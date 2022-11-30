Tố chồng ngoại tình, vợ trẻ bất ngờ vì mẹ chồng thản nhiên nói điều này khiến cô kiên quyết ly hôn ngay lập tức

Tâm sự 30/11/2022 22:09

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi mẹ chồng có những biểu hiện đầy thản nhiên, câu nói của bà khiến tôi buông xuôi tất cả.

Em mới sinh con được 2 tháng thì chồng em báo được công ty cử sang Hàn Quốc học. Thấy chồng đắn đo, em phải động viên: “Anh cứ yên tâm đi, em ở nhà vất vả tí cũng cố khắc phục, cơ hội sẽ không đến lần thứ 2 nên phải tận dụng chứ”.

 

Vậy là chồng em đi. Nhiều người bảo em dại mới để chồng đi xa thế. Nhưng em kệ bởi vợ chồng phải tin tưởng nhau chứ đâu phải cứ kè kè ở bên mới giữ được, lão mà có tính lăng nhăng thì có trời giữ.

Chồng sang Hàn Quốc, một mình em đánh vật với con nhỏ. Mẹ chồng em buôn bán. Bà bảo cả ngày ngồi ngoài chợi mệt rồi nên về nhà bà chỉ ăn rồi đóng cửa ngủ, không đỡ đần gì con dâu hết. Đêm cháu có quấy óc, ốm sốt bà cũng mặc kệ. Thậm chí nhiều khi cháu khóc đêm bà còn quát em “nhét ti vào cho nó nín đi, khóc lóc thế ai mà ngủ được”.

Nhiều lúc nghĩ tủi thân rơi nước mắt mà vẫn phải cố. Chồng có gọi điện về em vẫn tươi cười kể chuyện, không than vãn nửa lời vì sợ ở xa lão lại nghĩ ngợi không yên tâm học hành được.

Cứ thế, 2 năm học tập của chồng ở Hàn Quốc cũng kết thúc. Em nghĩ vậy là vợ chồng được sum vầy. Ngờ đâu, vừa về hôm trước, hôm sau lão đã gọi em nói chuyện:

- Anh không muốn giấu em. Trong thời gian ở bên đó, anh có qua lại với 1 người… Thật ra ban đầu cũng chỉ là giải tỏa nhu cầu. Nhưng giờ… cô ấy có thai rồi. Anh không thể rũ bỏ trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Xin em hãy mở lòng đón nhận họ trong cuộc sống gia đình mình. Anh hứa vẫn yêu và lo cho mẹ con em như trước”.

Tố chồng ngoại tình, vợ trẻ bất ngờ vì mẹ chồng thản nhiên nói điều này khiến cô kiên quyết ly hôn ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nghe chồng nói mà em chết điếng. Đau đớn, em gào hét cấu xé chồng nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau lão gây ra cho em.

Mấy ngày đó, vợ chồng chiến tranh, em vật vã khóc lóc, còn lão im lặng. Mệt mỏi, em tìm đến mẹ chồng than thở, mong bà có cách giúp mẹ con em hay chí ít thì cũng đưa ra vài lời động viên an ủi con dâu lúc này. Vậy mà, em vừa nói, bà đã chẹp miệng:

- Tôi biết cả rồi, nhưng chuyện đã nhỡ rồi thì phải chấp nhận chứ biết làm thế nào. Nó đã bảo sau này vẫn lo liệu cho mẹ con cô như trước, thế cô còn đòi hỏi gì nữa. Con trai tôi còn tử tế chán, chứ ối thằng đàn ông nó cặp bồ về còn bỏ vợ bỏ con cơ. Cô cũng vừa phải thôi, cô không thấy ngày trước các cụ con rơi con vãi đầy đó thôi. Một ông sống cùng mấy bà đã sao đâu. Liệu đường mà cho nó đón con riêng về, nếu không nó tống tiễn cô thì tôi cũng chịu.

Lời mẹ chồng nói như sét đánh ngang tai. Em câm nín không nói được gì, chỉ thương thân mình xấu số vớ phải chồng tồi, nhà chồng sống thiếu tình người. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, em gạt nước mắt nói với mẹ chồng: “Xin phép mẹ cho con được bỏ chồng, từ giờ phút này con không còn là con dâu mẹ nữa”.

 

Thấy chồng có biểu hiện lạ lẫm, vợ nháo nhào lục tìm phòng tắm bất ngờ chứng kiến chi tiết ngoại tình trong tuýp kem đánh răng

Thấy chồng có biểu hiện lạ lẫm, vợ nháo nhào lục tìm phòng tắm bất ngờ chứng kiến chi tiết ngoại tình trong tuýp kem đánh răng

Thấy chồng có biểu hiện lạ, biết ngay chuyện chẳng lành, tôi lục tìm dấu vết còn sót lại tưởng nhỏ nhưng rất rõ trong nhà tắm gia đình...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau