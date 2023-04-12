Đêm tân hôn trong lúc phục vụ chồng đến đoạn cao trào, tôi cắn răng cắn môi mở cửa để người phụ nữ ấy bước vào làm vợ anh

Tâm sự 12/04/2023 12:00

Lúc cao trào nhất, tôi nói muốn bịt mắt anh lại tạo bất ngờ, chồng lúc đó cũng say lắm, anh đồng ý. Tôi bịt mắt anh xong, lặng lẽ đứng dậy mở cửa cho người đàn bà ấy vào. Trong lòng vụn vỡ và tan nát. Mẹ chồng đứng ngoài cửa, bà nhìn tôi không nói không rằng.

Tôi và anh yêu nhau hơn 3 năm, tôi quê ở Hà Giang, còn anh là người Hà Nội. Cả hai đứa đều là mối tình đầu của nhau, yêu nhau tha thiết và trong sáng.

Yêu nhau gần 2 năm tôi học xong, đi làm, chúng tôi phát sinh chuyện đó. Mọi thứ rất tự nhiên, gần gũi, hòa hợp. Hơn nữa chúng tôi còn rất hợp nhau, từ suy nghĩ, cách sống... mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp.

Anh dẫn tôi về nhà ra mắt, mới đầu mẹ anh cũng có vẻ ưng tôi. Tôi con gái cả, mọi nữ công gia chánh đều làm tốt, hơn nữa cũng không phải ăn nói vụng về gì. Tuy nhiên anh là con một, nên mẹ anh cũng yêu cầu rất cao.

Lúc anh đề đat chuyện cưới xin, bà bắt tôi phải đi kiểm tra sức khỏe các thứ trước, bà nói nếu tôi có bầu trước được là cái tốt. Tôi cũng chẳng nghĩ gì, đồng ý đi khám tổng quát với bà, mọi thứ đều ổn cả, nhưng toi có vấn đề về buồng trứng, thấy bác sĩ nói có nhiều nang to, rất khó sinh con.

Đêm tân hôn trong lúc phục vụ chồng đến đoạn cao trào, tôi cắn răng cắn môi mở cửa để người phụ nữ ấy bước vào làm vợ anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ lúc biết chuyện đó, mẹ anh ra sức phản đối. Tôi thì đau khổ, tuyêt vọng vô cùng, bao nhiêu chuyện đang yên đang lành tự dưng đổ ụp xuống đầu. Chuyện tôi có vấn đề về sinh con anh cũng biết, nhưng anh nói đâu phải đã là vô sinh hẳn, chỉ cần chạy chữa, thuốc thang đầy đủ là lại ổn ngay. Anh nói nếu mẹ không cho chúng tôi làm đám cưới, thì anh sẽ bỏ ra ngoài.

Mẹ anh tìm gặp tôi, bà nói sẽ cho chúng tôi làm đám cưới, nếu tôi chịu đáp ứng yêu cầu của bà. Tối hôm đó, tôi nghĩ mãi, khóc đến gần sáng, và rồi cuối cùng quyết định sẽ đồng ý.

Đám cưới, anh uống rất nhiều, cảm giác không còn tỉnh táo. Tôi đỡ anh lên phòng, anh háo hức, tôi biết anh mong chờ giây phút này lâu lắm rồi.

Đêm tân hôn trong lúc phục vụ chồng đến đoạn cao trào, tôi cắn răng cắn môi mở cửa để người phụ nữ ấy bước vào làm vợ anh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc cao trào nhất, tôi nói muốn bịt mắt anh lại tạo bất ngờ, chồng lúc đó cũng say lắm, anh đồng ý. Tôi bịt mắt anh xong, lặng lẽ đứng dậy mở cửa cho người đàn bà ấy vào. Trong lòng vụn vỡ và tan nát. Mẹ chồng đứng ngoài cửa, bà nhìn tôi không nói không rằng.

Xong xuôi, lúc chồng đã ngủ say, tôi quay lại phòng, nằm xuống cạnh anh như chưa có gì xảy ra.

Tôi thực sự không rõ người phụ nữ mẹ chồng dẫn về là ai nữa, tôi cũng không biết sau này khi biết rõ chân tướng sự việc chồng sẽ thế nào, tôi không nghĩ nổi nữa... tôi phải làm sao bây giờ đây, mọi chuyện ngày càng tệ hại mất rồi.

Ân ái cuồng nhiệt suốt cả đêm, lén thử để 500 ngàn xuống gối thử lòng em, kết quả nhận lại khiến tôi chết đứng

Ân ái cuồng nhiệt suốt cả đêm, lén thử để 500 ngàn xuống gối thử lòng em, kết quả nhận lại khiến tôi chết đứng

Chúng tôi yêu nhau cũng sâu đậm, đã gần gũi nhau. Lần đó vào nhà nghỉ, lúc cô ấy vào nhà tắm trước, tôi chợt nhớ đến chuyện của mẹ nên lén nhét một tờ 500 nghìn xuống dưới gối cô ấy.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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