Quan hệ tình ái với tài xế nhiều lần, bà chủ lớn tuổi giằng xé về thái độ của chồng và cái kết đầy bất ngờ

Tâm sự 30/11/2022 17:06

Em đang buồn quá, chị có thể làm bạn gái của em hay không. Đêm hôm đó, chúng tôi đã có giây phút ấm cúng bên nhau nhưng...

Tôi năm nay gần 50 tuổi. Tôi với chồng có một chuỗi cửa hàng buôn bán và sửa chữa xe máy. Về kinh tế, vợ chồng tôi không thiếu gì. 2 con trai của tôi cũng đã trưởng thành, các cháu cũng chuẩn bị xây dựng gia đình. Nhìn bề ngoài, ai cũng cho rằng tôi có được hạnh phúc viên mãn.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ 3 năm trước, chồng tôi bị tai biến. Được cấp cứu kịp thời, giữ được tính mạng nhưng chồng tôi bị liệt nửa người, giờ nằm đâu nằm đấy. Là người hay làm, hay đi, bỗng nhiên bị nằm một chỗ, mọi việc phải phụ thuộc vào người khác, chồng tôi hay cáu bẳn, ức chế, hay mắng, hay chửi vợ.

Ban đầu, tôi thương chồng ốm nên cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng đến lúc chồng nói những lời quá đáng, tôi không chịu được, tôi cũng cãi lại chồng. Tình cảm vợ chồng tôi từ đó rạn nứt nhiều. 

Hơn nữa, có một điều cũng khó nói muốn chia sẻ. Tôi đang ở độ tuổi đang hồi xuân nên nhu cầu cũng cao. Trước đó, vợ chồng tôi sinh hoạt khá đều đặn. Giờ chồng tôi nằm đâu, nằm đấy vậy, mọi chuyện dừng hẳn. Nhiều đêm, tôi cảm thấy bức bối, khó chịu và cũng khao khát mà chẳng biết nói với ai.

Quan hệ tình ái với tài xế nhiều lần, bà chủ lớn tuổi giằng xé về thái độ của chồng và cái kết đầy bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng lâm bệnh, một mình tôi gồng gánh, lo việc của chuỗi cửa hàng. Tôi tập làm quen những công việc trước đây chỉ có mình chồng tôi làm, trong đó có việc đến gặp khách hàng, gặp gỡ các đối tác. Dạo đó, tôi hay đi cùng Lợi- lái xe cùng chồng tôi. Trước đó, Lợi hay chở chồng tôi đi công việc. Lợi trẻ hơn tôi 25 tuổi, dáng người cao lớn, tính tình hiền lành, thân thiện.

Trên đường đi cùng nhau, tôi với Lợi tám chuyện trên trời, dưới đất. Lợi kể cho tôi nghe cả chuyện tình cảm của cậu ấy với bạn gái. Cả hai đang gặp khúc mắc do nhà bạn gái chê Lợi không xứng với con gái họ. Dần dà, tôi trở với Lợi nên thân thiết. Từ "cô- cháu", chúng tôi chuyển sang xưng "chị-em" cho dễ nói chuyện.

Lần đó, tôi đang ở nhà thì Lợi nhắn tin nói: "Em đang buồn quá, nếu chị rảnh, em chở chị đi chơi." Đêm đó, tôi với Lợi uống say và quan hệ với nhau trong một khách sạn. Lợi đã mang đến cho tôi cảm giác yêu đương, thỏa mãn. Lợi nói với tôi rằng Lợi đã chia tay bạn gái. Giờ thì, cậu ấy muốn làm người tình của tôi.

Vậy là từ đó, tôi lén lút cặp kè với Lợi. Cứ cách ngày, chúng tôi lại hẹn nhau trong khách sạn. Tôi mua quần áo đẹp, xe đẹp cho Lợi đi vì không muốn anh chịu thiệt thòi. Chuyện kéo dài được nửa năm thì mọi chuyện vỡ lở.

Lợi nói Hoàng- con trai cả của tôi đã tìm gặp anh và đe dọa. Anh nói muốn kết thúc mọi chuyện vì cảm thấy chuyện tình cảm với tôi không có tương lai. Lợi nói anh cũng cần lấy vợ, sinh con. Anh không thể chờ đợi tôi mãi được.

Thấy tôi níu kéo, anh nói lời phũ phàng, anh nói rằng tôi lợi dụng anh, coi anh là trò vui qua đường. 2 hôm sau, Lợi nộp đơn xin nghỉ việc và trả lại chiếc xe tôi mua cho anh. Tôi vì chuyện của Lợi mà buồn chán, ngơ ngẩn mấy tháng trời.

Hôm đó, tôi đi làm về muộn. Cả ngày vật lộn với đống giấy tờ, sổ sách, tôi mệt mỏi rã rời. Về đến nhà, tôi thấy chồng ngồi trên chiếc xe lăn đợi tôi ở phòng khách. Thấy tôi về, anh nhẹ nhàng nói: "Em đã về. Anh bảo chị giúp việc lấy nước rồi tự tay pha trà đào cho em. Em uống thử xem."

Uống chén trà chồng pha, tôi thấy sống mũi cay cay...

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Đang cần một số tiền lớn, bất ngờ mẹ chồng mang đến gần, tôi điếng lặng cả người khi biết nguồn gốc bà có được

Chứng kiến mẹ đưa món đồ, tôi ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi mẹ số tiền ở đâu ra, mẹ chỉ lặng yên rồi giải thích. Nhìn tấm lưng mẹ mỗi ngày một yếu đi, trái tim tôi đau đớn.

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