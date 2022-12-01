23 tuổi, Hương theo chồng bỏ cuộc chơi. Chính việc lập gia đình sớm của Hương khiến không ít bạn bè nuối tiếc. Nhiều người nói, Hương xinh đẹp, giỏi giang sao không chọn một gã chồng đại gia mà lại lấy Toàn, một nhân viên bán hàng gia cảnh trung bình. Toàn chẳng có gì nổi bật ngoài nước da trắng, giọng nói ấm áp khiến Hương mê mệt.

Khi Toàn đi rồi, Hương mới ngồi dậy. Cô khóc nức nở, chẳng ngờ, tình yêu hơn 10 năm qua cô dành cho anh, giờ lại trở nên cay đắng như thế. Cô không ngờ, khi cô ngã bệnh anh lại bỏ cô để theo người khác.

Với vợ con, Toàn càng không nề hề bất kỳ điều gì. Ngoài mỗi giờ tan sở, Toàn đều dành một quỹ thời gian nhất định để đưa vợ con đi chơi. Những hôm Hương kêu ốm, mệt, Toàn sẵn sàng về sớm vào bếp nấu nướng, rửa bát, giặt quần áo.

Sau hôn nhân, Toàn càng chứng minh rằng sự lựa chọn của Hương là đúng đắn. Không chỉ là người chồng tốt mà Toàn thể hiện mình là người con rể sống có trách nhiệm. Từ ngày lấy Hương, hễ gia đình vợ có việc cần, Toàn lúc nào cũng có mặt. Với bố mẹ vợ, Toàn không tiếc một thứ gì. Chỉ cần ông bà thích, dù đặc sản trên rừng hay dưới biển, Toàn đều tìm mua bằng được.

Khi Toàn lên tới chức Giám đốc chăm sóc khách hàng của công ty, nhiều người cứ nghĩ rằng, anh bận lại có chút địa vị thì việc nhà anh chẳng bao giờ đụng tay đụng chân. Nhưng không, suy nghĩ đó là sai lầm. Bởi Toàn càng muốn bù đắp cho vợ con.

Anh nghĩ thời gian anh ở cơ quan nhiều hơn ở nhà, vì thế, chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi Toàn đưa vợ con đi xem phim, ăn uống và du lịch. Hương thấy chồng sống có trách nhiệm, biết trước sau, phải trái, cô càng yêu Toàn hơn. Bạn bè Hương nhìn thấy cô có người chồng thành đạt, lại ngày càng bảnh bao nên tỏ ý ghen tị, thậm chí có người còn tìm cách phá đám khiến Hương bao phen khốn đốn.

Hương vốn là người phụ nữ nóng tính nhưng đa sầu đa cảm. Đặc biệt, khi Hương lo lắng, cô thường lóng ngóng, vụng về chẳng thể làm nổi điều gì. Toàn vẫn thường trêu Hương dạo cô ôn thi, cô lo lắng gầy sọp hẳn đi, có khi cô sút hẳn 10kg nhìn cô gầy tong teo không có chút sức sống. Bởi thế, trong gia đình dù xảy ra việc gì, Hương cũng là người cuối cùng hay tin, bởi ai cũng muốn giấu, chẳng muốn cho cô biết, vì sợ cô “sốc”.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như sau 10 năm cưới nhau, chồng Hương một người đàn ông sống có nguyên tắc, nền nếp bỗng dưng đi sớm về khuya thất thường. Có những hôm tới hơn 1h sáng Toàn mới về tới nhà. Anh ngủ cũng ít hơn, dường như gầy hẳn đi. Dạo đó, Hương cũng vừa mới phẫu thuật u nang buồng trứng nên tâm trạng cũng không được tốt. Nhiều hôm, hỏi chồng anh nói không vừa ý, Hương gắt gỏng với chồng.

