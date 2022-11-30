Bắt quả tang con dâu ngủ khách sạn cùng trai lạ, mẹ chồng ra tối hậu thư để rồi bất ngờ với thái độ mà chồng bày tỏ

Mỗi tuần, tôi và bạn của chồng gặp nhau 1 lần ở khách sạn. Quân sẽ giúp tôi trong con trong khoảng thời gian đó. Mặc dù chính bản thân tôi cũng cảm thấy có vấn đề nhưng vì yêu chồng, thương con nếu ly hôn nên đành chấp nhận.

Tôi bắt đầu qua lại với Thuấn được khoảng 4 tháng. Anh là bạn của Quân - chồng tôi. Nếu chỉ nghe tới đó chắc hẳn ai cũng cho rằng tôi là người phụ nữ dâm đãng, xấu xa khi dám lén lút qua lại với bạn của chồng. Thế nhưng, thực ra lại chính Quân là người nhờ Thuấn giúp đỡ…

Nào ngờ tối hôm đó tôi gặp mẹ chồng. Bà cũng đi gặp hội hưu trí ở quán cà phê đối diện, chứng kiến trọn cảnh tôi bước xuống từ xe hơi của người đàn ông lạ, tay trong tay đi vào khách sạn.

Mọi thứ vẫn cứ trót lọt như thế cho tới hôm qua. Vì Thuấn sắp phải đi công tác 1 tháng nên anh hẹn tôi vào buổi tối. Tôi đồng ý, để chồng trông con và trang điểm , xách túi ung dung đi.

Ảnh minh họa: Internet

Đương nhiên, trẻ con có khi còn hiểu, huống chi một người sống mấy chục năm trên đời như mẹ chồng tôi. Bà tức tím mặt, lao sang và chặn ở ngay cửa phòng khách sạn tầng 5, khi Thuấn đang mở khóa.

Cả hai chúng tôi đều điếng người! Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ bị bắt quả tang thế này! Không chuẩn bị trước, tôi hoảng loạn chỉ biết chối quanh: "Mẹ ơi, mẹ nghe con giải thích, đây là bạn của anh Quân, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu!"

"Không như tôi nghĩ? Chị biết tôi nghĩ gì à? Hay chính bản thân chị thấy mình ôm hôn bạn của chồng cũng là không đoan chính? Tôi không như thằng Quân, tôi không bị cô làm cho mờ mắt" – mẹ chồng lạnh lùng đáp.

Và bà yêu cầu chúng tôi trở về nhà ngay lập tức nếu không muốn bà làm loạn ở khách sạn, cho tất cả đều biết chuyện.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay tối đó, gia đình chồng họp gia đình khẩn. Bố mẹ chồng, chị chồng và anh rể ra sức chì chiết tôi. Họ còn không cả buồn hỏi lý do mà lao vào tát tôi, chửi bới. Còn Quân, anh cũng van xin giúp nhưng chẳng ích gì, ngược lại khiến mẹ chồng tôi tức giận thêm: "Con bị điên à? Con bị bùa mê thuốc lú gì rồi đúng không? Nó phản bội con, để con ở nhà trông con rồi đi hú hí với trai. Con thật sự điên rồi".

Suốt cả buổi tối, tôi thật sự không có cơ hội nói. Cứ vừa mở miệng đã bị mắng chửi át đi. Mãi khi mẹ chồng đã mệt, ngồi bệt xuống ghế tôi mới quỳ tới gần, khóc nấc lên giải thích mặc cho Quân ra sức lắc đầu: "Mẹ ạ, con vẫn yêu anh Quân. Nhưng chính anh ấy là người nhờ bạn giúp đỡ chuyện chăn gối mẹ biết không?"

Mới nghe tới đó, cả gia đình sửng sốt. Tôi tiếp lời: "Từ khi cưới, chúng con chỉ làm chuyện ấy có 2 lần, ngay khi có bé Bon là Quân hoàn toàn không động tới con. Con yêu chồng, con cũng thương Bon, con sợ ly hôn thì bé sẽ khổ. Anh Quân không thể làm tròn việc của người chồng cần làm nên anh ấy mới nhờ bạn đó".

Nghe tới đó, mẹ chồng tôi nhìn Quân. Bà lại gào khóc lần nữa. Lý do thì ai cũng hiểu, chỉ có tôi mãi khi kết hôn thì mới hay. Hồi xưa, Quân từng có một anh người yêu nhưng mẹ chồng tôi dọa tự tử để chia cắt. Bà từng nghĩ anh đã bình thường khi kết hôn, nhưng không thể ngờ lại ra nông nỗi này.