Tôi là đàn ông, thôi thì đi làm nuôi vợ con cũng là điều bình thường. Nhưng vợ ở nhà phải chu toàn nội trợ, con cái để tôi yên tâm làm việc. Ấy vậy mà vợ tôi lúc thì than mang bầu mệt mỏi, sau này sinh con thì kêu ca con quấy khóc khiến cô ấy kiệt sức, đủ kiểu. Rồi lấy đó làm lý do bào chữa cho việc để nhà cửa bừa bộn, chồng đi làm về mà vẫn chưa có cơm ăn...

Vợ tôi nghỉ việc ở nhà từ lúc mang thai, vì thai yếu bác sĩ bảo không nên đi lại nhiều. Cô ấy không có tiền tiết kiệm từ trước, đồng nghĩa với việc từ khi vợ ở nhà thì một mình tôi lo cho cả nhà.

Tôi nghe mà tức điên. 6 triệu cho cả nhà còn không đủ, trong khi tôi chỉ ăn bữa tối. Tiền nhà, điện nước, mạng, gas cộng lại chắc khoảng 3 triệu. Còn 3 triệu tiền ăn vợ vẫn than thiếu, con thì chưa ăn ngoài vẫn bú mẹ. Tôi bảo vợ không chấp nhận được thì ly hôn đi, sống với người vợ chỉ biết ca thán và đòi hỏi, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Đến lúc ấy vợ mới im không nói thêm gì nữa đấy!

Tôi mới mắng cho một trận, cô ấy tưởng chồng đi làm kiếm tiền sung sướng lắm hay sao. Làm 8 tiếng đã đủ mệt hết hơi, vợ vẫn còn muốn tôi tăng ca để thêm thu nhập vì cô ấy bảo tiền sinh hoạt tôi đưa hàng tháng không đủ.

Hôm vừa rồi tôi đi nhậu về muộn thấy con đang khóc chưa ngủ. Tôi ngủ bên phòng khác từ lâu, vì tôi không thích nằm ngủ chung với trẻ con. Chẳng hiểu vợ dỗ con thế nào mà rất lâu sau vẫn không thấy con nín. Bực mình vì không ngủ được, tôi sang phòng ngủ. Vợ nói con đi tiêm phòng vắc xin về nên khó chịu quấy khóc từ chiều đến giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Vừa phàn nàn chuyện con quấy khóc, vợ còn nói giá kể chồng có tiền để tiêm vắc xin dịch vụ thì con đã chẳng sốt khó chịu như này. Có tí hơi men trong người, lại vốn bực bội sẵn vì không ngủ được do tiếng con khóc, giờ nghe vợ trách móc chồng kiếm ít tiền, tôi phẫn nộ ngùn ngụt lao vào quăng cho vợ một cái tát.

- Cảm thấy thằng này bất tài không kiếm ra tiền thì cô đi mà ở với thằng khác, để nó đáp ứng được những yêu cầu của cô! Chỉ ở nhà trông con rồi chờ chồng đưa tiền về mà cũng không nên hồn, suốt ngày than trách, chì chiết người khác!

Nói xong tôi về phòng làm việc đi ngủ. Từ khi cưới nhau đến giờ tôi chưa bao giờ động tay với vợ, đây là lần đầu tiên. Chắc là cái tát này sẽ đủ khiến cô ấy phải hiểu ra sai lầm của mình mà cố gắng sửa đổi.

Sáng hôm sau là cuối tuần, tôi dậy khá muộn, khoảng 9 giờ. Tôi hạn chế hết mức ăn ngoài vì thế cuối tuần tôi luôn bảo vợ dậy nấu ăn sáng cho mình. Thế nhưng lúc tôi dậy đã rất muộn rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng vợ trong bếp, bữa sáng cũng không thấy đâu.

Tôi tức tối vào phòng ngủ tìm cô ấy, định cho vợ một bài học nữa. Ai ngờ khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, tôi phải choáng váng với cảnh tượng bên trong. Vợ con tôi chẳng thấy đâu, phòng ngủ trống đi nhiều, đồ đạc của vợ và con cũng biến mất.

Lúc ấy tôi vẫn nghĩ hay vợ đưa con ra ngoài chơi hoặc đi khám bệnh. Để rồi gọi điện cho vợ thì nhận được những lời khiến tôi không thể tin nổi:

- Tôi đưa con về quê rồi và sẽ không quay trở lại nữa đâu. Mẹ con tôi nương nhờ ông bà ngoại một thời gian, có thể tôi sẽ tìm việc luôn ở quê. Tôi để lá đơn ly hôn trên bàn, đã ký sẵn rồi đấy, anh ký vào rồi mang đi nộp nhé. Khi nào tòa gọi thì tôi sẽ lên để giải quyết thủ tục ly hôn. Tôi không muốn sống với người đàn ông như anh nữa, cuộc sống gia đình cchẳng khác gì địa ngục.

Thú thật tôi thường chê bai và mắng mỏ vợ nhưng tới khi cô ấy kiên quyết đòi ly hôn thì tôi lại thấy hối hận. Tôi xuống nước làm lành, bảo cô ấy quay về nhưng nói hết nước hết cái mà vợ vẫn không nghe. Thậm chí tôi cất công về quê đón vợ con lên, cô ấy cũng không chấp nhận. Chứng kiến sự cương quyết của vợ, tôi nhận ra cô ấy thực sự muốn ly hôn. Càng nghĩ tôi càng thấy hoảng hốt, phải làm thế nào để vợ tôi đổi ý không muốn bỏ chồng nữa?