Thấy vợ bước ra từ nhà nghỉ, mẹ chồng đon đả mời về, còn làm hành động nấu toàn món ngon tẩm bổ khiến cô đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác

Ở tuổi 35, điều khiến Phương cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhất có lẽ chính là việc cô không chỉ lựa chọn được người chồng mà còn cả gia đình chồng quá lý tưởng. Suốt những năm tháng đi làm dâu, Phương chưa một lần phiền lòng về người bên nhà chồng. Cô được bố mẹ chồng yêu thương, quan tâm như con gái ruột. Điều đó khiến một người sớm mồ côi bố mẹ như Phương cảm động vô cùng.

Bước chân ra khỏi khách sạn, Phương cố cúi gằm mặt để hi vọng không gặp người quen nào đó nhận ra mình. Nhưng rồi tim cô tưởng như bắt ra ngoài khi đâm xầm vào mẹ chồng đứng trước mặt. Bà chẳng những không ầm ĩ lên mà còn kéo lấy tay cô giục về: “Về nhanh đi con, mẹ nấu cháo cá chép cho mà ăn”.

Còn chồng cô, anh Tú quá tử tế. Hai người là mối tình đầu của nhau, quen từ thời sinh viên. Họ kết hôn trong sự chúc phúc của người thân. Hơn 7 năm kết hôn, giữa hai vợ chồng chưa từng có một lần xung đột, xích mích hay cãi lộn…

Hơn 7 năm kết hôn, giữa hai vợ chồng chưa từng có một lần xung đột, xích mích hay cãi lộn… (ảnh minh họa)

Thế nhưng đúng là ở đời, chẳng có ai được vẹn toàn tất cả. Cưới nhau được 7 năm rồi nhưng vợ chồng Phương gặp khó khăn trong chuyện sinh con. Họ đã cùng nhau đi khám, thuốc thang, chạy chữa suốt bao năm qua nhưng vẫn chưa có được cái niềm hạnh phúc bình dị của bao cặp vợ chồng khác. Phương và chồng luôn động viên nhau cố gắng vafhi vọng một ngày nào đó may mắn sẽ mỉm cười với mình.

Nhưng rồi cứ năm này qua năm khác, tuổi của Phương ngày một nhiều, cô cảm thấy sợ hãi thực sự trước viễn cảnh không thể có con. Phương đã 35 tuổi rồi… Đàn ông có thể có thời gian dài để chạy chữa nhưng Phương là phụ nữ, cơ hội làm mẹ cứ đang ngày một xa dần. Sau tất cả, cô quyết định đánh liều một phen.

Phương qua lại với một người đàn ông. Đây là một người bạn cũ của cô. Trước đó họ không quá thân thiết nhưng cả hai bên đều trân trọng đối phương vì tính cách và đạo đức. Anh bạn này cũng sinh sống ở nước ngoài, lấy vợ ngoại… Lần này, anh về Việt Nam khoảng 1 năm để lo công chuyện đưa bố mẹ qua đó sống cùng mình. Khi nghe Phương kể lể nỗi niềm và bày tỏ nguyện vọng, người bạn cũ đã đồng ý giúp cô.

Khoảng 3 tuần nay, mỗi tuần Phương đều qua gặp “người tình hờ” khoảng 2,3 lần ở một khách sạn. Cô đã rất cố gắng, kín đáo để không làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của hai người. Điều cô mong đợi bây giờ là sớm có một đứa con để toàn vẹn mọi chuyện…

Ảnh minh họa: Internet

Và rồi đúng như cô mong đợi, cuối cùng, Phương đã thụ thai. Ngày biết mình có bầu Phương hạnh phúc đến phát khóc. Việc đầu tiên cô làm không phải là báo cho chồng mà hẹn gặp người tình để cảm ơn và thông báo mọi chuyện. Hôm đó, cô hẹn anh ấy tới nhà nghỉ mọi khi thường gặp gỡ. Nghe xong kết quả, hai bên đều mừng mừng tủi tủi. Anh bạn cũng nói sang tuần phải qua nước ngoài. Cả hai hứa sẽ mãi mãi chôn giấu bí mật này để cuộc sống của hai gia đình được bình yên, hạnh phúc…

Rời khỏi căn phòng khách sạn, Phương cố gắng cúi gằm mặt, đi thật nhanh để hi vọng không có người quen nào nhận ra mình. Nhưng rồi cô giật bắn người khi thấy mẹ chồng đứng trước mặt. Bà nắm lấy tay cô, lôi về vội:

- “Lên xe đi con, mẹ thuê taxi chờ bên ngoài rồi”

Cả chặng đường đi, Phương không dám nói năng gì. Cô cúi mặt, nước mắt cứ rơi lã chã. Về đến nhà, mẹ chồng Phương kéo cô vào phòng riêng của bà, đóng chặt cửa:

- “Mẹ thấy cái này trong nhà tắm… Mẹ đoán là con vội quá quên không cất đi nên khi con rời khỏi nhà mẹ đã đi theo”

Bà đưa ra chiếc que thử thai báo 2 vạch. Đúng là Phương đã vội vàng quá mà quên mất. Cô quỳ gối cầu xin mẹ chồng:

Ảnh minh họa: Internet

- “Mẹ ơi, thật sự con không cố tình phản bội nhưng con muốn có một đứa con để giữ chân chồng. Con sợ rằng cứ thế này thì anh ấy chán rồi bỏ con mất. Chính vì thế con mới nhờ người giúp đỡ. Con và người đó không có tình cảm, đây chỉ là một việc làm nhân đạo mà thôi. Con đã 35 tuổi, con sợ càng đợi lâu hơn nữa con càng khó thể mang thai… Xin mẹ hãy tha thứ cho con và giữ bí mật chuyện này”.

Thật không ngờ, mẹ chồng Phương cúi xuống, nâng con dâu lên mà nói:

- “Mẹ phải cảm ơn con mới đúng. Thực ra có chuyện này mẹ đã giấu các con. Người bác sĩ mà bao năm qua các con theo để chạy chữa là bạn thân của mẹ. Bác ấy đã thông báo cho mẹ sự thật rằng người không thể sinh con chính là chồng con. Con tra mẹ không có khả năng làm bố. Nhưng vì nghĩ thương nó nên mẹ mới bảo bác ấy nói dối, để hai vợ chồng có niềm tin mà chạy chữa. Mẹ đã nghĩ một thời gian rồi con sẽ chán và bỏ đi lấy chồng khác.. Vậy mà mẹ rất cảm động khi con luôn ở bên chồng, không quản ngại. Giờ đây con có thể mang bầu, dù đứa trẻ là con ai thì nó cũng là cháu nội của mẹ, là đứa cháu yêu thương của gia đình này. Bí mật này mẹ con mình sẽ giấu kín để chồng con không bao giờ được biết…”

Nghe mẹ chồng nói, tôi ôm lấy bà bật khóc. Cả hai mẹ con cứ thế khóc trong hạnh phúc. Tối đó, bà nấu cho tôi bát cháo cá và thông báo với cả nhà chuyện tôi có thai. Chồng tôi sung sướng hét lên như một đứa trẻ. Nhìn cảnh tượng đó, tôi và mẹ lại thấy thật ấm lòng.