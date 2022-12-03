Tân hôn xong chẳng còn sức lực, tôi nằm ngủ thiếp đi, trong cơn mê man bỗng nghe cô vợ hiền liến thoắng nói chuyện, mở mắt ra tôi chết khiếp trước những gì mình thấy

Tâm sự 03/12/2022 12:33

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước những gì mình được nghe, cũng hoàn toàn khác với những gì tôi từng được biết, hóa ra em lừa tôi.

Tôi nằm im không biết phải phản ứng ra sao, mà có lẽ vì quá uất nghẹn nên chẳng còn sức lực để nói hay làm gì nữa.

Tôi và Loan yêu nhau gần 2 năm mới làm đám cưới. Loan là mẫu phụ nữ truyền thống, tính cách dịu dàng, nhu mì. Đặc biệt Loan rất ngoan hiền, đời sống cá nhân sạch sẽ không hề có các mối quan hệ khác giới rắc rối phức tạp.

Tôi thích những người phụ nữ truyền thống như thế. Tuy nhiên tôi không phải người bảo thủ, yêu cầu vợ phải còn trong trắng. Chính Loan cũng tự nhận cô ấy đã đi quá giới hạn với mối tình đầu song tôi không để tâm đến điều đó.

Loan bảo khi ấy còn dại khờ nông nổi, chưa biết giữ mình. Sau khi chia tay mối tình đầu chóng vánh ấy, cô ấy cũng yêu thêm một người nhưng không hề lên giường với anh ta.

Sự thẳng thắn thật thà của Loan khiến tôi trân trọng. Ai cũng có sai lầm và có một thời tuổi trẻ bồng bột. Quan trọng là Loan biết nhận ra sai lầm và không lặp lại nữa. Những năm qua cô ấy luôn giữ mình trong sạch và có lối sống rất chuẩn mực.

Tân hôn xong chẳng còn sức lực, tôi nằm ngủ thiếp đi, trong cơn mê man bỗng nghe cô vợ hiền liến thoắng nói chuyện, mở mắt ra tôi chết khiếp trước những gì mình thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong suốt gần 2 năm yêu nhau tôi và Loan cũng chưa đi quá giới hạn vì tôi rất tôn trọng cô ấy, đồng thời Loan cũng yêu cầu tôi phải giữ đến đêm tân hôn. Đức hạnh của một người phụ nữ không nằm ở cái màng mỏng mà nằm ở cách cư xử ở của họ. Câu nói ấy đúng với Loan.

Một đám cưới xinh đẹp và ấm áp đã khép lại quãng thời gian yêu đương lãng mạn của chúng tôi, từ đây tôi và Loan chính thức trở thành vợ chồng. Đêm tân hôn đối với chúng tôi vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa. Dù Loan không còn trong trắng nhưng tôi vẫn hết mực nâng niu và trân trọng cô ấy. Sau màn nồng nàn đáng nhớ, mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi, không có thời gian tâm sự thủ thỉ với vợ.

Mặc dù cả ngày tất bật với tiệc cưới và tôi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ nhưng tôi có một đặc điểm đó là rất thính ngủ. Sau khi ngủ được một lát thì tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe được tiếng trò chuyện của vợ vang lên ngay bên cạnh.

- Ôi trời ơi chán lắm mày ạ, tân hôn qua loa chưa cảm nhận được gì thì đã xong rồi. Bây giờ lão lăn ra ngủ ngáy như heo, tao bức xúc quá không ngủ được phải lướt mạng cho đỡ buồn đây. May có mày còn thức để tâm sự không thì tao ức phát khóc mất. Vớ phải lão chồng “yếu” thế này tao sống làm sao nổi.

Mày cũng biết gu yêu thích của tao rồi đấy, phải là những anh chàng dáng ngon, khả năng làm tình điêu luyện, nồng nàn cháy bỏng trên giường. Tất nhiên không thể so bì giữa chồng với những những cuộc chơi qua đường kia được. Chồng tao kiếm ra tiền, hiền lành lại chiều chuộng vợ. Nhưng khoản kia thì thật sự không được điểm gì, kỹ năng kém cỏi, phong độ cũng thảm hại vô cùng. Liệu có cần cho lão đi bệnh viện khám không nhỉ, nếu không chắc tao phải lén ra ngoài tìm vui mất...

Tôi nằm im không biết phải phản ứng ra sao, mà có lẽ vì quá uất nghẹn nên chẳng còn sức lực để nói hay làm gì nữa. Cô vợ ngoan hiền, đoan chính mà tôi hằng trân trọng đây ư? Chung quy cũng bởi vì Loan giấu giếm quá giỏi. Một mặt đóng vai ngoan hiền để kiếm tấm chồng tử tế nhưng sau lưng lại lén lao vào những cuộc chơi qua đường với các gã trai phóng túng để thỏa mãn thú vui xác thịt.

Tôi bị lừa rồi! Bị lừa một cách đầy cay đắng và đau đớn! Không biết trong thời gian yêu tôi, Loan có cắm sừng tôi không? Chẳng cần phải điều tra cũng biết chắc chắn là có, người phụ nữ hư hỏng như cô ta làm sao có thể “nhịn” được cả gần 2 năm trời! Vậy mà tôi vì yêu, vì tôn trọng bạn gái vẫn giữ mình trong sạch trong suốt thời gian qua.

Chẳng những thế Loan còn chê khả năng giường chiếu của tôi thậm tệ, bảo tôi yếu, kém cỏi! Đối với một người đàn ông còn gì cay đắng hơn thế?

Có lẽ quá uất nên tôi lại trở nên cực kỳ bình tĩnh, sáng hôm sau vẫn đối xử bình thường với vợ. Tuy nhiên tôi không chạm vào Loan nữa. Bao nhiêu yêu thương, tình cảm đối với Loan giờ chuyển hết thành căm hận. Cô ta đã lừa tôi một vố đau điếng, tôi phải làm gì để rửa nỗi nhục nhã này?

 

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