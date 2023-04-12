Tôi và anh yêu nhau gần 2 năm, anh hơn tôi 7 tuổi, thành đạt, trưởng thành. Tôi là giáo viên mầm non một trường tư thục. Trước tôi anh cũng từng yêu một người, nhưng với tôi anh là mối tình đầu. Cũng vì rất yêu anh nên tôi chấp nhận bỏ qua dù tôi biết tính nết hai đứa có nhiều điểm không tương đồng.

Sau hôm đó về, dù tôi đã cố gắng liên lạc với anh nhưng anh vẫn quyết tâm dứt tình với tôi. Anh nói tôi lẳng lơ, hư hỏng, không xứng đáng...

Chúng tôi yêu nhau lâu, bố mẹ giục cưới, nhất là anh cũng không còn trẻ nữa. Bố mẹ anh sang nhà tôi nói chuyện, bỏ trầu, thống nhất ra tết sẽ tổ chức.

Tôi là người sống hướng ngoại, vui vẻ, hòa đồng, hiện đại. Còn anh là người trầm tính, có vẻ truyền thống. Suốt thời gian yêu đương, anh tuyệt đối không bao giờ đòi hỏi.

Từ lúc bố mẹ nói chuyện xong, tôi với anh cũng có gần gũi hơn trước. Anh hay đến phòng tôi chơi, cũng có ngủ lại nhưng vẫn không làm gì.

Thật ra tôi luôn muốn chúng tôi thử trước khi lấy nhau chính thức, bởi lẽ chuyện ấy mà không hòa hợp sau này sẽ rất khó sống. Tôi biết anh cổ hủ, nhưng không nghĩ anh quá khắt khe. Cũng chính vì thế, vào ngày sinh nhật anh, tôi đã dự tính tặng cho anh một điều bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi thuê khách sạn, trang trí phòng thật đẹp, ăn mặc sexy rồi gọi anh đến. Vậy mà anh lạnh lùng bước vào căn phòng, nhìn mọi thứ tôi chuẩn bị, rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân của tôi (hôm ấy tôi mặc bộ đồ gợi cảm)… Anh mỉm cười khinh bỉ. Anh đưa tay tát tôi một cái trời giáng rồi tuyên bố: “Em cũng rẻ tiền nhỉ?” sau đó ra về.

Tôi chết lặng cả người. Thay đồ, thanh toán xong chạy xuống thì anh đã đi từ lúc nào. Tối hôm đó, anh nhắn tin chia tay vì nói tôi không xứng đáng với tình cảm của anh. Tôi gọi lại nhưng anh tắt máy.

Giờ tôi thật sự không biết làm sao nữa, chỉ vì hành động bộc phát mà tôi đã biến mọi chuyện thành ra thế này...