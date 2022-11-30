Biết nàng ‘không sạch’ trước khi quen, tôi vẫn một mực vồ vập yêu lấy yêu để để rồi liên tiếp ám ảnh chuyện nhu cầu chăn gối cuồng loạn

Tâm sự 30/11/2022 18:06

Biết em có quá khứ không mấy trong sạch, tôi vẫn đắm chìm vào tình yêu của em, giờ đây, tôi đầy hoài nghi về chính mình.

Tôi yêu một cô gái từng có một đời chồng và một con. Tôi yêu say đắm bởi em đẹp một cách thu hút, khiến tôi phải mê mẩn. Chúng tôi đến với nhau đột ngột chỉ qua 2 lần gặp mặt và một lần ân ái, rồi chúng tôi yêu nhau như kiểu cả hai đang thèm khát tình yêu bỗng vớ được một nửa quá hợp gu. Em hơn tôi 3 tuổi. Tuy ít tuổi hơn nhưng tôi nhìn thực sự chững chạc và phong độ, chắc vì thế mà em yêu tôi nhiều.

Trong khoảng thời gian quen nhau tôi lại biết quá nhiều về quá khứ của em. Em là cô gái có nhu cầu cao, hồi còn sống với chồng cũ em đã thương một người khác và ngủ với họ nhiều lần, sau đó chồng em biết thì mới cắt đứt. Em còn kể về một người đàn ông khác, em không yêu nhưng vẫn chung chăn gối vì ông đó ga lăng, chiều chuộng.

Biết nàng ‘không sạch’ trước khi quen, tôi vẫn một mực vồ vập yêu lấy yêu để để rồi liên tiếp ám ảnh chuyện nhu cầu chăn gối cuồng loạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

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Rồi em và chồng mâu thuẫn dẫn tới ly dị, không phải vì cả 2 không hợp nữa, chỉ là hết duyên. Giờ là câu chuyện giữa tôi và em. Tôi yêu em, em cũng hứa với tôi sẽ thay đổi. Em hiểu chuyện, suy nghĩ già dặn, quan tâm tôi theo sự từng trải mà em vốn có. Yêu em nhưng hằn sâu trong tôi là sự mâu thuẫn, ái ngại về quá khứ không sạch của em. Tôi phải làm sao, có nên đánh cược, có nên tin tưởng em, chỉ biết hiện tại chúng tôi quá hợp nhau. Mong mọi người chia sẻ.

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Vợ là người phụ nữ rất biết yêu thương, chiều chuộng chồng, nhưng quá khứ 'không sạch' của cô ấy ám ảnh anh liên tục.

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

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