúc đó vì đã uống quá nhiều rượu, Bảo gần như mê man đến ngủ quên mất. Sáng hôm sau thức dậy, anh phát hiện vợ mới cưới của mình đã không còn. Anh gọi cho cô nhưng điện thoại tắt máy, hỏi cha mẹ, người thân và bạn bè vợ, không một ai biết. Hương giống như đột nhiên "bốc hơi" khỏi trái đất, không một dấu vết.

4 năm qua, Bảo tìm kiếm vợ 4 năm, cũng bị thế giới cười nhạo 4 năm. Đồng nghiệp cùng công ty luôn cười sau lưng, khiến Bảo phải xin nghỉ việc. Về nhà ăn Tết thì bị người trong làng cười nhạo. Từ đó đến nay, ngay cả về nhà thăm bố mẹ, Bảo cũng không dám. Suốt 4 năm anh sống vật vờ như một cái bóng, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, để anh vô tình gặp lại Hương trên đường.

Đêm tân hôn, vợ đột nhiên đứng dậy, ra ngoài nghe điện thoại rồi biệt tích suốt 4 năm, ngày gặp lại tôi thẳng tay tát cô ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn thấy cô, anh liền tiến đến tát thẳng hai cái, còn nhổ nước bọt khinh bỉ. Hương quỳ xuống đất và ôm chân Bảo, cô kể đêm tân hôn, bạn trai cũ đã gọi cho cô, nói anh ta vừa trở về từ nước ngoài, muốn tái hợp. Cô không chút suy nghĩ, liền đi tìm bạn trai cũ nối lại tình xưa. Nhưng sau khi đứa trẻ được sinh ra, người bạn trai kia đã bỏ rơi cô và bỏ chạy cùng đứa trẻ. Hương vừa nói vừa khóc, cô muốn anh tha thứ cho mình. Nhìn cô đáng thương, trái tim Bảo như bị kim đâm.

Nhưng nghĩ đến 4 năm nay phải chịu đựng sự cười nhạo của người đời, Bảo liền nghiến răng nghiến lợi, đá Hương ra và bỏ đi mà không quay đầu lại. Mặc dù thông cảm với những gì cô đã trải qua, nhưng anh còn ghét cô nhiều hơn. Tha thứ cho Hương là điều Bảo không thể!

Tình yêu xuất phát từ vụ lợi, không vì tình cảm chân thành thì sớm hay muộn cũng sẽ tan vỡ. Bảo sẵn sàng “đổ vỏ” cho Hương nhưng cô lại không trân trọng anh mà đi theo tiếng gọi của trái tim, nhưng tiếc rằng gã bạn trai kia chỉ là một tên Sở Khanh. Kết cục mà Hương phải nhận là xứng đáng. Bảo đã có một quyết định đúng đắn. Nếu lần này anh tiếp tục nhẹ dạ, cả nể, quay lại với người phụ nữ ích kỷ kia, rồi sẽ chỉ vấp ngã lần 2 mà thôi!

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