Tôi tung cửa, hai kẻ tội lỗi kia buông vội nhau ra. Nắm chặt nắm đấm tay, tôi gằn từng tiếng: "Mặc đồ vào ngay".

Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 3 năm, có một con trai hơn 1 tuổi. Tôi làm trong ngành Dược còn vợ là nhân viên kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân. Kinh tế gia đình khá ổn định, không thiếu thốn thứ gì. Lấy nhau về một thời gian thì vợ bầu bí, sức khỏe cô ấy không tốt nên tôi thương lắm, tan sở làm là tôi về ngay, xăn xắn vào bếp cơm nước, dọn dẹp, chẳng nề hà việc gì, miễn sao vợ có thời gian ngủ nghỉ. Lúc cô ấy gần sinh, tôi cũng thuê ô sin về để giúp vợ quán xuyến, bởi thời điểm ấy tôi cũng bận, hơn nữa tôi cũng muốn lúc cô ấy sinh sẽ nhàn hơn, bởi bố mẹ hai bên đều còn đang công tác.

Ảnh minh họa: Internet Vợ sinh xong, tôi xin xuống làm văn phòng để đỡ phải đi công tác, cũng muốn gần vợ gần con hơn. Cô ấy bầu bí, sinh con, tính khí cũng có nhiều thay đổi, hay cáu kỉnh hơn. Tôi hiểu nên cố nhịn, nhiều lúc thấy vợ cũng vô lý nhưng cứ nhìn cu con kháu khỉnh là tôi lại thấy biết ơn vợ vô cùng. Lan là bạn thân của vợ, vợ bảo đó là em kết nghĩa, quen nhau từ lâu lắm, Lan ít hơn vợ 2 tuổi. Tôi cũng quen Lan từ hồi tôi và vợ yêu nhau, đến tận khi kết hôn, Lan vẫn thường xuyên đến nhà tôi chơi. Thấy vợ có bạn tốt thế tôi cũng mừng.

Cho đến một ngày, tôi đi làm nhưng quên tài liệu nên phải về nhà giữa buổi để lấy. Về nhà thấy con trai chơi cùng giúp việc dưới nhà, tôi hỏi thì chị giúp việc bảo vợ tôi và Lan đang trên phòng, còn dặn nếu không gọi thì không được lên. Ảnh minh họa: Internet Tôi nghe vậy thì thấy nghi ngờ lắm. Rón rén lên phòng, mở cửa ra, tôi chết điếng trước cảnh vợ và Lan đang quấn nhau trên giường, cả hai không mảnh vải che thân. Tôi tung cửa, hai kẻ tội lỗi kia buông vội nhau ra. Nắm chặt nắm đấm tay, tôi gằn từng tiếng: "Mặc đồ vào ngay". Mới đầu vợ còn tỏ ra sợ hãi, nhưng mấy phút sau cô ấy dửng dưng thừa nhận. Cô ấy là les, Lan là người yêu, bọn họ gắn bó với nhau cả chục năm nay rồi. Giờ tôi đã biết, quyết thế nào thì tùy tôi. Tôi sốc vô cùng, không biết nên làm thế nào bây giờ nữa. Cứ nghĩ đến cảnh vợ mình như thế là tôi ghê tởm, nhưng ly hôn thì thương con còn nhỏ quá, tôi phải làm sao đây?

Đêm tân hôn trong lúc phục vụ chồng đến đoạn cao trào, tôi cắn răng cắn môi mở cửa để người phụ nữ ấy bước vào làm vợ anh Lúc cao trào nhất, tôi nói muốn bịt mắt anh lại tạo bất ngờ, chồng lúc đó cũng say lắm, anh đồng ý. Tôi bịt mắt anh xong, lặng lẽ đứng dậy mở cửa cho người đàn bà ấy vào. Trong lòng vụn vỡ và tan nát. Mẹ chồng đứng ngoài cửa, bà nhìn tôi không nói không rằng.

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