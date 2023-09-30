Được cái mẹ chồng con dâu cũng hợp tính nết nhau nên sống với nhau 6 năm rồi mà chưa bao giờ gia đình tôi to tiếng với nhau. Bố mẹ chồng tốt tính lại thương cháu, tháng nào ông bà cũng bớt chút tiền lương mua cho các cháu 3 thùng sữa. Tiền ăn uống hàng tháng toàn ông bà bao hết, nên vợ chồng tôi cũng có chút ít tiền để tiết kiệm.

Vợ chồng tôi cùng làm công nhân nên kinh tế eo hẹp, có hai mặt con rồi mà vẫn phải sống chung với bố mẹ chồng. Em trai chồng lại sắp cưới, nhiều lúc chúng tôi cũng muốn chuyển ra ngoài cho khỏe nhưng mẹ chồng bảo cứ ở chung để bà tiện chăm sóc cháu.

Chưa cưới nhau mà hai em đã mua được nhà chung cư 3 tỷ đồng rồi, đúng là người giàu càng giàu thêm còn vợ chồng tôi đã nghèo nay còn nghèo hơn.

Trái ngược với hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng tôi, em trai chồng lại là dân IT rất giỏi, mỗi tháng kiếm được cả trăm triệu đồng. Em ấy rất năng động ngoài tiền lương công ty, hàng tháng còn kiếm tiền từ Youtube nữa. Người yêu của em ấy lại là bác sĩ nên thu nhập của hai người cộng lại rất cao.

Hai đứa con của tôi ốm đau bệnh tật liên miên, nghĩ đến gia cảnh mà buồn nhưng chẳng có cách nào thay đổi được. Tháng trước con gái 3 tuổi của tôi mới hết ốm, đi học được vài ngày rồi bây giờ lại tiếp tục ốm.

3 đêm nay con ho và sốt nhiều lắm, tôi lo lắng không thể chợp mắt được, suốt đêm phải lo chườm hạ sốt cho con. Khi con ho quá lại phải cho uống siro giảm ho. Có đêm con ho nhiều quá lại ói ra hết giường, trong khi chồng chạy sang giường khác nằm thì tôi vừa dỗ dành con vừa lo thay chăn ga trải giường khác.

Khi con ngủ, tôi chợp mắt được một lát trời đã sáng lại phải dậy đi làm. Mệt lắm nhưng vẫn phải cố gắng từng ngày, chỉ mong cho con lớn mau lên để bớt ốm đau thôi.

Buổi tối đi làm về thấy con sốt quá tôi bảo mẹ chườm cho cháu, còn tôi sẽ đi nấu ăn vì em dâu tương lai sẽ đến dùng bữa. Khi mẹ đang chườm hạ sốt thì em dâu đến, sau khi chào hỏi mọi người, em ấy nhúng tay vào chậu nước đang chườm cho con tôi, rồi hét toáng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Em ấy cau mày nói lớn tiếng với hai mẹ con tôi: "Trời ơi, nước nóng bỏng tay thế này mà bác với chị lại dùng để chườm cho cháu à? Đến cháu đây cũng bỏng tay huống chi là trẻ nhỏ".

Nghe giọng em ấy nói quá lớn khiến cả hai mẹ con tôi đều giật mình. Bình thường em ấy hiền lành nhỏ nhẹ thế sao hôm nay lại ăn nói nóng nảy đến vậy. Có lẽ biết mình nói lỡ lời nên em ấy vội vàng giải thích là vì sự thiếu hiểu biết của hai mẹ con tôi khiến em ấy rất bức xúc và thương cho đứa nhỏ nên nói hơi nặng lời.

Em ấy bảo nếu muốn chườm hạ sốt thì phải dùng nước mát hơn nhiệt độ của cơ thể từ 1 – 2 độ C, khi khăn chườm bị nóng rồi thì phải thay thế khăn khác mát hơn. Mà không phải chườm ở trán, phải chườm ở 2 bên nách, cổ, 2 bên bẹn, bởi nơi đó có mạch máu lớn đi qua chườm vào mới có tác dụng hạ sốt.

Có lẽ nhìn thấy cách chườm của hai mẹ con tôi khiến em ấy thật sự sốc nên có cách nói hơi nặng một chút. Tôi thì rất hiểu tâm trạng của em lúc chứng kiến cảnh chườm hạ sốt đó, nhưng mẹ chồng tôi thì lại rất giận.

Suốt buổi ăn cơm bà không nói gì, khi em ấy ra về bà bảo em ấy hỗn láo dám mắng chửi bề trên, mẹ bảo nếu em ấy không nói lời xin lỗi thì sẽ không cưới xin gì hết. Cả nhà tôi thì ra sức bảo vệ em dâu tương lai, cho rằng mẹ chồng bảo thủ cố chấp khiến bà càng tức giận hơn.

Mọi người ơi bây giờ tôi phải nói thế nào với mẹ chồng để hai người được hòa thuận như lúc trước và cũng là lời cảm ơn của tôi dành cho em ấy đây?