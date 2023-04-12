Muốn tặng anh món quà sinh nhật ý nghĩa, tôi mặc sexy, trải hoa hồng đỏ, thắp nến chờ anh đến trao lần đầu nhưng hành động sau đó của anh khiến tôi chết đứng

Tâm sự 12/04/2023 13:57

Tôi thuê khách sạn, trang trí phòng thật đẹp, ăn mặc sexy rồi gọi anh đến.

Sau hôm đó về, dù tôi đã cố gắng liên lạc với anh nhưng anh vẫn quyết tâm dứt tình với tôi. Anh nói tôi lẳng lơ, hư hỏng, không xứng đáng...

Tôi và anh yêu nhau gần 2 năm, anh hơn tôi 7 tuổi, thành đạt, trưởng thành. Tôi là giáo viên mầm non một trường tư thục. Trước tôi anh cũng từng yêu một người, nhưng với tôi anh là mối tình đầu. Cũng vì rất yêu anh nên tôi chấp nhận bỏ qua dù tôi biết tính nết hai đứa có nhiều điểm không tương đồng.

Tôi là người sống hướng ngoại,  vui vẻ, hòa đồng, hiện đại. Còn anh là người trầm tính, có vẻ truyền thống. Suốt thời gian yêu đương, anh tuyệt đối không bao giờ đòi hỏi.

Muốn tặng anh món quà sinh nhật ý nghĩa, tôi mặc sexy, trải hoa hồng đỏ, thắp nến chờ anh đến trao lần đầu nhưng hành động sau đó của anh khiến tôi chết đứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi yêu nhau lâu, bố mẹ giục cưới, nhất là anh cũng không còn trẻ nữa. Bố mẹ anh sang nhà tôi nói chuyện, bỏ trầu, thống nhất ra tết sẽ tổ chức.

Từ lúc bố mẹ nói chuyện xong, tôi với anh cũng có gần gũi hơn trước. Anh hay đến phòng tôi chơi, cũng có ngủ lại nhưng vẫn không làm gì.

Thật ra tôi luôn muốn chúng tôi thử trước khi lấy nhau chính thức, bởi lẽ chuyện ấy mà không hòa hợp sau này sẽ rất khó sống. Tôi biết anh cổ hủ, nhưng không nghĩ anh quá khắt khe. Cũng chính vì thế, vào ngày sinh nhật anh, tôi đã dự tính tặng cho anh một điều bất ngờ.

Muốn tặng anh món quà sinh nhật ý nghĩa, tôi mặc sexy, trải hoa hồng đỏ, thắp nến chờ anh đến trao lần đầu nhưng hành động sau đó của anh khiến tôi chết đứng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thuê khách sạn, trang trí phòng thật đẹp, ăn mặc sexy rồi gọi anh đến. Vậy mà anh lạnh lùng bước vào căn phòng, nhìn mọi thứ tôi chuẩn bị, rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân của tôi (hôm ấy tôi mặc bộ đồ gợi cảm)… Anh mỉm cười khinh bỉ. Anh đưa tay tát tôi một cái trời giáng rồi tuyên bố: “Em cũng rẻ tiền nhỉ?” sau đó ra về.

Tôi chết lặng cả người. Thay đồ, thanh toán xong chạy xuống thì anh đã đi từ lúc nào. Tối hôm đó, anh nhắn tin chia tay vì nói tôi không xứng đáng với tình cảm của anh. Tôi gọi lại nhưng anh tắt máy.

Giờ tôi thật sự không biết làm sao nữa, chỉ vì hành động bộc phát mà tôi đã biến mọi chuyện thành ra thế này...

Nửa đêm đợi mãi không thấy vợ trở về nhà, đột nhiên nhận được tin nhắn của cô ấy: 'Em đang ngủ với sếp anh rồi, anh hài lòng chưa?'

Nửa đêm đợi mãi không thấy vợ trở về nhà, đột nhiên nhận được tin nhắn của cô ấy: 'Em đang ngủ với sếp anh rồi, anh hài lòng chưa?'

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cầu xin vợ vì không muốn công ty, sự nghiệp tan nát. Cô ấy khóc rất nhiều, thậm chí còn tát tôi rồi bỏ lên phòng khóa cửa trong. Mấy ngày trời, hai đứa cứ nhìn thấy nhau là cô ấy khóc.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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