Đáp lại, Toàn chỉ im lặng, anh dặn cô nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe “Khi nào mọi việc ổn định, anh sẽ nói chuyện với em sau”. Những khi đó, Hương thường ôm mặt khóc. Cô nhớ lại lời bạn bè nói rằng “Chồng giàu có, lại có hình thức không cẩn thận là bị nó giật mất đấy nhé! Con gái bây giờ liều lĩnh lắm”. Hương càng nghĩ, càng thấy chồng cô có biểu hiện của một gã đàn ông đang ngoại tình.

Chưa kể dạo gần đây, khi Hương phẫu thuật, cô và chồng không hề có cơ hội gần gũi nhau. Có lẽ vì “thiếu” nên chồng Hương đã ra ngoài tìm người con gái khác để bù đắp? Hương khóc trong đau đớn.

Nhiều khi 1h đêm chồng Hương mới về, dù anh báo bận việc cơ quan, nhưng Hương vẫn đinh ninh, chồng lừa dối mình. Khi anh tắm xong, Hương trở dậy, cô mới kể chồng nghe chuyện vợ chồng đứa bạn vừa ly hôn vì chồng cô ấy ngoại tình. Chồng Hương “ừ, à” rồi lên giường nằm ngủ một mạch tới sáng khiến Hương càng muốn hóa điên.

Nghĩ chồng coi chuyện ngoại tình như không nên Hương quyết định cài thiết bị định vị vào điện thoại theo dõi chồng. Bởi quen biết một vài chuyên gia công nghệ thông tin, nên việc cài định vị với Hương rất dễ dàng.

Hôm sau khi chồng đánh xe rời khỏi nhà, Hương chăm chăm theo dõi anh. Từ sáng tới trưa, chồng Hương vẫn ở cơ quan. Nhưng tới chiều Hương thấy chồng đi về phía Hà Đông, rồi dừng ở chỗ viện K3 Tân Triều. Sau hơn 7h tối, anh dừng chân tại một nhà nghỉ và ở đó tới khi về nhà.

Hôm đầu tiên là thế, hôm thứ 2 lịch trình chồng cô vẫn không thay đổi,... Rồi hôm thứ 6 chồng Hương vẫn tới một địa điểm như cũ.

Cho tới hôm cô định đi bắt quả tang làm rõ ngọn ngành, Hương gọi điện về nhà, hôm đó cô giúp việc báo mẹ cô về quê.

Trước khi rời khỏi nhà, Hương gọi điện hỏi chồng. Nhưng cô vẫn nhận được lời nói dối trắng trợn “Anh đang ở cơ quan, có việc gì không em?”. Hương quả quyết nhủ thầm "Phen này, tôi quyết bắt quả tang xem anh chối cãi được không".

Khi chồng vừa vào nhà nghỉ được 30 phút, Hương và một người bạn nữa xông vào miệng chửi bới, tay hùng hổ cầm chiếc máy ảnh. Nhưng rồi trước mặt cô là cả đại gia đình, có cô, dì, chú bác của cô đang ở đây. Ai cũng buồn thiu.

Còn chồng cô ngồi đó tròn mắt nhìn vợ rồi lắc đầu. Thì ra, mẹ của Hương bị ung thư trực tràng hơn 2 tháng nay. Nhưng vì biết tính Hương hay lo, với lại cô vừa phẫu thuật xong nên mọi người đang giấu cô.

“Thằng Toàn nó dặn mọi người khoan nói với cháu tình hình của mẹ. Nhưng cháu đã đến đây rồi thì cháu cũng nên biết. Thời gian vừa rồi, nhờ có Toàn nên mọi người cũng đỡ vất vả phần nào. Cháu đừng nghi ngờ mà tội cho nó”- bác cả Hương giải thích.

Cô, dì, chú, bác… của Hương ở quê cũng lên được hơn một tuần nay. Họ thuê nhà nghỉ gần bệnh viện rồi chia nhau giờ trực để chăm sóc mẹ cô. Hương nghe bác cả giải thích xong cô ôm mặt khóc nức nở.

Chẳng ngờ, trong khi mọi người lo lắng chuyện đại sự, cô chỉ biết ngồi nhà ghen tuông vớ vẩn. Cô xin lỗi mọi người rồi ôm chồng mình khóc nức nở như một đứa trẻ.