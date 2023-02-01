Chồng chưa cưới dày công chuẩn bị phòng tân hôn, lúc đến xem tôi 'mất máu' vì sợ với thứ được đặt cạnh giường ngủ

Tâm sự 01/02/2023 16:28

Trong khi chồng chưa cưới hí hửng khoe đã bỏ tiền ra mua được món đồ ưng ý, chuẩn bị cho đêm tân hôn thì tôi lại sởn cả da gà, đổ mồ hôi khi nghĩ đến những chuyện không hay.

Sau 30 nồi bánh chưng "ế chỏng chơ", cuối cùng tôi cũng có người yêu trong sự vui mừng của bố mẹ và hào hứng của lũ bạn. Họ mừng thầm vì cuối cùng tôi cũng có thể thôi "làm phiền" họ vì quá cô đơn. Nói thật, lúc chưa có người yêu, tôi chỉ biết bám víu vào đám bạn thân để sống qua ngày đoạn tháng. Giờ có người yêu rồi, chúng nó có gọi tôi cũng chẳng thèm, tôi không rảnh để tụ tập bà tám với lũ bạn chồng con đề huề.

Nói về người yêu tôi, anh ấy cũng ế chỏng ế chơ như tôi khi đã 33 tuổi đầu mà chẳng có nổi một mối tình vắt vai. Thôi thì đồng cảnh ngộ, chúng tôi nhanh chóng quấn lấy nhau rồi yêu đương hẹn hò đủ kiểu. Được cái anh chàng cũng hiền lành, có chí tiến thủ và năng lực tốt nên đang làm quản lí phân xưởng, lương tháng cũng ổn định. Không chỉ thế, gia đình anh còn giàu có, mua hẳn một căn nhà cho chúng tôi ngay khi chúng tôi nói kế hoạch cưới xin. Chắc họ cũng thèm con dâu thèm cháu lắm rồi nên mới thế.

Chồng chưa cưới dày công chuẩn bị phòng tân hôn, lúc đến xem tôi 'mất máu' vì sợ với thứ được đặt cạnh giường ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người yêu tôi còn là người thủ tiết đến giờ phút cuối cùng. Vì đã lớn tuổi nên tôi chẳng cần phải giữ kẽ như con gái thanh xuân nữa. Nhưng chính người yêu lại chủ động dừng lại những khi đang say đắm với cái lí do: "Muốn có một đêm tân hôn thật đáng nhớ". Ừ thì tôi chỉ biết gật đầu đồng ý chứ có dám đòi hỏi thêm nữa đâu. Lí do chính đáng thế kia mà.

 

Giờ thì chỉ còn 2 tuần nữa chúng tôi chính thức là vợ chồng. Nhưng hôm qua, sau khi về xem phòng tân hôn mà chồng chưa cưới dày công chuẩn bị, mặt mày tôi cứ gọi là "mất máu" vì sợ.

Chẳng là căn phòng được anh chàng đầu tư hoa hòe đủ kiểu, rồi rèm công chúa, giường gỗ xịn xò, tủ 6 cánh âm tường đẹp lung linh. Máy điều hòa, ti vi đầy đủ cả. Chỉ có điều, thứ đặt ngay cạnh giường ngủ lại là một chiếc ghế tình yêu. Nói vậy chắc mọi người cũng đủ hiểu.

Trong khi chồng chưa cưới hí hửng khoe đã bỏ tiền ra mua được cái ghế tình yêu ưng ý, chuẩn bị cho đêm tân hôn thì tôi lại sởn cả da gà, đổ mồ hôi khi nghĩ đến những chuyện không hay. Tôi cố cười mà như mếu. Liệu chồng chưa cưới của tôi có vấn đề gì trong "chuyện ấy" không mà lại cố giữ gìn rồi mua ghế tình yêu nhỉ? Sao càng nghĩ tôi càng sợ hãi. Mong mọi người góp ý cho tôi, có nên tiếp tục hay dừng đám cưới đây?

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