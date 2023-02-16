Thấy vợ hay đi sớm về khuya, tôi sinh nghi nên theo dõi, đến lúc nhìn thấy thứ vợ giấu trong cốp xe mà choáng váng

Tâm sự 16/02/2023 11:01

Tưởng tượng khuôn mặt bơ phờ của vợ khi về nhà, lại thêm phần mệt mỏi ốm yếu, cùng với số tiền vợ mang về lo cho gia đình… tôi bắt đầu chóng mắt.

Vợ thường nói với tôi công việc của vợ là văn phòng, không có gì vất vả nhưng vì được sếp quý mến nên hay tạo điều kiện kiếm tiền. Tôi tin tưởng vợ và cảm thấy vui vẻ khi mức lương của vợ cũng khá là ổn, đầy đủ chi tiêu trong nhà. Tiền tôi kiếm được cũng phải lo chu toàn việc nhà việc cửa, sắm sửa còn lo cho hai đứa con ăn học.

Gắn bó với nhau gần 7 năm, tôi và vợ đã phải nai lưng kiếm tiền, dốc hết sức lực để tiết kiệm. Chúng tôi còn tính chuyện mua nhà, rồi sau này ước mơ mua được xe hơi. Nhưng thực ra đó chỉ là ước mơ mà thôi, tôi nào dám nghĩ tới những chuyện như vậy vì hai con học hành vất vả, công việc của vợ chồng cũng phải bươn chải đủ đường.

Vợ luôn nói với tôi: “Em và anh phải cố gắng nhiều lo cho tương lai của các con và của chúng mình. Em sẽ nỗ lực để kiếm tiền”. Câu nói đó của vợ lẽ ra sẽ khiến tôi cảm thấy tự hào và thêm phần tin tưởng nhưng không, tôi bắt đầu hoài nghi vợ. Nguyên nhân cũng bởi những buổi tối đi làm về muộn, vợ luôn bảo tôi đi đón con còn vợ phải bận công việc làm thêm.

Thấy vợ hay đi sớm về khuya, tôi sinh nghi nên theo dõi, đến lúc nhìn thấy thứ vợ giấu trong cốp xe mà choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu tôi nghĩ vợ là thêm ở văn phòng nhưng tần suất nhiều quá, lại hỏi người đồng nghiệp ở cơ quan nói vợ không có ở lại văn phòng muộn bao giờ, tôi bắt đầu sinh nghi. Tôi nghĩ đủ thứ trên đời, rằng vợ tôi ngoại tình, rằng vợ lừa dối tôi có chuyện mờ ám. Nhưng nghĩ thế nào cũng không thể tìm ra lý do.

Tối tối vợ về nhà với vẻ mệt mỏi, đầu tóc có vẻ bơ phờ, tôi càng sinh nghi. Có thể vợ đi “phục vụ” gã đàn ông nào đó có tiền nên mới thấy uể oải. Mỗi tối nói chuyện chăn gối vợ chồng, vợ đều không thực sự hứng thú.

Tôi bắt đầu chắc như đinh đóng cột là vợ có bồ và quyết định tìm cho ra chuyện. Hôm đó, vợ lại đi làm khuya, tôi cố tình nói đón con rồi và đang ở nhà chơi với con để vợ yên tâm nhưng thực ra, tôi đã nhờ hàng xóm trông hộ và lén theo dõi vợ từ cơ quan về. Vợ phi xe như bay, đến tôi cũng không thể nào đuổi kịp. Kế hoạch thất bại, hôm đó tôi về nhà trăn trở nghĩ cách tìm cho ra được bằng chứng để bắt quả tang tại trận.

Chủ nhật đó vợ ốm, nằm ở nhà không đi đâu. Tôi đã lén xem điện thoại của vợ lúc cô ấy vào nhà vệ sinh. Rồi tôi còn xuống tận xe mở cốp xe xem vợ có cất chiếc điện thoại thứ hai nào không…

Thứ tôi nhìn thấy thực sự khiến tôi choáng váng. Một chiếc áo màu xanh của hãng xe ôm chuyên dụng. Tôi đã nghi ngờ vợ tằn tịu với gã trai nào đó nhưng tiếp tục lục thì thấy đôi găng tay dài, chiếc điện thoại khác toàn là cuộc gọi lạ chỉ vài giây một và cả chiếc mũ bảo hiểm của hãng xe ôm đó.

Tưởng tượng khuôn mặt bơ phờ của vợ khi về nhà, lại thêm phần mệt mỏi ốm yếu, cùng với số tiền vợ mang về lo cho gia đình… tôi bắt đầu chóng mắt. Vợ tôi làm xem ôm buổi tối sau giờ làm? Hóa ra cô ấy đã âm thầm làm việc này, sợ chồng nghĩ ngợi nên giấu giếm, nói rằng mình bận làm thêm.

Thấy vợ hay đi sớm về khuya, tôi sinh nghi nên theo dõi, đến lúc nhìn thấy thứ vợ giấu trong cốp xe mà choáng váng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy khóc khi mọi sự việc bị bại lộ và mong chồng hiểu cho mình. Nhìn vợ, tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Tôi là đàn ông mà bắt vợ phải đi làm thêm chạy xem ôm, kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Không những không hiểu cho nỗi khổ tâm của vợ còn trách cứ cô ấy lăng nhăng ngoại tình.

Cô ấy khóc và nói: “Công việc này hàng tháng cũng kiếm thêm được 5-7 triệu, giờ cao điểm nhiều người gọi anh ạ. Em biết anh không thích làm nghề đó nên em đã giấu anh, mong anh hiểu cho em”.

Nhìn vợ nước mắt tôi rơi, cứ thế mà ôm mặt khóc không nói thành lời. Người phụ nữ cần mẫn, chung thủy như vợ tôi, tôi còn kiếm đâu được. Tôi đã hoài nghi vợ, còn không chăm chỉ kiếm tiền như cô ấy, còn hứa cho cô ấy cuộc sống giàu sang, nhưng tôi đã làm được gì ngoài sự ghen tuông mù quáng.

Giờ đây tôi vô cùng ân hận, cảm thấy có lỗi với vợ mình và chỉ muốn thực sự bù đắp cho vợ… Người vợ tần tảo ấy, cả đời tôi cũng không tìm được người thứ hai…

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