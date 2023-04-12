Ân ái cuồng nhiệt suốt cả đêm, lén thử để 500 ngàn xuống gối thử lòng em, kết quả nhận lại khiến tôi chết đứng

Tâm sự 12/04/2023 11:30

Chúng tôi yêu nhau cũng sâu đậm, đã gần gũi nhau. Lần đó vào nhà nghỉ, lúc cô ấy vào nhà tắm trước, tôi chợt nhớ đến chuyện của mẹ nên lén nhét một tờ 500 nghìn xuống dưới gối cô ấy.

Tôi và Trâm quen nhau qua giới thiệu của bạn bè, lúc đó tôi 28, Trâm 23. Ấn tượng của tôi về Trâm rất tốt, em nhanh nhẹn, vui vẻ, cởi mở, nói chuyện rất có duyên.

Sau đó không lâu chúng tôi yêu nhau, càng gần gũi nhiều tôi càng ưng và muốn gắn bó với Trâm hơn. Ở bên cạnh em tôi thấy rất vui vẻ, rất yên bình, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến cả.

Ân ái cuồng nhiệt suốt cả đêm, lén thử để 500 ngàn xuống gối thử lòng em, kết quả nhận lại khiến tôi chết đứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yêu nhau một thời gian, tôi đưa Trâm về ra mắt, mẹ tôi có vẻ thích, vì Trâm khéo léo, ăn nói đâu ra đấy, nấu nướng cũng thành thạo. Cứ như thế, mọi chuyện diễn ra theo đúng ý tôi, êm đềm hạnh phúc. Trâm còn về nhà tôi nhiều lần nữa, hầu như cuối tuần nào em cũng đến.

Cho đến một ngày, mẹ tôi bắt đầu càm ràm về việc mất tiền, bà bảo tiền chợ có vài trăm lẻ, bà hay đút túi áo treo trên móc, không để ý đến nhưng vài hôm sờ đến không thấy đâu. Lần đầu còn tưởng đãng trí, nhưng 2, 3 lần sau thì mẹ tôi bảo chắc chắn có người lấy, bà không nhầm được. Rồi thỏi son mẹ để trên bàn phòng khách cũng không cánh mà bay... Mà trước giờ vẫn chưa hề xảy ra chuyện đó, mẹ tôi bảo hay có ai đến nhà lấy, tôi gạt đi, khăng khăng chắc do mẹ tôi đãng trí.

Ân ái cuồng nhiệt suốt cả đêm, lén thử để 500 ngàn xuống gối thử lòng em, kết quả nhận lại khiến tôi chết đứng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi yêu nhau cũng sâu đậm, đã gần gũi nhau. Lần đó vào nhà nghỉ, lúc cô ấy vào nhà tắm trước, tôi chợt nhớ đến chuyện của mẹ nên lén nhét một tờ 500 nghìn xuống dưới gối cô ấy. Sau đó tôi vào nhà vệ sinh sau, có điều, lúc về, tôi lật gối lên, thấy không còn tiền ở đấy. Trâm thì tỉnh bơ, không nói năng gì.

Từ hôm đấy về, tôi cũng cứ băn khoăn mãi, chẳng nhẽ Trâm lại có tính tắt mắt ấy thật không,  muốn bênh cô ấy quá mà vụ 500 vừa rồi, đúng là thật sự khó nghĩ vô cùng.

Liên tục bị chồng 'bỏ đói' chuyện chăn gối, nghe tiếng cười hỉ hả của chồng trong nhà tắm, tôi bất giác phát hiện ra sự thật đau lòng

Liên tục bị chồng 'bỏ đói' chuyện chăn gối, nghe tiếng cười hỉ hả của chồng trong nhà tắm, tôi bất giác phát hiện ra sự thật đau lòng

Anh hay kêu đau mỏi nên chuyện chăn gối cũng không màng. Tôi nhớ lắm nhưng muốn kiêng cho chồng nên không đòi hỏi, anh còn bảo đợi anh khỏi anh bù cho.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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