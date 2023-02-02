Vợ chồng đi du lịch nghỉ dưỡng, nửa đêm tỉnh dậy thì thấy chồng biến mất, xem camera khách sạn, vợ cay đắng phát hiện chuyện động trời

Buổi gặp mặt đầu tiên của hai người là khi Hảo mời Duyên đi ăn. Lúc đầu, Duyên chỉ nghĩ là trò đùa nhưng cô vẫn đồng ý gặp mặt. Hôm đó Hảo lái xe đến đón Duyên, bằng cách này, họ dần dần trở thành những người bạn tốt, không có gì là không thể tâm sự với nhau.

Duyên và chồng, Hảo quen nhau qua mạng xã hội, cuối cùng lại nên duyên chồng vợ. Sau 3 tháng nói chuyện online, họ đã từ thế giới mạng bước ra đời thực.

Sự ra đời của đứa con sau đó khiến vợ chồng Duyên không ít áp lực nhưng may mắn nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ hai bên mà mọi chuyện cũng gọi là "xuôi chèo mát mái”. Vì con, vợ chồng cô có thể giảm ăn giảm mặc, rồi ngày tháng cũng trôi qua, miễn đứa trẻ không thiếu sữa thì chuyện kinh tế cũng không quá đáng lo.

Một ngày nọ, sau khi Hảo thổ lộ với Duyên, Duyên biết lúc này mình không thể nào sống thiếu anh được. Họ hẹn hò trong 1 năm thì bước vào hôn nhân.

Những ngày sống thiếu thốn như vậy, vợ chồng Duyên đã trải qua 4 năm nhưng tốt hơn bao giờ hết. Nhưng ngay cả trong những ngày nắng đẹp, giông bão cũng có thể bất ngờ ập tới.

Một lần khi đi chơi với chồng, Duyên tham gia một trò chơi rút thăm may mắn, không ngờ lại trúng giải nhì, giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu. Với số tiền lớn đến quá đột ngột, vợ chồng Duyên cùng nhau suy nghĩ sử dụng đồng tiền cho hợp lý, Cuối cùng, họ quyết định vay thêm 200 triệu để mở cửa hàng. Trên tất cả, Duyên nghĩ rằng đồng tiền không nên để một chỗ, chỉ có kinh doanh mới “tiền đẻ ra tiền”. Cũng lại không ngờ công việc kinh doanh rất phát đạt nên quyết định mở thêm chi nhánh. Nhưng Duyên nghĩ kiếm được nhiều tiền hơn là tốt nhưng vợ chồng cô cũng nên dành nhiều thời gian cho lũ trẻ, tham gia vào sự phát triển của các con. Với tư cách là cha mẹ, họ không thể bỏ bê trách nhiệm của mình.

Vì vậy, Duyên quyết định từ chức và làm công việc của riêng mình, đó là chịu trách nhiệm trông con và lo cơm nước cho cả nhà. Kể từ đó, cô trở thành bà nội trợ toàn thời gian, việc kinh doanh buôn bán toàn bộ giao cho chồng.

Duyên vốn rất tin tưởng chồng, gần như tuyệt đối, cho nên những công việc giao tiếp bên ngoài của anh, cô gần như không bận tâm. Cô càng không tin những gì người đời thường nói, rằng một khi đàn ông có tiền sẽ trở nên tồi tệ. Nhưng một chuyện xảy ra khiến cô hoàn toàn thấm thía ý nghĩa của câu nói này.

Khi Duyên và Hảo kết hôn được 7 năm, Hảo nói sẽ đưa vợ đi du lịch. Duyên nghĩ đây đúng là việc rất tốt, 7 năm qua qua cô đã chịu không ít vất vả mà chưa từng một lần được nghỉ ngơi thoải mái.

Hảo là người chủ động đặt phòng và sắp xếp lịch trình. Duyên rất cảm kích. Khi họ đến nơi, Hảo nói rằng khách sạn này rất tốt, giá không hề rẻ. Lúc đó Duyên cũng không quan tâm lắm, cô nghĩ miễn là có một nơi để mình đặt lưng xuống để nghỉ ngơi là được.

Sau đó, Duyên ăn một ít để chuẩn bị đi dạo chơi, ngắm cảnh đêm thì lại ngủ quên mất. Có thể là do quãng đường di chuyển xa nên cũng thấm mệt. Lúc Duyên tỉnh dậy thì đã là nửa đêm, đột nhiên nhìn sang bên cạnh, không thấy chồng đâu cả. Cô gọi điện thì điện thoại không có tín hiệu, đành phải đến phòng Giám sát khách sạn xin xem camera ở hành lang. Lúc đầu phía khách sạn không cho xem, Duyên nói nếu không chấp nhận, cô sẽ gõ cửa từng phòng 1, cuối cùng nhân viên bảo vệ phải đồng ý. Duyên không ngờ chồng mình lại đi sang phòng bên cạnh!

Ảnh minh họa: Internet

Khi Duyên trở về phòng, Hảo đã trở lại. Cô hỏi anh đã đi đâu, anh nói đi vệ sinh. Lúc này Duyên "lật bài ngửa": “Tôi hỏi anh tại sao lại sang phòng bên cạnh?”. Hảo lúc đầu vẫn chối đây đẩy, cho đến khi Duyên nói đã xem camera giám sát. Cuối cùng anh đành thừa nhận, người ở phòng bên cạnh chính là mối tình đầu của mình. Họ tình cờ gặp lại nhau trong chuyến du lịch này nên có hẹn nhau “ôn lại chuyện cũ”. Anh hứa sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm nữa, cầu xin Duyên tha thứ.

Duyên thấy cay đắng lắm. Cứ ngỡ chồng thật lòng thương mình, muốn mình được nghỉ ngơi nên mới tự tay tổ chức một chuyến đi ý nghĩa. Không ngờ, lúc vừa gặp lại tình cũ đã lại “không rủ mà tới”. Mặc dù chồng nói giữa anh ta và tình cũ không “xảy ra chuyện gì”, chỉ là tâm sự vài câu chuyện nhưng Duyên không thể tin được. Giữa đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nữ ở bên nhau, liệu chuyện gì có thể xảy ra? Chính chồng cô là người không biết đâu là giới hạn. Cô băn khoăn chuyện chấm dứt cuộc hôn nhân 7 năm này, vì dường như cô đã hy sinh tuổi xuân cho người không đáng!