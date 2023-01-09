Về nhà đưa giấy ly hôn cho vợ, cô ấy gợi ý hãy thử lòng nhân tình rồi hãy đưa ra quyết định cũng chưa vội, vừa sang tên tài sản hết cho vợ tôi ngớ người khi mất cả 2 cô gái cùng 1 lúc

Hỏi tôi có muốn sống cạnh vợ đến đầu bạc răng long hay không, tất nhiên là có. Ai là người thích gia đình ly tán, con cái không có bố mẹ đầy đủ bên cạnh. Nhưng khổ nỗi cũng chẳng ai có thể điều khiển được tình cảm trong trái tim mình. Tôi đã hết yêu vợ, tình cảm của tôi đã dành cho Huệ một cách trọn vẹn, thực sự chẳng còn cách nào khác.

4 năm yêu nhau và 7 năm làm vợ chồng, 11 năm sát cánh bên nhau, tôi và vợ đã có hai mặt con. Đến với nhau từ 2 bàn tay trắng, hiện tại tôi đã có cơ ngơi nhiều người phải ngưỡng mộ.

Ngày về đưa đơn ly hôn cho vợ, cứ nghĩ sẽ phải đón nhận một cơn thịnh nộ long trời lở đất từ cô ấy. Nhưng vợ lại rất bình tĩnh, cô ấy nắm chặt tay chồng, nhìn tôi đắm đuối:

Huệ trẻ trung, xinh đẹp, thông minh và sắc sảo khiến tôi mê đắm không thể xa rời. Tôi nhận ra cô ấy mới thực sự là một nửa đích thực của mình, là người phụ nữ tôi luôn khao khát tìm kiếm. Nếu mất Huệ tôi sẽ hối tiếc cả đời.

- Anh biết đấy, cả tuổi thanh xuân em đã dành cho anh, bao kỷ niệm vui buồn, bao tình nghĩa sâu đậm chúng ta đã có với nhau. Dù anh có làm gì sai em cũng vẫn sẵn lòng tha thứ, chỉ cần anh rời bỏ người phụ nữ đó quay về bên mấy mẹ con em là được.

Anh ạ, em tin rằng trên đời này không ai yêu thương và đối xử tốt với anh được như em đâu. Bằng không anh cứ thử mà xem, nếu cô ấy thực sự yêu anh nhiều như thế thì em sẵn lòng buông tay và chúc phúc cho hai người. Còn không hãy về với mẹ con em nhé. Anh có dám đánh cược hay không?

Nghe vợ nói thật hợp lý, tôi lập tức đồng ý. Dù tin chắc vào tình cảm Huệ dành cho mình nhưng con người ai chẳng có tính đa nghi. Nếu có cách để kiểm chứng tình cảm thật sự trong trái tim Huệ thì tôi sẵn lòng làm theo.

Kế sách vợ tôi đưa ra là tôi sang tên toàn bộ tài sản cho cô ấy, rồi mang giấy tờ chứng minh đến để Huệ xem. Thử lòng đàn bà khi đàn ông không có gì trong tay luôn là một phép thử đúng. Nếu Huệ sẵn lòng ở cạnh khi tôi tay trắng, chứng tỏ tình yêu cô ấy dành cho tôi say đắm nồng nàn không toan tính.

Tôi ngay lập tức làm theo, chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho vợ, sau đó vợ tôi liên hệ với Huệ thông báo rằng tiền bạc đã nằm gọn trong tay mình, Huệ lấy được tôi thì cũng chỉ có “cái xác khô”. Không phải lời nói suông, có chứng cứ rành rành nên Huệ phản ứng ngay lập tức. Cay đắng và đau đớn làm sao, Huệ nhanh chóng trở mặt khi biết tôi đã chẳng còn xu nào dính túi.

- Anh có tài năng nhưng đợi anh gây dựng lại được mọi thứ thì em phải đợi tới bao giờ? Thôi thì nhân lúc xuân sắc em tìm một bến đỗ khác còn nhanh hơn.

Huệ nói như vậy và quay gót đi không một lần ngoảnh lại. Tôi thất vọng khi tình yêu của Huệ chỉ là dối trá và lợi dụng nhưng cũng may tôi còn người vợ tào khang hết lòng hết dạ và sẵn sàng làm mọi thứ vì mình. Quay trở về bên vợ, tôi sụp xuống chân cô ấy xin tha thứ, hứa sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho vợ.

Vợ tôi mỉm cười mở túi xách lấy ra một thứ, nhìn rõ nó là thứ gì đất trời quanh tôi chao đảo. Đó là một lá đơn ly hôn cô ấy đã ký sẵn. Vợ cười nhấn nhá từng từ:

- Anh có thể không ký, tôi vẫn ly hôn đơn phương được, bằng chứng ngoại tình của anh có mà chất thành núi đây này. Ngoài ra tôi cũng không trả lại tài sản cho anh đâu, đó là những gì mẹ con tôi xứng đáng được hưởng sau từng ấy năm. Còn gã đàn ông bội bạc tráo trở như anh, có kết cục ngày hôm nay cũng là xứng đáng! Anh ảo tưởng về bản thân quá đấy, anh nghĩ rằng sau sự phản bội của anh mà tôi vẫn còn mở rộng vòng tay đón anh về hay sao? Anh ngu thì anh chết thôi!

Tôi điên cuồng gào thét trong vô vọng. Vậy ra tất cả chỉ là một trò lừa đảo ranh ma và khôn ngoan của vợ tôi. Còn tôi thì tin vào cái vẻ hiền lành yếu đuối, tin vào tấm tình si mà cô ấy dành cho mình. Phụ nữ khi đã tàn nhẫn thì thật đáng sợ! Tôi căm hờn nhưng không biết phải làm sao? Làm thế nào để tôi lấy lại được tài sản của mình?