Quý mến cô gái quê lên làm giúp việc, nửa đêm tỉnh dậy, tôi sững sờ thấy hai bóng hình ở phòng kế bên, mở cửa ra, tôi bàng hoàng trước người trên giường không ai khác chính là chồng mình

Tâm sự 01/12/2022 07:19

Tin người nhưng người vẫn phụ ta. Câu chuyện này xảy ra ở chính căn nhà hai vợ chồng tôi. Nửa đêm khát nước, tôi không ngờ chứng kiến cảnh kinh hoàng.

Quá quý mến, tin tưởng cô nhân viên trong cửa hàng, tôi không ngờ cô ta lại chính là người thứ ba khiến gia đình tôi tan nát.

Tôi không thể ngờ chồng ngoại tình ngay trong nhà, suốt thời gian dài. Tôi với chồng cưới nhau được 6 năm, có 2 con, đủ nếp đủ tẻ. Con út của tôi mới được hơn 1 tuổi. Cháu sinh con nên hay ốm đau, khá khó nuôi.

Chúng tôi từng yêu nhau hết sức mặn nồng nhưng cưới nhau về, gánh nặng kinh tế khiến tình cảm cũng sứt mẻ dần.

Chồng tôi làm công nhân cơ khí với đồng lương bèo bọt. Tôi đi làm công nhân may nhưng công việc cũng vất vả, lại phải làm ca kíp thâu đêm nên sau rồi tôi cũng nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con.

Kinh tế khó khăn, tiền bạc không có nên vợ chồng tôi hay cãi vã, tưởng không ở được với nhau. Bố mẹ thương vợ chồng tôi nên cho chúng tôi chút vốn liếng để mở một cửa hàng quần áo thể thao nam.

2 năm gần đây, cửa hàng buôn bán thuận lợi. Vợ chồng tôi có chút của ăn của để. Tôi sinh thêm con trai thứ hai, cả nhà tôi rất đỗi vui mừng.

Quý mến cô gái quê lên làm giúp việc, nửa đêm tỉnh dậy, tôi sững sờ thấy hai bóng hình ở phòng kế bên, mở cửa ra, tôi bàng hoàng trước người trên giường không ai khác chính là chồng mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng ngoại tình ngay trong nhà

Cũng do bận con mọn, không thường xuyên quán xuyến được cửa hàng nên tôi thuê thêm Hân- một cô bé ở dưới quê mới học xong cấp 3 lên bán hàng phụ giúp. Hân khá nhanh nhẹn, biết việc nên bên cạnh việc bán hàng, tính tiền cho khách, tôi cũng nhờ Hân phụ giúp việc nấu cơm, trông con.

Tôi vẫn thưởng thêm cho Hân hàng tháng chứ không bắt cô ấy làm không công. Thấy Hân hiền lành, chịu khó, tôi quý mến cô bé và coi Hân như em gái. Vậy mà, cô ấy lại làm ra những điều mà tôi không ngờ được.

Hân ngủ ở phòng tầng 1, tôi với chồng và 2 con ngủ ở phòng ngủ tầng 2. Thời gian gần đây, cô ấy kêu sợ ma nên xin ngủ ở phòng cùng với tôi và 2 con. Chồng tôi thấy vậy thì chuyển sang phòng khác để ngủ. Anh nói đêm đến, con tôi hay quấy khóc, anh không ngủ được.

Thời gian gần đây, tôi thấy chồng tôi thay đổi rõ rệt. Anh hay nổi cáu vô cớ với tôi dù tôi chẳng làm gì sai. Anh cũng ít ham muốn vợ chồng. Dù trước đó, nhu cầu của anh khá cao.

Tôi thấy không ổn nên đi xem bói. Thầy bói nói rằng chồng ngoại tình bên ngoài. Tôi cũng giật mình vì hầu hết thời gian chồng tôi đều ở nhà. Anh thường chỉ đi uống rượu với mấy người bạn tôi đều quen biết. Điện thoại anh ấy có khi vứt ở nhà cả ngày. Vì vậy, tôi không biết chồng ngoại tình với ai.

Quý mến cô gái quê lên làm giúp việc, nửa đêm tỉnh dậy, tôi sững sờ thấy hai bóng hình ở phòng kế bên, mở cửa ra, tôi bàng hoàng trước người trên giường không ai khác chính là chồng mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi có tật ngủ rất say, hơn nữa ban ngày chăm sóc con, làm ăn buôn bán nên càng mệt. Con tôi cũng ngủ rất ngoan nên cứ đặt lưng xuống là tôi làm một giấc đến sáng.

Đột nhiên đêm đó tôi bị đau bụng nên tỉnh dậy giữa chừng. Vừa ra ngoài uống nước, đi ngang qua phòng chồng tôi thấy có tiếng động lạ. Trèo lên ghế và nhìn qua cửa thông gió, tôi nhìn thấy hai cái bóng lõa lồ đang quấn lấy nhau. Đó là chồng tôi và Hân.

Hân thú nhận với tôi rằng cô ta đã tằng tịu với chồng tôi nửa năm nay mà tôi không hề hay biết. Cô ta cũng khẳng định không lấy tiền của chồng tôi mà chỉ qua lại với anh ta vì "tình cảm". Tôi đã cho Hân nghỉ việc về quê rồi. Mẹ cô ta cũng xin lỗi vợ chồng tôi vì để xảy ra chuyện này.

Tuy nhiên, vợ chồng tôi lại không thể hàn gắn. Chồng liên tục đổ lỗi rằng tôi không quan tâm đến chồng, khiến anh cảm thấy thiếu thốn nên đã ngoại tình với cả cô nhân viên. Hơn nữa, anh còn nói tôi coi thường nhà chồng nên tình cảm của anh dành cho tôi cũng không còn nhiều.

Hiện giờ, vợ chồng tôi sống như hai cái bóng trong một ngôi nhà. Ngoài những lúc cùng chăm con, chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau nữa. Công việc kinh doanh của cửa hàng thì vẫn phải tiếp tục, một mình tôi lại không cáng đáng hết được.

Chồng tôi thì suốt ngày chỉ uống rượu rồi chơi game. Nghĩ đến việc tuyển thêm nhân viên, tôi nản quá. Giờ tôi không biết phải làm sao. Xin nhờ mọi người gỡ rối.

 

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