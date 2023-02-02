Chê chồng nghèo, vợ 'dứt áo' ly hôn, 3 năm sau, cô ấy quay lại đề nghị tái hôn và nói 1 câu khiến tôi muốn từ chối cũng không được

Tất cả chúng ta đều nói rằng cảm xúc là nền tảng của hôn nhân, nhưng hôn nhân không thể tách rời khỏi một cơ sở vật chất nhất định. Sau tất cả, ai cũng muốn có những ngày tốt đẹp, nếu một phụ nữ phải sống trong trạng thái của một cuộc sống không lý tưởng trong thời gian dài, cô ấy sẽ thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng với hôn nhân.

Người ta nói vợ chồng nghèo sinh ra tình cảm giảm sút. Chung quy thì tình cảm vợ chồng có tốt đến đâu, nếu thời gian dài có mâu thuẫn về kinh tế, hôn nhân tất nhiên sẽ xuất hiện nguy cơ, thậm chí kết thúc bằng ly hôn .

Vợ cũ của Hùng, Thanh, là bạn học cấp 3 của anh. Lúc đó cô ấy là hoa khôi lớp nên có rất nhiều người theo đuổi, Hùng là một trong số đó. Tuy nhiên, Hùng vẫn chỉ luôn là thầm mến mộ, cũng không dám để lộ ra bên ngoài, bởi khi ấy anh cảm thấy điều kiện gia đình mình quá bình thường, diện mạo cũng bình thường, một cô gái xinh đẹp như Thanh, đương nhiêu sẽ khó mà thích. Hùng chỉ có thể đem tình yêu của mình dành cho Thanh chôn vùi trong lòng.

Vợ cũ Hùng chê anh nghèo, chê anh không biết kiếm tiền nên ly hôn với anh. Thế nhưng 3 năm sau cô ấy lại đến tìm anh, muốn tái hôn với anh. Năm xưa Hùng bị vợ cũ bỏ rơi, bây giờ anh lại dễ dàng đồng ý tái hôn. Có lẽ mọi người sẽ nói tại sao người đàn ông này không có khí chất như vậy, thực ra là Hùng có nỗi khổ riêng.

Sau đó, cả hai đều đỗ vào cùng một trường đại học, và chọn cùng một chuyên ngành. Điều này cho phép họi gặp nhau nhiều hơn. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, mưa lâu thấm đất, họ dần trở thành người yêu của nhau. Những năm tháng Đại học ấy, Thanh là một cô gái tốt bụng, đơn thuần, ở bên anh, cô không bao giờ để ý đến bất cứ chàng trai nào khác. Bởi vậy mà trong lòng Hùng vô cùng hạnh phúc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hùng và Thanh kết hôn. 2 năm đầu tiên về chung một nhà, họ sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sau đó, Thanh tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn, trong đó không thiếu những người giàu có nên tâm lý của cô đột nhiên thay đổi, trở nên bất an. Cô bắt đầu phàn nàn về cuộc sống quá cay đắng, phàn nàn về chồng vô dụng, nói anh không biết kiếm tiền, không thể cho cô ấy một cuộc sống tốt.

Hùng vốn tưởng Thanh chỉ là bột phát càu nhàu, nhưng sau đó mới phát hiện cô ấy đối với anh ngày càng không hài lòng. Vợ chồng họ thường vì tiền mà cãi nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Thực ra Hùng cũng đã rất cố gắng kiếm tiền, nhưng khả năng của anh có hạn. Sau một thời gian dài, Thanh cảm thấy tuyệt vọng với hôn nhân nên đã đệ đơn ly hôn chồng. Hùng biết anh có níu kéo cũng vô ích nên quyết định ký vào đơn ly hôn ngay.

Sau ly hôn, hai người cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ. Sau đó, Hùng nghe bạn bè nói Thanh đã kết hôn với một người đàn ông giàu có lớn hơn cô ấy 12 tuổi. Nghe tin này, tâm trạng của Hùng rất phức tạp, nhưng anh vẫn chân thành chúc vợ cũ một đời hạnh phúc.

Chớp mắt 3 năm đã trôi qua, sự nghiệp của Hùng vẫn không có tiến triển, cuộc sống nói chung không dư dả gì. Cách đây không lâu mẹ anh đột nhiên bị bệnh nặng, cần 500 triệu phẫu thuật khẩn cấp, nhưng lúc đó Hùng chỉ có 200 triệu. Mà người thân, bạn bè đều biết tình hình kinh tế của Hùng, họ không muốn cho anh vay tiền vì sợ sẽ lâu đòi lại được.

Trong khi Hùng đang bất lực thì vợ cũ đột nhiên quay lại tìm anh. Cô ấy thẳng thắn nói: “Em nghe nói mẹ bị bệnh, rất cần tiền để phẫu thuật. Miễn là anh tái hôn với em, em sẽ cho anh 1 tỷ. Như vậy, mẹ sẽ có tiền chữa bệnh”.

Hóa ra Thanh đã ly hôn với người đàn ông giàu có, được anh ta chia cho một khoảng tiền là 3 tỷ. Bây giờ, cô ấy muốn tái hôn với Hùng. Đối với vợ cũ, nói thật là Hùng vừa yêu lại vừa hận. Lúc trước là cô ấy vứt bỏ anh, nay lại tới tìm anh. Nhưng cô ấy chọn thời điểm này đúng là đẩy anh vào chỗ muốn từ chối cũng không được, bởi vì anh đang rất cần tiền.

Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, Hùng do dự rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý tái hôn với Thanh. Không vì điều gì khác, anh chỉ muốn mẹ phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Liệu chuyện tình cảm của anh và Thanh sẽ ra sao sau khi tái hôn? Cuộc sống của họ thực sự sẽ hạnh phúc hơn? Giờ đây đó thực sự không phải là những gì Hùng quan tâm nữa, miễn là mẹ anh sớm hồi phục, anh không còn hơi sức mà để ý những chuyện khác.

Ảnh minh họa: Internet

Những mối quan hệ dựa trên việc đưa ra những điều kiện, đặc biệt là tiền bạc, sau đó sẽ thường nảy sinh những vấn đề phức tạp khó giải quyết. Khi một người phải chịu sự chi phối của người kia dựa trên tiền bạc, đa phần sẽ trở nên bất mãn vì không có tiếng nói quyết định. Điều này sẽ rất khó chấp nhận, nhất là với đàn ông.

Tuy nhiên, nếu người vợ cũ, sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ, đã rút ra được cho mình những bài học xương máu liên quan đến tiền và đàn ông, thì lần tái hôn này của Hùng có thể có điểm sáng. Nhất là sau khi được bồi thường một khoản tiền lớn, gánh nặng kinh tế không còn, biết đâu người vợ sẽ sống với tâm lý thoải mái hơn, do đó mà hôn nhân sẽ hạnh phúc hơn?