Trong đời sống hàng ngày, bố chồng tôi rất chiều chuộng mẹ chồng tôi. Nhìn hai ông bà tíu tít bên nhau, vui vẻ lúc tuổi già, phận làm con như tôi cũng thấy rất mừng. Bố đẻ tôi mất sớm, em trai tôi thì đi học đại học ở xa, chỉ còn mình mẹ tôi sống một mình dưới quê. Một thân một mình ở thành phố, ai cũng khen tôi may mắn khi được làm dâu gia đình tử tế.

Sống ở nhà chồng từ lúc kết hôn tới nay thấm thoát cũng đã được 7 năm, trong nhà chồng, người tôi kính trọng nhất là bố chồng. Bố chồng tôi là người điềm tĩnh, hiền lành và rất quan tâm với vợ con, đặc biệt là rất yêu thương các cháu nội, ngoại. Bố chồng tôi rất chuẩn mực, là hình mẫu lý tưởng để chồng tôi phải noi theo.

Chiều qua, lúc tôi đi làm về thì bất ngờ thấy được từ xa là hình ảnh bố chồng tôi đang ân cần đưa một người phụ nữ từ một quán cafe vào nhà nghỉ. Người phụ nữ đó chắc độ tuổi trung niên, đeo khẩu trang kín mít, đầu đội mũ và mặc áo chống nắng rộng trùm kín người. Tôi chợt nghĩ: "Chắc là bố chồng hẹn hò với bồ rồi, có khi vợ nhỏ cũng nên. Bởi vậy người phụ nữ đó mới kín mít thế kia nhằm tránh bị phát hiện".

Bố chồng tôi mới ngoài 60, trông phong độ và lịch lãm lắm. Tôi cứ hay trêu đùa mẹ chồng tôi: "Bố trẻ thế kia, nghỉ hưu rồi mẹ càng phải giữ chặt. Hở ra là các cô khác lăn vào ngay". Trêu mẹ vậy thôi, chứ tôi biết, mẹ chồng tôi tin tưởng bố chồng tôi lắm, bố chồng tôi luôn coi gia đình là quan trọng nhất.

Tự dưng tôi thấy bất bình cho mẹ chồng tôi, bao nhiêu năm nay mẹ chồng tôi hết lòng vì chồng con, vậy mà bố chồng tôi lại phản bội bà. Tôi đứng từ xa quan sát, đợi khoảng 15 phút mới vào nhà nghỉ đó, xem người phụ nữ đó là ai mà dám phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Khi tôi hùng hổ ẩn cửa phòng xông vào thì hình ảnh không thể tin nổi diễn ra trước mắt tôi.

Người phụ nữ mà tôi nghĩ là bồ của bố chồng tôi chính là mẹ đẻ của tôi. Tôi ngạc nhiên đến sốc, còn mẹ tôi quay sang trách bố chồng tôi: "Sao ông lại kêu nó tới? Tôi dặn ông là giữ bí mật giúp tôi cơ mà. Tôi không giúp được cho con, cháu giờ lại để chúng nó lo lắng, vất vả vì tôi thế này".

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Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra thì bố chồng tôi dẫn vào phòng. Ông đưa ra một sấp giấy tờ, trong đó có các kết quả khám, xét nghiệm và kết luận về bệnh tình của mẹ tôi. Tôi buồn bã khi biết rằng mẹ tôi bị bệnh rất nặng, không muốn để con biết nên giấu tôi lên thành phố khám và chỉ nhờ bố chồng tôi giúp. Tình cờ "đánh ghen" mà tôi biết được bệnh tình của mẹ tôi.

Hiện tại mẹ tôi vẫn ở nhà nghỉ, chờ làm thêm các xét nghiệm, đánh giá khác ở bệnh viện. Tôi có rủ mẹ về nhà bố mẹ chồng tôi ở tạm, nhưng bà không chịu, cứ nằng nặc đòi về quê. Mẹ tôi nói rằng bệnh tình không sao, không muốn phiền đến con cháu, nhà thông gia. Tôi đành phải ở lại nhà nghỉ cùng mẹ, sợ rằng mẹ tự ý bỏ về quê, sẽ rất khó để đón lên.

Tôi vui vì bố chồng tôi không ngoại tình, nhưng buồn khi biết được bệnh tình của mẹ tôi. Tôi rất lo cho mẹ, nhưng mẹ tôi thật cứng đầu không muốn điều trị bệnh. Bây giờ tôi phải làm gì để mẹ tôi chịu nghe lời tôi, ở lại thành phố để chữa bệnh?