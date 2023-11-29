Suốt 1 năm bệnh tật, chẳng thể gần gũi với vợ, tôi lo em sẽ lạnh nhạt tình cảm, ngờ đâu 1 ngày phát hiện thứ đồ ám muội trong ngăn kéo, phơi bày sự thật về cô vợ ngoan hiền

Tâm sự 29/11/2023 12:45

Dù sao trong mắt tôi vợ vẫn là kiểu phụ nữ đơn thuần. Nhưng giờ khi biết cô ấy phản bội, trong lòng tôi đã dần cạn tình yêu với em.

Gần một năm nay tôi bệnh tật, không thể gần gũi với vợ. Tôi và vợ cũng chỉ mới U30, trước khi tôi bị bệnh cả hai vẫn đều đặn thân mật 2 -3 lần một tuần. Tôi biết phụ nữ cũng có nhu cầu như đàn ông, chắc vợ tôi cũng khó chịu. Nhưng vợ tôi vẫn tận tình chăm sóc chồng, lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Thấy vợ thương chồng bệnh tật như thế tôi thấy mình thật sự may mắn.

Đến một dịp hai con của tôi sang nhà ngoại chơi, tôi thì đi làm, chỉ có vợ tôi ở nhà. Hôm đó, tôi bỏ quên tài liệu ở nhà nên bất ngờ về nhà lấy. Tôi về nhà nhưng không thấy vợ đâu, đi đến phòng ngủ thì cửa phòng khóa trái. Tôi gõ cửa một lúc thì vợ mới ra mở. Thấy tôi bất ngờ về nhà, vợ tôi tỏ vẻ lúng túng như đang che giấu điều gì đó. Tôi nghĩ trong bụng chắc lúc khóa trái cửa, không biết vợ tôi đã làm gì mà mặt mày lại gượng gạo như vậy?

Suốt 1 năm bệnh tật, chẳng thể gần gũi với vợ, tôi lo em sẽ lạnh nhạt tình cảm, ngờ đâu 1 ngày phát hiện thứ đồ ám muội trong ngăn kéo, phơi bày sự thật về cô vợ ngoan hiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi muốn xem thử trong phòng ngủ còn lại dấu vết gì không nên nói vợ dọn cơm, tôi sẽ ăn cơm trưa cùng cô ấy. Đợi vợ đi xuống bếp rồi thì tôi nhìn kiểm trong phòng ngủ. Tôi lục lọi trong tủ quần áo xem có gì không khi bất ngờ thấy một thứ vợ tôi giấu dưới mấy lớp quần áo. Có lẽ vì vội vàng mà không cẩn thận như những lần trước nên hôm nay tôi dễ dàng tìm ra được. Đó là 1 chiếc điện thoại khác, trong đó có tin nhắn đầy tình cảm giữa em và người yêu cũ. 

Hóa ra, em đã qua lại với hắn ta trong suốt thời gian tôi bị bệnh. Những lần em nói đi mua sắ với bạn thực ra là đi hú hí với người tình ở khách sạn. 

Sau hôm đó, tôi không hề nói gì với vợ, vẫn tỏ ra bình thường như chưa biết việc gì. Dù vậy tôi vẫn thấy khó chịu. Dù sao trong mắt tôi vợ vẫn là kiểu phụ nữ đơn thuần. Nhưng giờ khi biết cô ấy phản bội, trong lòng tôi đã dần cạn tình yêu với em.

Suốt 1 năm bệnh tật, chẳng thể gần gũi với vợ, tôi lo em sẽ lạnh nhạt tình cảm, ngờ đâu 1 ngày phát hiện thứ đồ ám muội trong ngăn kéo, phơi bày sự thật về cô vợ ngoan hiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết là vợ tôi thiếu thốn chuyện chăn gối, nhưng tôi vẫn nghĩ ngợi không biết sau khi tôi khỏi bệnh, tôi có thể thoải mái gần gũi với cô ấy như trước mà quên đi chuyện này không?

Ly thân với vợ, tôi nhớ em không chịu được, lần ấy đến thăm con giữa đêm, vừa bước vào phòng em tôi đã nghe thấy âm thanh nồng nàn này

Ly thân với vợ, tôi nhớ em không chịu được, lần ấy đến thăm con giữa đêm, vừa bước vào phòng em tôi đã nghe thấy âm thanh nồng nàn này

Hôm đó trở về nhà thì Phong thấy phòng vợ mở cửa, từ lâu rồi khi đối diện với vợ thì anh chỉ nhận lại sự hằn học, ghét bỏ đến nỗi anh quên mất đi hình ảnh đáng yêu lúc Ngọc nằm trên giường ngọt ngào thế này.

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