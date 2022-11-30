Đang cần một số tiền lớn, bất ngờ mẹ chồng mang đến gần, tôi điếng lặng cả người khi biết nguồn gốc bà có được

Tâm sự 30/11/2022 16:48

Chứng kiến mẹ đưa món đồ, tôi ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi mẹ số tiền ở đâu ra, mẹ chỉ lặng yên rồi giải thích. Nhìn tấm lưng mẹ mỗi ngày một yếu đi, trái tim tôi đau đớn.

Sau khi chồng mất, tôi nương tựa vào mẹ chồng mà sống. Bố chồng tôi cũng qua đời lâu rồi, thành ra nhà chỉ còn hai người phụ nữ và hai đứa nhỏ sống dựa vào nhau.

Lay lắt qua ngày, tôi đi làm công nhân, mẹ chồng đi bán xôi ở đầu ngõ. Số tiền kiếm được cũng đủ để 4 người sống ổn định dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, túng thiếu.

Mẹ chồng nhiều lần khuyên tôi đi bước nữa nhưng tôi không chấp nhận. Tôi chỉ có một người chồng thôi dù anh chẳng còn sống trên đời này nữa. Tôi cũng chỉ có một người mẹ chồng thôi và tôi sẽ dành cả đời để báo hiếu bà thay cho chồng mình.

Oái oăm thay, tôi lại phát hiện bị u nang buồng trứng vào tuần trước. Lúc trước, tôi cũng thấy có vài dấu hiệu lạ nhưng chủ quan nên không đi khám.

Đến khi bụng đau quằn quại, không chịu nổi nữa, tôi mới đến bệnh viện để rồi bàng hoàng nhận kết quả. Tôi cần phải phẫu thuật. Nhưng số tiền 50 triệu với tôi là quá lớn.

Đang cần một số tiền lớn, bất ngờ mẹ chồng mang đến gần, tôi điếng lặng cả người khi biết nguồn gốc bà có được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi về nhà, buồn bã kể chuyện cho mẹ chồng nghe. Bà ậm ừ rồi đi nấu cơm, lo cho hai đứa cháu nhỏ. Đến sáng hôm sau, mẹ chồng đột nhiên đưa tôi 50 triệu, bảo tôi cầm lấy mà đi mổ u nang.

Tôi hỏi tại sao mẹ chồng lại có một số tiền lớn đến thế? Tiền tiết kiệm trong nhà vốn chỉ hơn 5 triệu là cao, chẳng lẽ bà lại đi vay của người khác? Mẹ chồng nói bà đã bán chiếc vòng cổ, là quà cưới và cũng là kỷ vật của bố chồng để lại. Chiếc vòng ấy bán được 25 triệu, bà góp thêm tiền tiết kiệm và một số thứ vào nữa vừa đủ 50 triệu.

Nghe mẹ chồng nói về chiếc vòng cổ, tôi sửng sốt rồi bật khóc tức tưởi. Sao tôi lại trở thành gánh nặng cho mẹ chồng như thế này chứ? Đó là chiếc vòng mà mẹ thích nhất, bà chỉ đeo những lúc quan trọng như trong ngày cưới của chúng tôi hoặc ngày Tết thôi. Không ngờ, vì tôi mà bà lại phải bán đi chiếc vòng đáng quý ấy.

Thấy tấm lưng đã còng xuống của mẹ chồng, tôi thương mẹ quá. Biết nguồn gốc số tiền của mẹ chồng đưa mà tim tôi nặng trĩu, khó chịu

 

Về nhà đột xuất, thấy vợ quần áo xộc xệch bên cạnh 'đối tác', mở cửa phòng ngủ, tôi càng chết lịm với cảnh giường chiếu ngổn ngang khắp nơi

Về nhà đột xuất, thấy vợ quần áo xộc xệch bên cạnh 'đối tác', mở cửa phòng ngủ, tôi càng chết lịm với cảnh giường chiếu ngổn ngang khắp nơi

Tôi háo hức về nhà gặp vợ trẻ, quyết định không báo để em chờ đón đầy yêu thương. Bước vào cửa đầy hứng khởi, cảnh tượng sau đó tôi không thể tưởng tượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 46 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau