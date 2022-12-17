Sung sướng vì ly hôn được vợ tàn tật còn hiếm muộn, 2 tháng sau vô tình đọc được dòng trạng thái trên Facebook vợ cũ, tôi sửng sốt vội vàng đến gặp cô ấy quỳ gối xin tái hôn

Tâm sự 17/12/2022 07:12

Lúc đó, tôi đã quỳ xuống trước mặt cô ấy, van xin cô ấy tha thứ nhưng cô ấy vẫn không đồng ý. Bây giờ tôi phải làm sao để vợ chịu quay lại với tôi đây?

Nhiều năm về trước, tôi vô tình uống nhầm một ánh mắt của Trang mà quyết tâm theo đuổi cô ấy bằng được. Trang rất xinh đẹp nên chẳng thiếu gì vệ tinh xung quanh nhưng có lẽ tôi là chân thành nhất nên sau đó cô ấy chọn tôi.

Chúng tôi yêu 5 năm thì bàn tới chuyện cưới xin. Tuy nhiên, hôm chúng tôi đi chụp ảnh cưới, vừa bước chân ra khỏi cửa chuẩn bị về thì một chiếc xe ô tô mất phanh lao tới. Tôi đang dắt xe máy nên không chú ý, còn Trang khi phát hiện ra điều này đã đẩy tôi ra xa, nhưng bản thân cô lại không kịp tránh. Kết quả, tôi chỉ bị xây xước nhẹ ngoài da nhưng Trang lại bị mất một chân, sau này chỉ có thể dùng chân giả.

Khi biết chuyện, bố mẹ tôi phản đối chuyện tôi kết hôn với Trang vì họ không muốn rước một cô con dâu tàn tật về nhà. Nhưng Trang đã cứu tôi, nếu cô ấy không đẩy tôi ra, chắc chắn người mất chân sẽ là tôi rồi. Hơn nữa, trong thời gian yêu nhau, Trang đối xử với tôi rất tốt. Vì vậy, tôi kiên quyết lấy Trang bằng được.

 

Sung sướng vì ly hôn được vợ tàn tật còn hiếm muộn, 2 tháng sau vô tình đọc được dòng trạng thái trên Facebook vợ cũ, tôi sửng sốt vội vàng đến gặp cô ấy quỳ gối xin tái hôn - Ảnh 1
Trang đối xử với tôi rất tốt, vì vậy, tôi kiên quyết lấy Trang bằng được - Ảnh minh họa: Internet

Không lâu sau, đám cưới của chúng tôi được tổ chức. Trang đã có thể đi lại bình thường bằng chân giả, nhưng vì sự cố đó mà cô ấy bị mất việc, mãi không tìm được việc làm phù hợp. Sau này, vì bố mẹ tôi ngóng có cháu bế nên tôi cũng thuyết phục cô ấy không tìm việc làm nữa, ở nhà tĩnh dưỡng cơ thể để sinh con. Trang đồng ý nhưng hơn 1 năm rồi mà bụng cô ấy vẫn không nhúc nhích.

Vì lý do này mà mẹ tôi ghét Trang lắm, thường xuyên gọi điện lên nói móc nói mỉa cô ấy. Vợ tôi cũng rất lo lắng, bất an, suốt ngày hỏi tôi có bỏ cô ấy không. Mặc dù tôi trả lời là không bao giờ có ngày đó, cũng thường xuyên mua quà cáp cho vợ nhưng cô ấy vẫn không tin tôi, mỗi ngày đều cố gắng kiểm tra tôi bằng nhiều cách.

Nào là ngửi trên người tôi xem có mùi gì lạ không, kiểm tra điện thoại, máy tính của tôi, thậm chí có ngày cô ấy còn gọi cho tôi tới chục cuộc chỉ để hỏi xem tôi đang làm gì, ở đâu và đi với ai. Bị vợ quản lý như vậy khiến tôi cảm thấy rất ngột ngạt, khó chịu, chẳng có chút tự do riêng tư nào, và rồi mối quan hệ giữa tôi và cô ấy ngày càng xa cách.

Đỉnh điểm, có hôm tôi cùng sếp nữ đi ký kết hợp đồng với khách hàng thì bị Trang bắt gặp. Cô ấy tưởng sếp là nhân tình của tôi nên chẳng nói chẳng rằng liền lao vào đánh ghen. Bố mẹ tôi biết chuyện này càng thúc ép tôi ly hôn với Trang. Dưới sự thuyết phục của bố mẹ, và lúc đó tôi thực sự không còn tình cảm với vợ nên tôi đã làm đơn ly hôn. 

Sung sướng vì ly hôn được vợ tàn tật còn hiếm muộn, 2 tháng sau vô tình đọc được dòng trạng thái trên Facebook vợ cũ, tôi sửng sốt vội vàng đến gặp cô ấy quỳ gối xin tái hôn - Ảnh 2
Tôi thực sự không còn tình cảm với vợ nên tôi đã làm đơn ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi còn nhớ, lúc tôi đưa tờ đơn ly hôn ra trước mặt Trang, cô ấy đã quỳ xuống van xin tôi, mong tôi đừng bỏ rơi cô ấy. Nhìn cô ấy khóc lóc mà lòng tôi lại run lên, nhưng nghĩ vợ tôi ghen tuông mù quáng như vậy, lại hiếm muộn và cơ thể có khiếm khuyết, tôi vẫn hạ quyết tâm ly hôn.

Sau khi ly hôn, điều khiến tôi ngạc nhiên là vợ chẳng muốn thứ gì, Trang chỉ thu dọn đồ đạc cá nhân của cô ấy đi thôi. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, thậm chí còn có chút vui mừng vì được giải thoát và tôi chỉ lo chuẩn bị cho buổi hẹn hò với cô gái mà bố mẹ giới thiệu cho.

Hai tháng sau, tôi vô tình đọc được dòng trạng thái của vợ cũ trên mạng xã hội. Trang nói cô ấy đang mang thai. Nhìn thấy thông tin này, tôi choáng lắm, vội vàng gọi điện hỏi Trang đứa trẻ là con ai. “Đó là con anh, cái thai được hơn 3 tháng rồi”, lời Trang nói khiến tôi sốc nặng.

Sung sướng vì ly hôn được vợ tàn tật còn hiếm muộn, 2 tháng sau vô tình đọc được dòng trạng thái trên Facebook vợ cũ, tôi sửng sốt vội vàng đến gặp cô ấy quỳ gối xin tái hôn - Ảnh 3
Bây giờ tôi phải làm sao để vợ chịu quay lại với tôi đây? Tôi thực sự rất mong có con - Ảnh minh họa: Internet

Tôi tìm đến gặp vợ cũ để xác minh, quả thực cô ấy mang thai thật. Tôi thuyết phục Trang sinh con ra thì trao đứa trẻ cho tôi nuôi dưỡng, vì dù sao cô cũng không có điều kiện bằng tôi, lại tàn tật nên việc chăm con không được thuận tiện như tôi. Thế nhưng, lời Trang nói sau đó càng khiến tôi choáng váng hơn.

- Tôi có đủ khả năng nuôi con. Tôi là con một trong nhà thì anh biết rồi đấy, nhưng có một việc tôi chưa nói với anh. Căn nhà bố mẹ tôi ở tuy cũ kỹ thật nhưng ông bà có 3 căn nhà cho thuê. Khi tôi cưới anh, bố mẹ đã chuyển nhượng 3 căn nhà đó qua tên tôi, còn lập cho tôi cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ nữa.

Nhưng sợ có ngày anh sẽ bỏ rơi tôi nên bố mẹ không đưa cho tôi luôn. Khi tôi và anh ly hôn, họ mới chính thức đưa cho tôi. Với số tài sản đó, anh nghĩ tôi có khả năng nuôi con được không?

Bố mẹ tôi sau đó cũng biết chuyện, họ khuyên tôi tìm cách tái hôn với Trang. Lúc đó, tôi đã quỳ xuống trước mặt cô ấy, van xin cô ấy tha thứ nhưng cô ấy vẫn không đồng ý. Bây giờ tôi phải làm sao để vợ chịu quay lại với tôi đây? Tôi thực sự rất mong có con.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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