Nửa năm 'yêu chay' cô bạn gái ngoan hiền mới cho 'qua đêm', sau màn ân án cuồng nhiệt, tôi xuống giường đi tắm, cúi người lấy dép thì bủn rủn cả chân tay khi thấy thứ này ở chân giường

Tâm sự 16/12/2022 16:36

Lôi Nhàn dậy, tôi căm hận chất vấn cô ta. Ban đầu Nhàn còn chối nhưng trước những bằng chứng rành rành, cô ta buộc phải thừa nhận rằng....Không kìm chế được tôi cho Nhàn cái tát, tôi nâng niu, chiều chuộng cô ta như thế, cuối cùng lại ăn phải quả đắng.

Nhàn là một cô gái dịu dàng ngoan hiền khiến tôi rất thích. Cô ấy đúng là mẫu phụ nữ truyền thống mà tôi luôn tìm kiếm và mong muốn lấy làm vợ. 

Bởi vì Nhàn ngoan ngoãn, hay xấu hổ và tôi rất trân trọng cô ấy nên tôi đối xử với Nhàn khác hoàn toàn những người phụ nữ khác. Tôi chậm rãi hơn, không sốt sắng “đòi hỏi” chuyện ấy. Tôi chiều theo ý muốn của cô ấy, đó là đợi cho tình cảm chín muồi, đợi đến khi cô ấy sẵn sàng. 

Nửa năm trời chúng tôi yêu chay. Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường có ham muốn. Tôi đã bày tỏ với Nhàn tâm tư của mình, đồng thời khẳng định tôi nghiêm túc muốn cưới cô ấy làm vợ. Sau nửa năm yêu nhau, tôi càng chắc chắn về quyết định đó của mình. Vậy chẳng có lý do gì để chúng tôi trì hoãn hơn nữa, chuyện ấy sẽ càng khiến mối quan hệ của hai đứa thăng hoa hơn. 

Nửa năm 'yêu chay' cô bạn gái ngoan hiền mới cho 'qua đêm', sau màn ân án cuồng nhiệt, tôi xuống giường đi tắm, cúi người lấy dép thì bủn rủn cả chân tay khi thấy thứ này ở chân giường - Ảnh 1
Nhàn là một cô gái dịu dàng ngoan hiền khiến tôi rất thích, cô ấy đúng là mẫu phụ nữ truyền thống mà tôi luôn tìm kiếm - Ảnh minh họa: Internet

Dù tôi dốc ruột gan tâm sự với bạn gái nhưng Nhàn vẫn cứng rắn muốn tôi chờ đợi thêm. Tôi đâu còn cách nào khác vì tôi thực lòng yêu cô ấy.

Cho đến hôm trước tôi đi dự tiệc sinh nhật một người bạn. Trong buổi tụ họp, chúng bạn hỏi thăm tôi chuyện tình yêu. Có hơi rượu trong người nên tôi đã bày tỏ bức xúc và bị đám bạn cười nhạo. Họ khích đểu tôi rằng có lẽ Nhàn không hề yêu nên mới không chấp nhận qua đêm. Chuyện đó cũng là một cách để kiểm chứng tình yêu của phụ nữ.

Đêm muộn từ bữa tiệc trở về, tôi cứ nghĩ mãi về những lời nói của đám bạn, sau đó quyết định ghé qua phòng trọ của Nhàn. Mãi Nhàn mới mở cửa, cô ấy đã đi ngủ rồi. Vào phòng sập cửa lại, tôi ôm chầm lấy Nhàn. Dù vội vã muốn được bạn gái chứng minh nhưng tôi vẫn hỏi qua ý kiến của cô ấy. Chắc thấy được quyết tâm trong mắt tôi, Nhàn gật đầu đồng ý. Tôi sung sướng bế bổng cô ấy lên giường.

