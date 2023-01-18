Tôi không ngờ điều mà chồng dằn vặt lại cay đắng và tủi hờn đến như vậy. Lần ấy, anh ném thẳng 500 nghìn xuống giường nói một điều...

Vợ chồng tôi kết hôn 8 năm, có với nhau 2 mặt con, đủ nếp, đủ tẻ. Chồng tôi là người cứng nhắc, vô tâm, dù anh không bao giờ có chuyện ngoại tình, mèo mỡ gì nhưng phải chung sống với một người không bao giờ biết nghĩ cho người khác khiến tôi rất chán và mệt mỏi. Đàn bà có ai không mong được yêu thương, tôi cũng vậy. Thế nhưng từ ngày lấy nhau, anh chưa bao giờ có một cử chỉ dịu dàng với vợ. Lúc nào anh cũng lạnh nhạt, vợ con ốm đau bệnh tật cũng mặc thây. Đôi khi tôi thấy rất chán, cảm giác vợ chồng sống với nhau vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ nhiều hơn vậy.

Ảnh minh họa: Internet Một lần đi họp lớp, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh học trên tôi một khóa. Mới đầu cũng chỉ chào hỏi qua loa, nhưng rồi sau đó thân thiết hơn, chúng tôi thường xuyên, gặp gỡ, những cử chỉ quan tâm dịu dàng của anh khiến tôi rung động. Thế rồi tôi ngã vào vòng tay anh. Khoảng 3 tháng sau, chồng tôi phát hiện tin nhắn trong điện thoại tôi. Anh gần như phát điên, chồng đánh tôi một trận, chửi bới, miệt thị tôi không tiếc lời. Sau lần đó, tôi quyết tâm cắt đứt với tình cũ, bởi không muốn mất gia đình, hơn nữa tôi còn con cái.

Ảnh minh họa: Internet Chồng không bỏ tôi, nhưng từ dạo đấy anh thay đổi hẳn. Ngày trước anh vô tâm nhưng không cáu kỉnh, chửi bới tôi. Giờ anh thường xuyên bê trễ, xúc phạm tôi không tiếc lời. Có lần làm xong chuyện đó, anh đứng lên vứt ra giường 500 nghìn rồi bảo: "Giá một đêm thế này đã đủ chưa?". Tôi chết sững khi nghe chồng nói, thật không ngờ trong mắt anh tôi lại là loại người thấp hèn, đê tiện như vậy. Tôi phải làm thế nào bây giờ đây, chồng không ly hôn nhưng cái cách anh cư xử với tôi bây giờ còn nghiệt ngã hơn rất nhiều. Tôi nên làm gì bây giờ đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sung-sot-vi-vua-an-ai-voi-toi-xong-chong-than-nhien-rut-vi-nem-500-nghin-xuong-giuong-nu-cuoi-khinh-bi-kem-cau-noi-soc-khien-toi-khoc-lac-giong-547577.html