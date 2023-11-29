Dù sao trong mắt tôi vợ vẫn là kiểu phụ nữ đơn thuần. Nhưng giờ khi biết cô ấy phản bội, trong lòng tôi đã dần cạn tình yêu với em.
- Buồn bã vì chồng lạnh nhạt chuyện gối chăn, tôi mua váy ren mỏng manh tính đường 'đổi gió' tới sáng, ai ngờ đêm về anh say khướt, ôm chặt tôi nhưng miệng lại phát ra âm thanh ám muội
- Tận mắt chứng kiến cảnh chồng vờn nhau đến mệt nghỉ với nhân tình trẻ trung phơi phới, vợ tìm nay trai trẻ để trêu tức, nào ngờ bẽ bàng khi nghe anh ta nói 1 câu điếng người
Gần một năm nay tôi bệnh tật, không thể gần gũi với vợ. Tôi và vợ cũng chỉ mới U30, trước khi tôi bị bệnh cả hai vẫn đều đặn thân mật 2 -3 lần một tuần. Tôi biết phụ nữ cũng có nhu cầu như đàn ông, chắc vợ tôi cũng khó chịu. Nhưng vợ tôi vẫn tận tình chăm sóc chồng, lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Thấy vợ thương chồng bệnh tật như thế tôi thấy mình thật sự may mắn.
Đến một dịp hai con của tôi sang nhà ngoại chơi, tôi thì đi làm, chỉ có vợ tôi ở nhà. Hôm đó, tôi bỏ quên tài liệu ở nhà nên bất ngờ về nhà lấy. Tôi về nhà nhưng không thấy vợ đâu, đi đến phòng ngủ thì cửa phòng khóa trái. Tôi gõ cửa một lúc thì vợ mới ra mở. Thấy tôi bất ngờ về nhà, vợ tôi tỏ vẻ lúng túng như đang che giấu điều gì đó. Tôi nghĩ trong bụng chắc lúc khóa trái cửa, không biết vợ tôi đã làm gì mà mặt mày lại gượng gạo như vậy?
Tôi muốn xem thử trong phòng ngủ còn lại dấu vết gì không nên nói vợ dọn cơm, tôi sẽ ăn cơm trưa cùng cô ấy. Đợi vợ đi xuống bếp rồi thì tôi nhìn kiểm trong phòng ngủ. Tôi lục lọi trong tủ quần áo xem có gì không khi bất ngờ thấy một thứ vợ tôi giấu dưới mấy lớp quần áo. Có lẽ vì vội vàng mà không cẩn thận như những lần trước nên hôm nay tôi dễ dàng tìm ra được. Đó là 1 chiếc điện thoại khác, trong đó có tin nhắn đầy tình cảm giữa em và người yêu cũ.
Hóa ra, em đã qua lại với hắn ta trong suốt thời gian tôi bị bệnh. Những lần em nói đi mua sắ với bạn thực ra là đi hú hí với người tình ở khách sạn.
Sau hôm đó, tôi không hề nói gì với vợ, vẫn tỏ ra bình thường như chưa biết việc gì. Dù vậy tôi vẫn thấy khó chịu. Dù sao trong mắt tôi vợ vẫn là kiểu phụ nữ đơn thuần. Nhưng giờ khi biết cô ấy phản bội, trong lòng tôi đã dần cạn tình yêu với em.
Tôi biết là vợ tôi thiếu thốn chuyện chăn gối, nhưng tôi vẫn nghĩ ngợi không biết sau khi tôi khỏi bệnh, tôi có thể thoải mái gần gũi với cô ấy như trước mà quên đi chuyện này không?