Thấy thai phụ đang nũng nịu gọi video call cho chồng, nghe giọng nói kia tôi tái mặt suy sụp

Tâm sự 25/10/2025 22:16

Lần này, tôi nghe bạn bè giới thiệu một phòng khám tư của một cặp vợ chồng bác sĩ, người vợ khám hiếm muộn, còn người chồng thường khám cho phụ nữ mang thai. Lúc tôi ngồi đợi đến lượt mình thì tình cờ thấy một cô gái trẻ tuổi đang mang thai đi ra ngồi cạnh tôi. Nhìn cái thai của cô ấy đang mang mà tôi có phần chạnh lòng. Biết bao giờ tôi mới có thể mang thai đây?

Hai vợ chồng tôi đã đi thăm khám nhưng kết quả là bình thường, bác sĩ khuyên chúng tôi nên thoải mái để dễ có thai. Tôi đã đi khám nhiều nơi, đều nhận được lời khuyên như thế. Nếu trong nửa năm tới vẫn không có tin tức thì chúng tôi có thể thụ tinh nhân tạo.

Lần này, tôi nghe bạn bè giới thiệu một phòng khám tư của một cặp vợ chồng bác sĩ, người vợ khám hiếm muộn, còn người chồng thường khám cho phụ nữ mang thai. Lúc tôi ngồi đợi đến lượt mình thì tình cờ thấy một cô gái trẻ tuổi đang mang thai đi ra ngồi cạnh tôi. Nhìn cái thai của cô ấy đang mang mà tôi có phần chạnh lòng. Biết bao giờ tôi mới có thể mang thai đây?

Cô gái kia lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại, hình như đang định gọi cho ai đó. Tôi ngỡ ngàng nhìn thấy chiếc vòng tay của cô ấy, trông rất quen mắt. Tôi nghĩ lại thì nhớ ra nó giống hệt chiếc vòng mà chồng tôi từng mua. Lần đó chồng tôi đi công tác về, tôi thấy trong túi của anh chiếc vòng này, tôi liền hỏi có phải anh tặng cho tôi không? Chồng tôi cười dỗ dành nói đó là quà mua giúp sếp, anh hứa sẽ mua cho tôi chiếc khác đẹp hơn.

Thấy thai phụ đang nũng nịu gọi video call cho chồng, nghe giọng nói kia tôi tái mặt suy sụp - Ảnh 1
Cô gái kia lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại, hình như đang định gọi cho ai đó - Ảnh minh họa: Internet 

Tôi nghĩ ngợi, chẳng lẽ cô gái này là vợ của sếp của chồng tôi sao? Đến khi cô ấy gọi video call, tôi mới chết sững. Cô ấy vui vẻ gọi người trong điện thoại kia là “chồng ơi” rồi khoe tấm hình siêu âm thai. Khi nghe thấy giọng nói đáp lại, tôi chết lặng. Đó là giọng nói của chồng tôi!

Tôi cười chua chát trong lòng, hóa ra tôi đã bị phản bội bao lâu nay mà không biết. Tôi không kiềm được cơn giận, giật ngay điện thoại của cô gái kia để nhìn rõ mặt chồng rồi gằn giọng nói một câu:

“Anh tới đây đón cả vợ lớn với vợ bé nhé, à còn con của anh nữa nè!”.

Sau khi nói chuyện với cô gái kia tôi mới biết cô ấy cũng bị chồng tôi lừa. Anh nói với nhân tình là đã ly hôn với vợ. Sau khi tôi về nhà, dù chồng quỳ gối xin tôi tha thứ nhưng tôi biết chắc anh vẫn cần đứa bé kia hơn. Tôi đã quá sai lầm khi chọn anh làm chồng, giờ nhận cái kết đau đớn.

