Thời gian này chị tôi đều đặn đi làm rồi lại về nhà. Tuy biết trong lòng chị vẫn rất buồn nhưng gia đình cũng thầm thở phào yên tâm vì chị đã lấy lại được cân bằng tâm lý.

Cách đây 2 tháng, khi chị tôi và chồng sắp cưới đang lên kế hoạch cho hôn lễ thì anh ấy bất hạnh gặp tai nạn qua đời. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau xót, khổ sở trong lòng chị tôi. Gia đình cũng chỉ biết ở bên cạnh động viên, an ủi để chị nguôi ngoai nỗi buồn mà thôi.

Chị tôi đứng trước gương vén lớp áo để lộ phần bụng quấn một chiếc khăn mỏng. Khi chị cởi khăn, phần bụng hơi nhô lên cũng hiện ra, rõ ràng là bụng bầu của người mang thai được vài tháng. Bụng chị chưa to lắm, lớp khăn quấn khá mỏng, bình thường trời rét lại mặc áo khoác nên không lộ rõ.

Cho đến cách đây 5 ngày, làm việc đêm thấy đói, tôi xuống bếp tìm đồ ăn đêm. Lúc đi qua cửa phòng chị gái thấy điện vẫn sáng, tôi liền vào định hỏi chị có muốn ăn đêm cùng mình hay không. Ai ngờ tôi lại chứng kiến được một cảnh tượng không thể tin nổi.

Tôi run rẩy đẩy cửa vào. Chị tái mặt sợ hãi nhưng tôi lập tức nói cho chị biết rằng dù có chuyện gì cũng sẽ đứng về phía chị. Để rồi nghe chị gái kể tôi mới biết hóa ra chị đang mang thai với người chồng sắp cưới đã mất. Cái thai được 4 tháng rồi. Khi anh chị lên kế hoạch tổ chức đám cưới là chị đã mang bầu 2 tháng nhưng đôi bên gia đình không ai biết cả.

Bố tôi rất nghiêm khắc, gia trưởng. Đó cũng là lý do mà dù sắp cưới đến nơi nhưng chị tôi vẫn giấu chuyện mình đã mang thai. Giờ bố đứa bé mất rồi, nếu bố mẹ biết chuyện, ông bà khó lòng cho chị giữ lại đứa trẻ. Bởi vì làm vậy chị sẽ không quên đi được quá khứ, hơn nữa tương lai cũng chẳng biết có tìm được người đàn ông tốt bao dung cho mẹ con chị hay không.

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Hiểu rõ suy nghĩ của bố mẹ, chị tôi đến giờ đã mang thai 4 tháng mà vẫn quyết giấu đến cùng. Chị không thể ra ngoài ở riêng, bố mẹ không cho phép vì lo lắng chị vừa trải qua cú sốc. Ở nhà với bố mẹ, chị buộc lòng phải giấu bụng bầu.

Tôi thương chị lắm, hai chị em ôm nhau khóc nức nở. Tôi quyết định sẽ ủng hộ chị vì đứa bé là máu mủ của gia đình tôi, đâu thể bỏ được. Tôi cũng tin khi đứa bé chào đời, bố mẹ chắc chắn sẽ rất thương cháu. Còn cuộc đời sau này của chị tôi, nếu may mắn gặp được một người đàn ông tốt, tôi nghĩ họ thật lòng thì cũng chẳng để bụng chuyện chị có một đứa con riêng đâu.

Nhưng trước mắt chị em tôi vẫn chưa thể để lộ bí mật này với bố mẹ được. Chúng tôi không biết phải làm thế nào để giấu bụng bầu của chị. Nếu vẫn làm như hiện tại là nịt bụng thì có ảnh hưởng gì nhiều đến thai nhi không?