Thấy đêm nào vợ cũng nhìn vào máy tính với vẻ mặt lo âu, vô tình nhìn vào máy tính em đọc để rồi phát hiện ra sự thật đau đớn

Tâm sự 18/01/2023 05:30

Tôi sốc lắm vì không tin nổi điều em làm phía sau, từng dòng chữ hiện lên đầy đau đớn. Vợ chồng chúng tôi vậy là...

Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 5 năm. Có một bé gái 3 tuổi. Chúng tôi quen nhau từ ngày còn học đại học. Tôi và cô ấy học cùng lớp với nhau. Thích thầm cô ấy mấy năm, đến tận khi ra trường một thời gian tôi mới gặp lại và chính thức quan hệ yêu đương.

Thời đi học, tôi biết cô ấy có người yêu nên không dám theo đuổi. Mãi khi đi làm 2 năm, gặp lại thì cô ấy đã chia tay rồi nên hai đứa mới tiến đến. Tôi cũng không hỏi rõ vì sao cô ấy và người yêu lại chia tay vì sợ cô ấy buồn.

Cưới nhau về, mọi chuyện trôi qua êm đềm, hạnh phúc. Vợ khéo léo, đảm đang. Tôi thì chiều vợ thương con. Không bao giờ tơ vương một ai bên ngoài hay cờ bạc rượu chè gì cả. Mấy năm trôi qua, chúng tôi vẫn yêu thương nhau như ngày mới cưới vậy.

Thấy đêm nào vợ cũng nhìn vào máy tính với vẻ mặt lo âu, vô tình nhìn vào máy tính em đọc để rồi phát hiện ra sự thật đau đớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây khoảng 2 tháng, vợ tôi có đợt công tác trong Đà Nẵng. Tôi cũng không để ý lắm, vì cô ấy làm bên kinh doanh, chuyện công tác không phải là hiếm. Thế nhưng sau lần đó về, tôi thấy cô ấy có vẻ thoảng thốt, bồn chồn, tâm trạng bất ổn. Tôi hỏi thì cô ấy bảo mệt mỏi, áp lực công việc chứ không có gì. Tôi thấy thế thì càng ra sức an ủi, chăm sóc vợ.

Vợ tôi thường xuyên thức khuya, cô ấy ngồi đến nửa đêm trong phòng làm việc. Có lần tôi đi qua, nhìn cô ấy thẫn thờ trước màn hình máy tính, tôi vừa bất an, vừa nghi ngờ.

Thấy đêm nào vợ cũng nhìn vào máy tính với vẻ mặt lo âu, vô tình nhìn vào máy tính em đọc để rồi phát hiện ra sự thật đau đớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy vợ đi làm nhưng chưa thoát facebook. Tôi vào tin nhắn đọc, điếng người khi phát hiện ra một sự thật động trời. Cô ấy nhắn tin với một người đàn ông. Vợ cầu xin anh ta buông tha, còn người đó thì ép vợ phải tiếp tục. Tôi kéo lên đọc tiếp thì thấy tin nhắn đã bị xóa hết.

Hôm đấy về, tôi để mở facebook, để nguyên phần chat. Vợ nhìn thấy, cô ấy tái mặt, thoảng thốt. Cuối cùng vợ thừa nhận, trong chuyến công tác vừa rồi, cô ấy gặp lại người yêu cũ. Vì nông nổi, xiêu lòng, cô ấy đã làm chuyện có lỗi với tôi. Giờ cô ấy ân hận muốn cắt đứt nhưng người đàn ông kia không cho.

Tôi nghe mà điếng cả người. Nhìn vợ khóc lóc cầu xin mà tôi vừa căm giận vừa xót xa... Tôi phải làm gì bây giờ đây?

 

Bắt quả tang bạn trai ngoại tình, em lao vào đánh ghen, xé toạc nửa áo cô tình nhân thì 'hóa đá' khi trông thấy

Bắt quả tang bạn trai ngoại tình, em lao vào đánh ghen, xé toạc nửa áo cô tình nhân thì 'hóa đá' khi trông thấy

Ngay lập tức em lao vào để đánh cho cô ta 'lên bờ xuống ruộng', nào ngờ sững sờ trước... dung nhan cô ấy, tại sao lại như thế.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 51 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả