Nôn nao nhất định cưới, hưởng xong 'đêm tân hôn sớm', quý bà nhận về màn chia tay phũ phàng, cay đắng

Tâm sự 17/01/2023 20:30

'Chuyện ấy' đến sớm có lẽ hạnh phúc hơn nữa vì chị cũng đã quá hiểu anh, dù sao cũng đã xác định bên nhau cả đời.

Tôi cứ nói thẳng ra mà không sợ cô giận rằng cô sống dễ dãi quá, lụy tình quá nên mới xảy ra chuyện Giữ người yêu bằng 'trái cấm', gái trẻ khóc lặng người nhận tin nhắn cay đắng này đúng không cô? Chứ nếu cô mạnh mẽ, cô khôn ngoan, tính toán, suy nghĩ nghiêm túc thì chắc chắn anh người yêu kia có muốn lừa cô cũng không thể.

Bây giờ hậu quả và cái giá phải trả cho sự tự nguyện dâng hiến không phải lúc của cô cũng đã có hồi kết, vì vậy tôi khuyên cô nên bình tĩnh để nhận ra con đường mình phải bước tiếp.

Nôn nao nhất định cưới, hưởng xong 'đêm tân hôn sớm', quý bà nhận về màn chia tay phũ phàng, cay đắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cô không nên nuôi hi vọng người tình của mình nối lại quan hệ tốt đẹp nữa đâu. Anh ta tuy không cao chạy xa bay sau khi ăn trái cấm ở cô, nhưng hiện nay anh ta đã có người yêu mới trẻ, đẹp hơn cô rồi, đừng ngồi đó đợi chờ ảo tưởng nữa cô ạ.

Theo tôi, nếu cô cảm thấy mình không đủ bản lĩnh để vượt qua câu chuyện buồn này, không đủ bản lĩnh để trụ lại thành phố hãy nghĩ đến trở về quê lao động, tạo lập cuộc sống. Thành phố tuy là nơi mơ ước của nhiều người để lập nghiệp, nhưng nó không dành cho những người thiếu kinh nghiệm như cô.

Chuyện trinh tiết thời nay cũng không phải là vấn đề nghiêm ngặt đặt lên hàng đầu của hạnh phúc gia đình nữa, cô sống tốt sẽ sớm có một nữa kia xứng đáng dành cho cô thôi.

Mong cô nghị lực, chúc cô khỏe, gặp may mắn.

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Nghĩ rằng mình sẽ được yêu thương như ban đầu, nào ngờ, cái giá phải trả quá đắt cho sự ngu ngốc của mình.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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