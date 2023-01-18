Tôi sốc lắm vì không tin nổi điều em làm phía sau, từng dòng chữ hiện lên đầy đau đớn. Vợ chồng chúng tôi vậy là...

Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 5 năm. Có một bé gái 3 tuổi. Chúng tôi quen nhau từ ngày còn học đại học. Tôi và cô ấy học cùng lớp với nhau. Thích thầm cô ấy mấy năm, đến tận khi ra trường một thời gian tôi mới gặp lại và chính thức quan hệ yêu đương. Thời đi học, tôi biết cô ấy có người yêu nên không dám theo đuổi. Mãi khi đi làm 2 năm, gặp lại thì cô ấy đã chia tay rồi nên hai đứa mới tiến đến. Tôi cũng không hỏi rõ vì sao cô ấy và người yêu lại chia tay vì sợ cô ấy buồn.

Cưới nhau về, mọi chuyện trôi qua êm đềm, hạnh phúc. Vợ khéo léo, đảm đang. Tôi thì chiều vợ thương con. Không bao giờ tơ vương một ai bên ngoài hay cờ bạc rượu chè gì cả. Mấy năm trôi qua, chúng tôi vẫn yêu thương nhau như ngày mới cưới vậy. Ảnh minh họa: Internet Cách đây khoảng 2 tháng, vợ tôi có đợt công tác trong Đà Nẵng. Tôi cũng không để ý lắm, vì cô ấy làm bên kinh doanh, chuyện công tác không phải là hiếm. Thế nhưng sau lần đó về, tôi thấy cô ấy có vẻ thoảng thốt, bồn chồn, tâm trạng bất ổn. Tôi hỏi thì cô ấy bảo mệt mỏi, áp lực công việc chứ không có gì. Tôi thấy thế thì càng ra sức an ủi, chăm sóc vợ.

Vợ tôi thường xuyên thức khuya, cô ấy ngồi đến nửa đêm trong phòng làm việc. Có lần tôi đi qua, nhìn cô ấy thẫn thờ trước màn hình máy tính, tôi vừa bất an, vừa nghi ngờ. Ảnh minh họa: Internet Hôm ấy vợ đi làm nhưng chưa thoát facebook. Tôi vào tin nhắn đọc, điếng người khi phát hiện ra một sự thật động trời. Cô ấy nhắn tin với một người đàn ông. Vợ cầu xin anh ta buông tha, còn người đó thì ép vợ phải tiếp tục. Tôi kéo lên đọc tiếp thì thấy tin nhắn đã bị xóa hết. Hôm đấy về, tôi để mở facebook, để nguyên phần chat. Vợ nhìn thấy, cô ấy tái mặt, thoảng thốt. Cuối cùng vợ thừa nhận, trong chuyến công tác vừa rồi, cô ấy gặp lại người yêu cũ. Vì nông nổi, xiêu lòng, cô ấy đã làm chuyện có lỗi với tôi. Giờ cô ấy ân hận muốn cắt đứt nhưng người đàn ông kia không cho. Tôi nghe mà điếng cả người. Nhìn vợ khóc lóc cầu xin mà tôi vừa căm giận vừa xót xa... Tôi phải làm gì bây giờ đây?

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