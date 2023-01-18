Nhìn thấy chồng mắt la mày lém vào nhà cô hàng xóm, tôi và em chồng đi theo để rồi điếng người chứng kiến cảnh hai người trong căn nhà trống

Tâm sự 18/01/2023 08:35

Tôi sốc lắm vì điều trước giờ không bao giờ dám nghi ngờ chồng nhưng ngày hôm nay lại chứng kiến cảnh tượng ấy, em chồng cũng vừa đến...

Vợ chồng tôi vừa cưới nhau được hơn 3 năm, có một con trai 2 tuổi. Tôi là giáo viên mầm non còn chồng là lái xe cho một cơ quan nhà nước.

Tôi luôn cảm thấy rất hài lòng, mãn nguyện với cuộc hôn nhân này, bởi chồng tôi là người trưởng thành, chín chắn, yêu vợ thương con. Kinh tế gia đình cũng thoải mái, tuy không quá giàu có nhưng tôi thấy hài lòng và đầy đủ.

Thời gian làm việc của chồng tôi không cố định, thường là tùy theo thời gian công tác hay đi lại của sếp. Chính vì thế có khi giờ hành chính người ta đi làm, anh lại ở nhà, đêm hôm người ta ngủ có khi anh lại phải đi đột xuất.

Nhìn thấy chồng mắt la mày lém vào nhà cô hàng xóm, tôi và em chồng đi theo để rồi điếng người chứng kiến cảnh hai người trong căn nhà trống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một lần tôi về sớm do bị nhức đầu. Về đến ngõ vừa thấy chồng len lén nhìn trước nhìn sau rồi lách vào nhà cô hàng xóm.

Tôi choáng nặng, định theo vào nhưng nghĩ thế nào lại gọi điện cho cô em chồng đến. Hai chị em vào đến nhà nhưng cửa khóa trong, ra phía cửa sổ ngó vào, tôi lặng người khi thấy chồng và cô hàng xóm đang ôm nhau say sưa.

Em chồng tức giận đập cửa ầm ầm. Cô ả hàng xóm mở cửa rồi còn lu loa lên nói sẽ báo công an vì chị em tôi làm loạn. Cô ta ở với con trai 4 tuổi, chồng đi xuất khẩu lao động hơn một năm. Tính ra cô ta còn hơn chồng tôi 2 tuổi.

Nhìn thấy chồng mắt la mày lém vào nhà cô hàng xóm, tôi và em chồng đi theo để rồi điếng người chứng kiến cảnh hai người trong căn nhà trống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Em chồng định tát cho cô ta vài phát nhưng tôi cản lại. Nhìn mặt chồng tái me mét phía trong tôi vừa điên vừa tức giận, vừa đau đớn.

Tối hôm đó về, chồng xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Tôi khổ sở lắm nhưng cố giữ bình tĩnh nói chuyện thẳng thắn với chồng, thật sự tôi thấy không tin tưởng anh được. Bởi hai nhà gần nhau, giờ giấc của anh tôi không quản được, chỉ sợ họ lén gặp nhau bên ngoài thì tôi cũng chịu. Giờ tôi nên làm gì đây?

Mở ngăn tủ trên cơ quan chồng, tôi điếng người vì số quần áo giống hệt với ở nhà, đọc cạn dòng tin nhắn bên trong, tôi hãi hùng vì âm mưu chồng lập lên

Mở ngăn tủ trên cơ quan chồng, tôi điếng người vì số quần áo giống hệt với ở nhà, đọc cạn dòng tin nhắn bên trong, tôi hãi hùng vì âm mưu chồng lập lên

Tôi nào có ngờ chồng ngoại tình đầy mưu mô như vậy, từ trước đến nay, anh để tôi ở nhà nội trợ mà không ngờ còn tòm tem...

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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