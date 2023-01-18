Sửng sốt vì vừa ‘ân ái’ với tôi xong, chồng thản nhiên rút ví ném 500 nghìn xuống giường, nụ cười khinh bỉ kèm câu nói sốc khiến tôi khóc lạc giọng

Tâm sự 18/01/2023 08:42

Tôi không ngờ điều mà chồng dằn vặt lại cay đắng và tủi hờn đến như vậy. Lần ấy, anh ném thẳng 500 nghìn xuống giường nói một điều...

Vợ chồng tôi kết hôn 8 năm, có với nhau 2 mặt con, đủ nếp, đủ tẻ. Chồng tôi là người cứng nhắc, vô tâm, dù anh không bao giờ có chuyện ngoại tình, mèo mỡ gì nhưng phải chung sống với một người không bao giờ biết nghĩ cho người khác khiến tôi rất chán và mệt mỏi.

Đàn bà có ai không mong được yêu thương, tôi cũng vậy. Thế nhưng từ ngày lấy nhau, anh chưa bao giờ có một cử chỉ dịu dàng với vợ. Lúc nào anh cũng lạnh nhạt, vợ con ốm đau bệnh tật cũng mặc thây. Đôi khi tôi thấy rất chán, cảm giác vợ chồng sống với nhau vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ nhiều hơn vậy.

Sửng sốt vì vừa ‘ân ái’ với tôi xong, chồng thản nhiên rút ví ném 500 nghìn xuống giường, nụ cười khinh bỉ kèm câu nói sốc khiến tôi khóc lạc giọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một lần đi họp lớp, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh học trên tôi một khóa. Mới đầu cũng chỉ chào hỏi qua loa, nhưng rồi sau đó thân thiết hơn, chúng tôi thường xuyên, gặp gỡ, những cử chỉ quan tâm dịu dàng của anh khiến tôi rung động. Thế rồi tôi ngã vào vòng tay anh.

Khoảng 3 tháng sau, chồng tôi phát hiện tin nhắn trong điện thoại tôi. Anh gần như phát điên, chồng đánh tôi một trận, chửi bới, miệt thị tôi không tiếc lời. Sau lần đó, tôi quyết tâm cắt đứt với tình cũ, bởi không muốn mất gia đình, hơn nữa tôi còn con cái.

Sửng sốt vì vừa ‘ân ái’ với tôi xong, chồng thản nhiên rút ví ném 500 nghìn xuống giường, nụ cười khinh bỉ kèm câu nói sốc khiến tôi khóc lạc giọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng không bỏ tôi, nhưng từ dạo đấy anh thay đổi hẳn. Ngày trước anh vô tâm nhưng không cáu kỉnh, chửi bới tôi. Giờ anh thường xuyên bê trễ, xúc phạm tôi không tiếc lời.

Có lần làm xong chuyện đó, anh đứng lên vứt ra giường 500 nghìn rồi bảo: "Giá một đêm thế này đã đủ chưa?". Tôi chết sững khi nghe chồng nói, thật không ngờ trong mắt anh tôi lại là loại người thấp hèn, đê tiện như vậy.

Tôi phải làm thế nào bây giờ đây, chồng không ly hôn nhưng cái cách anh cư xử với tôi bây giờ còn nghiệt ngã hơn rất nhiều. Tôi nên làm gì bây giờ đây?

 

Nhìn thấy chồng mắt la mày lém vào nhà cô hàng xóm, tôi và em chồng đi theo để rồi điếng người chứng kiến cảnh hai người trong căn nhà trống

Nhìn thấy chồng mắt la mày lém vào nhà cô hàng xóm, tôi và em chồng đi theo để rồi điếng người chứng kiến cảnh hai người trong căn nhà trống

Tôi sốc lắm vì điều trước giờ không bao giờ dám nghi ngờ chồng nhưng ngày hôm nay lại chứng kiến cảnh tượng ấy, em chồng cũng vừa đến...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 50 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả