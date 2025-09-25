Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi chết sững khi biết bí mật đằng sau

Tâm sự 25/09/2025 00:19

Khoảng mấy tháng trước, bố chồng tôi bất ngờ đưa về nhà một cô gái trẻ tên Vy. Ông nói đây là cháu họ hàng xa của người quen, có gia cảnh khó khăn. Ông thấy thương cảm nên đem về làm người giúp việc.

Chúng tôi ai nấy đều bất ngờ vì trong nhà chưa từng muốn thuê người giúp việc. Mẹ chồng tôi vẫn quán xuyến được việc nhà, tôi thì có con nhỏ nhưng đôi khi vẫn giúp đỡ bà. Với lại, kinh tế gia đình chúng tôi không dư dả, thuê người giúp việc thì phải tốn thêm một khoản tiền.

Nhưng bố chồng tôi lại nói có thêm người giúp việc thì phụ nữ trong nhà sẽ rảnh rỗi hơn. Ông còn nói không muốn vợ mình đến già vẫn phải lẩn quẩn trong bếp hầu hạ chồng con. Mẹ chồng tôi nghe thế thì mềm lòng, không thể phản đối chồng được nữa.

Đến một đêm, tôi trông con ốm nên nửa đêm đi ra ngoài tìm nước uống. Khi đi ra ngoài, tôi bất ngờ thấy bố chồng đang đứng trước phòng người giúp việc. Khuôn mặt ông ngập tràn buồn bã, thẫn thờ đứng đó hồi lâu. Sau đó, tôi còn thấy bố chồng lau nước mắt, trông có vẻ rất xúc động.

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi chết sững khi biết bí mật đằng sau - Ảnh 1
Khuôn mặt ông ngập tràn buồn bã, thẩn thờ đứng đó hồi lâu - Ảnh minh họa: Internet 

Bố chồng bất ngờ quay lại nhìn tôi, tôi giật mình quay người đi như chưa có chuyện gì. Tôi thấy lạ quá nên kể lại cho chồng nghe. Sau đó hình như anh có nói chuyện với bố chồng rồi kể lại tôi nghe một bí mật động trời. Cô gái tên Vy đúng là con gái riêng của bố chồng. Ngày trước ông từng ngoại tình, làm người ta có bầu. Vì sợ vợ biết, gia đình đổ vỡ nên ông cắt đứt liên lạc với nhân tình.

Nhiều năm trôi qua, bố chồng biết được người xưa đã không còn, chỉ còn cô con gái kia. Ông nhận ra liền đó là máu mủ của mình nên quyết định mang con gái về nhà, hết lòng bù đắp cho lỗi lầm xưa. Bố chồng tôi còn muốn cho Vy đi học, thậm chí là du học.

Chồng tôi hiểu cho nỗi khổ của bố chồng nên nói với tôi hãy giúp đỡ Vy nhiều hơn, anh chấp nhận người em gái này. Anh còn nói cố gắng giữ bí mật này để mẹ chồng tôi không biết. Nhưng là phụ nữ với nhau, tôi thấy thương mẹ chồng quá. Bà tốt tính, hết lòng với chồng con, nếu có ngày biết chồng phản bội còn âm thầm mang con riêng về sống cùng mình thì bà sẽ suy sụp cỡ nào?

Tôi có nên nói với mẹ chồng không? Hay là cứ nghe theo chồng để nhà cửa yên ấm?

Đi công tác lạ chỗ thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa tôi muốn ly hôn ngay

Đi công tác lạ chỗ thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa tôi muốn ly hôn ngay

Tôi và chồng lấy nhau đã 2 năm nhưng chưa muốn sinh con. Cả tôi và chồng đều đồng ý sẽ cố gắng làm việc để tích góp rồi mới sinh con. Chồng tôi không phản đối, anh rất hiểu và cảm thông cho vợ, luôn động viên vợ cố gắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng thứ Năm, thứ Sáu (25/9–26/9): 3 con giáp vàng bạc ngập két, không lo thiếu thốn, ngồi mát hưởng phước, giàu sang tuyệt đỉnh

Đúng thứ Năm, thứ Sáu (25/9–26/9): 3 con giáp vàng bạc ngập két, không lo thiếu thốn, ngồi mát hưởng phước, giàu sang tuyệt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Tử vi 3 ngày liên tiếp (25, 26 và 27/9), 3 con giáp bảng vàng gọi tên, phước lộc vây quanh, tiền chất đầy két, tiêu xài phủ phê

Tử vi 3 ngày liên tiếp (25, 26 và 27/9), 3 con giáp bảng vàng gọi tên, phước lộc vây quanh, tiền chất đầy két, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi chết sững khi biết bí mật đằng sau

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi chết sững khi biết bí mật đằng sau

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Đi công tác lạ chỗ thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa tôi muốn ly hôn ngay

Đi công tác lạ chỗ thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa tôi muốn ly hôn ngay

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối của ông có một tờ giấy này

Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối của ông có một tờ giấy này

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh này trog bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh này trog bệnh viện

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ

Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Gọi hai bên gia đình sang bắt vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi ‘đứng tim’ chết lặng

Gọi hai bên gia đình sang bắt vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi ‘đứng tim’ chết lặng

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh nói một câu khiến tôi đêm về mà lòng dậy sóng

Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh nói một câu khiến tôi đêm về mà lòng dậy sóng

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Thấy một dòng bình luận của chồng trên Facebook, tôi phát hiện mình bị phản bội nhiều năm

Thấy một dòng bình luận của chồng trên Facebook, tôi phát hiện mình bị phản bội nhiều năm

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi công tác lạ chỗ thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa tôi muốn ly hôn ngay

Đi công tác lạ chỗ thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa tôi muốn ly hôn ngay

Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối của ông có một tờ giấy này

Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối của ông có một tờ giấy này

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh này trog bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh này trog bệnh viện

Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ

Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ

Gọi hai bên gia đình sang bắt vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi ‘đứng tim’ chết lặng

Gọi hai bên gia đình sang bắt vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi ‘đứng tim’ chết lặng

Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh nói một câu khiến tôi đêm về mà lòng dậy sóng

Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh nói một câu khiến tôi đêm về mà lòng dậy sóng