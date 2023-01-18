Mở ngăn tủ trên cơ quan chồng, tôi điếng người vì số quần áo giống hệt với ở nhà, đọc cạn dòng tin nhắn bên trong, tôi hãi hùng vì âm mưu chồng lập lên

Chồng là giám đốc công ty do anh tự mở và điều hành. Công việc khá ổn nên kinh tế của vợ chồng tôi rất ổn. Thời gian đầu gia đình cũng vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng thật sự cái gì cũng có giá của nó hết, chồng tôi bận bịu suốt ngày, anh thường xuyên đi tiếp khách, công tác, giờ giấc thất thường.

Vợ chồng tôi cưới nhau 13 năm, có với nhau 2 mặt con. Tôi sống với chồng trước giờ một lòng một dạ. Cũng vì chồng bận rộn, nên tôi hi sinh bản thân, bỏ dở công việc của mình để ở nhà lo nội trợ, chăm sóc con cái.

Chồng là người khá đạo mạo, chuẩn mực, nói chung ngần ấy năm tôi chưa bao giờ thất vọng về cách sống của anh.

Ngày trước tôi cũng thuộc diện xinh xắn, nhiều người theo đuổi. Nhưng thời điểm này chỉ toàn ở nhà bếp núc, tôi cũng không mấy khi để ý chăm sóc bản thân nữa.

Cho đến một ngày tôi vô tình đọc được tin nhắn trong máy anh, là của một người phụ nữ. Đàn bà thường linh cảm tốt lắm, tôi đã ngờ ngợ có chuyện chẳng lành rồi. Hỏi chồng, anh chỉ bảo chắc người ta nhắn tin nhầm mà thôi.

Vì chẳng có chứng cứ gì nên tôi đành phải thôi. Từ hôm ấy tôi để ý chồng, xem xét quần áo các thứ của anh xem có gì bất thường không nhưng chẳng có.

Cách đây hơn 1 tuần, tôi đến công ty chồng mang đồ ăn cho anh. Bình thường buổi trưa chồng ăn tại công ty luôn, tôi cũng không mấy khi đến nhưng hôm đó nấu toàn món chồng thích nên tôi mang đi, gọi điện cho anh mãi không được. Đến văn phòng thấy chẳng có ai, tôi hỏi thư ký thì con bé nói sếp ra ngoài từ giữa buổi.

Ngồi chờ chán chê, tôi tò mò ngó nghiêng xem phòng làm việc của chồng thế nào. Mở ngăn tủ đứng, tôi chết điếng khi thấy không phải giấy tờ mà toàn quần áo, chủ yếu là sơ mi, điều khiến tôi ngỡ ngàng hơn là số quần áo này giống hệt với đồ ở nhà.

Mở ngăn kéo làm việc, tôi thấy có chiếc điện thoại tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Vào xem, tôi chết điếng khi đọc được toàn tin nhắn yêu đương, mùi mẫn của chồng. Còn có cả ảnh chụp trong nhà nghỉ, nhìn mặt, tôi thấy người phụ nữ còn rất trẻ, chắc ngoài 20 là cùng.

Tôi chết lặng cả người, không thể ngờ anh mưu mô đến vậy. Xâu chuỗi lại những việc từ trước đến giờ, mỗi lần anh nói ra ngoài tiếp khách, rồi ngày nghỉ cũng kêu phải đi làm, tôi rụng rời khi biết anh đã vụng trộm từ lâu lắm rồi. Thể nào mỗi lần về, anh đều sạch sẽ, quần áo là lượt không có chút dấu vết nào.

Tôi không nói thêm gì, coi như chưa phát hiện gì cả. Lúc chồng về, anh nhìn thấy tôi thì bối rối lắm, nhưng tôi vẫn tỏ ra tự nhiên. Thật không thể ngờ anh có thể làm như vậy, tôi thấy ghê sợ anh vô cùng, người chồng đầu ấp tay gối với tôi lại có thể âm mưu, thủ đoạn qua mặt mình như thế. Tôi nên làm gì đây?