Sau màn nồng nàn say đắm, Nhàn ngủ thiếp đi. Tôi vui quá chẳng ngủ nổi. Vậy là từ giờ Nhàn đã thuộc về tôi rồi. Nghĩ đến vẻ xấu hổ ngượng ngùng đầy quyến rũ của cô ấy mà tôi bất giác mỉm cười hạnh phúc. 

Nửa năm 'yêu chay' cô bạn gái ngoan hiền mới cho 'qua đêm', sau màn ân án cuồng nhiệt, tôi xuống giường đi tắm, cúi người lấy dép thì bủn rủn cả chân tay khi thấy thứ này ở chân giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi xuống giường đi tắm. Cúi người lấy dép đi trong nhà vì chiếc dép bị đẩy vào bên trong, tôi điếng người khi nhìn thấy 1 món đồ ở chân giường. Đó là một chiếc bao cao su dùng rồi, nhìn có vẻ như vừa mới sử dụng cách đó không bao lâu là đằng khác! 

Tôi bủn rủn cả chân tay. Vì xác định cưới Nhàn nên tôi không dùng biện pháp bảo vệ. Vậy thì chiếc bao cao su này từ đâu ra, nếu như không phải Nhàn có quan hệ lén lút với một gã đàn ông nào đó. Nhớ lại lúc nãy Nhàn mãi mới ra mở cửa cho tôi và nhà cô ấy còn có cửa sau. Tôi lao ra cửa sau thì chết lặng khi thấy dấu chấn rõ mồn một trên nền đất ẩm, dấu chân to thế này chỉ có thể là của đàn ông!

Lôi Nhàn dậy, tôi căm hận chất vấn cô ta. Ban đầu Nhàn còn chối nhưng trước những bằng chứng rành rành, cô ta buộc phải thừa nhận rằng người yêu cũ có ghé thăm. Cô ta nhất thời mềm lòng mới làm ra loại chuyện kia. Lúc tôi đến chính xác là hắn ta mới cuống cuồng chuồn đi bằng lối cửa sau. 

Nửa năm 'yêu chay' cô bạn gái ngoan hiền mới cho 'qua đêm', sau màn ân án cuồng nhiệt, tôi xuống giường đi tắm, cúi người lấy dép thì bủn rủn cả chân tay khi thấy thứ này ở chân giường - Ảnh 3
Không kìm chế được tôi cho Nhàn cái tát, tôi gào lên hỏi cô ta rằng tôi đã làm gì sai - Ảnh minh họa: Internet

Không kìm chế được tôi cho Nhàn cái tát, tôi gào lên hỏi cô ta rằng tôi đã làm gì sai. Tôi nâng niu, chiều chuộng cô ta như thế, cuối cùng lại ăn phải quả đắng. Hóa ra tất cả chỉ là giả dối, cô ta cố tình tỏ vẻ ngoan hiền để “câu” tôi, còn bản chất tệ vô cùng. 

Dĩ nhiên tôi chia tay Nhàn ngay lập tức nhưng tôi thấy mất niềm tin vào phụ nữ quá. Tôi biết đi đâu để tìm được một người phụ nữ lý tưởng? Liệu có phải khi trước tôi luôn “đá” bạn gái sau khi đã chán chê nên bây giờ tôi mới nhận quả báo? 

Bắt gặp bố vợ lén lút mở ví tiền con rể, tôi khinh thường trách ông không đáng mặt làm cha, đến khi mở ví ra kiểm tra thì lặng người với số tiền bên trong

Bắt gặp bố vợ lén lút mở ví tiền con rể, tôi khinh thường trách ông không đáng mặt làm cha, đến khi mở ví ra kiểm tra thì lặng người với số tiền bên trong

Trong lòng tôi khinh thường lắm nhưng lúc đó tôi vẫn quay ra coi như không biết. Ông có lấy hết thì coi như cho ông vậy nhưng chắc chắn là chỉ có lần này thôi. Nếu lần tới còn tái diễn tôi sẽ không để yên. Bố mẹ không giúp gì được cho con, lại nghĩ cách lấy tiền của con cái như vậy thì không đáng mặt làm cha mẹ!

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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