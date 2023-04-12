Tặc lưỡi lên giường cùng với nhân tình cũ, sau một màn mặn nồng cuồng nhiệt, tỉnh dậy chết lặng khi nhìn thấy chiếc điện thoại dựng đứng ở góc nhà

Tâm sự 12/04/2023 14:58

Tôi mủi lòng, lén lút gặp anh ta. Trong một lần theo anh ta về phòng trọ, sau lần ân ái cuồng nhiệt, tôi nằm nhìn quanh quất rồi giật mình khi thấy chiếc điện thoại dựng đứng ở góc nhà.

Tôi và Huy yêu nhau từ hồi còn là sinh viên, Huy là mối tình đầu của tôi, cũng là người tôi "trao gửi" cái ngàn vàng. Lúc đấy tôi luôn nghĩ sẽ chỉ yêu và lấy duy nhất một người thôi.

Cho đến khi ra trường, đi làm, tình cảm vẫn rất tốt đẹp cho đến ngày tôi phát hiện ra Huy nghiện lô đề, cờ bạc, lúc đó anh nợ nần đã hơn 50 triệu. Tôi sốc lắm tìm đủ lời can ngăn, anh xin lỗi tôi rồi hứa sửa chữa nọ kia nhưng chẳng được bao lâu, tôi lại đọc được tin nhắn ghi đề. Chán quá nên tôi chia tay, có đứa bạn tôi bảo cờ bạc ăn vào máu, lấy về chỉ thêm khổ mà thôi.

Tặc lưỡi lên giường cùng với nhân tình cũ, sau một màn mặn nồng cuồng nhiệt, tỉnh dậy chết lặng khi nhìn thấy chiếc điện thoại dựng đứng ở góc nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng phải vất vả lắm lắm mới quên anh được, nhưng nghĩ đến tương lai sau này nên đành cố.

Tôi nghỉ việc ở công ty cũ, xin chỗ mới, cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Cứ thế 2 năm sau tôi quen và yêu Lâm, chồng sắp cưới của tôi bây giờ. Tôi và anh yêu nhau chân thành và tiến đến hôn nhân, nhưng thật không ngờ trong một lần đi mua sắm, tôi vô tình gặp lại  Huy, anh nói anh vẫn chưa quên được tôi, mong muốn được gặp gỡ tôi.

Tặc lưỡi lên giường cùng với nhân tình cũ, sau một màn mặn nồng cuồng nhiệt, tỉnh dậy chết lặng khi nhìn thấy chiếc điện thoại dựng đứng ở góc nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi mủi lòng, lén lút gặp anh ta. Trong một lần theo anh ta về phòng trọ, sau lần ân ái cuồng nhiệt,  tôi nằm nhìn quanh quất rồi giật mình khi thấy chiếc điện thoại dựng đứng ở góc nhà.

Lúc tôi chạy đến thì Huy giằng lấy. Tôi tái mặt, tát anh ta một cái rất đau.

Từ hôm đấy, Huy uy hiếp tôi, anh nói nếu tôi không đồng ý qua lạ với anh thì clip này sẽ đến tay chồng sắp cươi của tôi.

Tôi ân hận và hoang mang lắm, giờ không biết phải làm thế nào bây giờ nữa... xin hãy cho tôi lời khuyên với!

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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