Thấy cô gái mang bầu nũng nịu gọi video call cho chồng, nghe giọng nói kia tôi tái mặt suy sụp

Thấy cô gái mang bầu nũng nịu gọi video call cho chồng, nghe giọng nói kia tôi tái mặt suy sụp

Tôi và Tuấn lấy nhau đã 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Tôi biết mẹ chồng đang trông ngóng lắm, thậm chí bà còn tỏ ra khó chịu với tôi. Nhiều lần thấy mẹ chồng kiếm chuyện cạnh khóe tôi gái độc không con, tôi cũng chẳng muốn tranh cãi nên im lặng bỏ đi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, Thần Tài 'cưng như trứng', 3 con giáp rước lộc về nhà, tiền bạc nhét đầy túi, sự nghiệp rộng đường thăng tiến

Sau ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, Thần Tài 'cưng như trứng', 3 con giáp rước lộc về nhà, tiền bạc nhét đầy túi, sự nghiệp rộng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Ô tô va chạm với xe máy rồi lao vào dải phân cách đâm vào đám đông khiến 5 người tử vong, tài xế bị dân vây đánh

Ô tô va chạm với xe máy rồi lao vào dải phân cách đâm vào đám đông khiến 5 người tử vong, tài xế bị dân vây đánh

Video 5 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 28/10/2025, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 28/10/2025, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Người lái xe sợ hãi khi chứng kiến cảnh con sư tử khổng lồ nhảy khỏi chiếc xe tải đang chạy và trốn thoát

Người lái xe sợ hãi khi chứng kiến cảnh con sư tử khổng lồ nhảy khỏi chiếc xe tải đang chạy và trốn thoát

Video 6 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Cãi vã với gia đình, người đàn ông nhảy sông tự tử nhưng lại bị mắc kẹt trong đám bèo tây

Cãi vã với gia đình, người đàn ông nhảy sông tự tử nhưng lại bị mắc kẹt trong đám bèo tây

Video 7 giờ 20 phút trước
Dương Tử tiếp tục được giao vai chính trong một dự án lớn của Tencent Video

Dương Tử tiếp tục được giao vai chính trong một dự án lớn của Tencent Video

Sao quốc tế 7 giờ 32 phút trước
Lưu Diệc Phi bị 'dìm dáng' khi dự sự kiện thời trang tại Los Angeles

Lưu Diệc Phi bị 'dìm dáng' khi dự sự kiện thời trang tại Los Angeles

Sao quốc tế 8 giờ 20 phút trước
Kinh ngạc khoảnh khắc rắn biển khổng lồ ngoi đầu lên khỏi mặt nước gây chú ý trên MXH

Kinh ngạc khoảnh khắc rắn biển khổng lồ ngoi đầu lên khỏi mặt nước gây chú ý trên MXH

Video 8 giờ 20 phút trước
Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt tình địch

Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt tình địch

Đời sống 8 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Được sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, gái trẻ vừa mừng vừa sợ khi nghe lời thú nhận 'chấn động' này

Được sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, gái trẻ vừa mừng vừa sợ khi nghe lời thú nhận 'chấn động' này

Bạn thân nhìn 'chằm chằm' chồng tôi khi vừa đến nhà, cô ấy còn lập ra kế hoạch 'không thể tin nổi' ngay sau đó

Bạn thân nhìn 'chằm chằm' chồng tôi khi vừa đến nhà, cô ấy còn lập ra kế hoạch 'không thể tin nổi' ngay sau đó

Chồng cho phép vợ ngoại tình, với điều kiện duy nhất là không được ly hôn anh

Chồng cho phép vợ ngoại tình, với điều kiện duy nhất là không được ly hôn anh

Mẹ chồng yêu thương mình bất thường, vợ trẻ 'điếng người' khi vén màn 'uẩn khúc' của sự tình

Mẹ chồng yêu thương mình bất thường, vợ trẻ 'điếng người' khi vén màn 'uẩn khúc' của sự tình

Lấy hết can đảm thú nhận 'bắt chồng đổ vỏ', tôi rụng rời khi anh quỳ xuống cảm ơn

Lấy hết can đảm thú nhận 'bắt chồng đổ vỏ', tôi rụng rời khi anh quỳ xuống cảm ơn

Cầm kết quả khám bệnh lo lắng chưa kịp nói với vợ, chồng 'chết đứng' khi cô ấy lại ném cho tờ giấy siêu âm

Cầm kết quả khám bệnh lo lắng chưa kịp nói với vợ, chồng 'chết đứng' khi cô ấy lại ném cho tờ giấy siêu âm