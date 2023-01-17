Bắt quả tang bạn trai ngoại tình, em lao vào đánh ghen, xé toạc nửa áo cô tình nhân thì 'hóa đá' khi trông thấy

Tâm sự 17/01/2023 20:48

Ngay lập tức em lao vào để đánh cho cô ta 'lên bờ xuống ruộng', nào ngờ sững sờ trước... dung nhan cô ấy, tại sao lại như thế.

Chán quá các chị ạ, gần Tết rồi mà em còn gặp chuyện đau khổ và trái ngang tới mức này. Em và Thắng quen nhau 4 tháng nay. Hai đứa đã có công việc ổn định, tuổi tác thì đều không còn trẻ, bố mẹ hai bên biết chuyện cũng giục giã, cho nên chúng em định sang năm sẽ làm đám cưới.

Chúng em đều làm việc hết 26 tháng Chạp là sẽ được nghỉ Tết về quê. Trước khi khăn gói về quê thì em muốn đi mua sắm vài thứ nên có rủ Thắng đi cùng. Ngày đi làm nên chỉ có thể đi siêu thị vào buổi tối. Song anh kêu bận rồi từ chối và bảo em rủ cô bạn nào đó. Em cũng vui vẻ thoải mái không hề hờn trách gì bạn trai.

Bắt quả tang bạn trai ngoại tình, em lao vào đánh ghen, xé toạc nửa áo cô tình nhân thì 'hóa đá' khi trông thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mua sắm xong ra về thì cũng gần 10 giờ đêm. Nghĩ thế nào em lại ghé qua chỗ ở của Thắng và định ngủ lại. Hôm trước Thắng đến nhà em ăn cơm tối có để quên chìa khóa. Em gộp chung lại với chùm chìa khóa của em luôn và định giữ để có việc gì thì tới nhà anh cho tiện.

Muốn cho anh bất ngờ nên em lặng lẽ mở cửa vào nhà. Ai ngờ đâu em lại nghe được những âm thanh lạ vang lên trong phòng ngủ của Thắng. Nghi ngờ, em lập tức lao vào rồi chết đứng khi thấy một người phụ nữ lạ đang ở trên giường của bạn trai. Cô ta ăn mặc diêm dúa, trang điểm đậm với mái tóc dài buông xõa, dáng người thanh mảnh khá xinh đẹp.

Máu nóng bốc lên đầu, em lập tức hét lên lao vào đánh ghen, túm áo túm tóc cô ta, quát hỏi tại sao cô ta lại ở trong nhà bạn trai em. Thắng ở đâu chạy vào, nhìn anh quấn chiếc khăn tắm em liền hiểu rõ họ đang chuẩn bị nhập cuộc vui thì bị em phát hiện.

Bắt quả tang bạn trai ngoại tình, em lao vào đánh ghen, xé toạc nửa áo cô tình nhân thì 'hóa đá' khi trông thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thắng lập tức xông đến can ngăn em và người phụ nữ kia, căm tức nhất là anh còn định bảo vệ để cô ta chạy trốn. Lúc ấy không hiểu em lấy sức lực ở đâu mà có thể đẩy được Thắng ra, lao vào cấu xé ả đàn bà kia. Em túm lấy váy áo cô ta xé toạc. Để rồi khi nửa thân trên trần trụi của cô ta hiện ra thì 3 người chúng em đều hóa đá không thể tin nổi.

Cô ta có khuôn ngực phẳng lì, chẳng những vậy còn khá cơ bắp. Làm gì phải cơ thể của phụ nữ. Em giật phăng mái tóc kia mới phát hiện đó cũng chỉ là tóc giả. Rõ ràng người mà em tưởng là phụ nữ hóa ra lại là một gã đàn ông trẻ tuổi. Anh ta trang điểm rất đậm để che giấu nét mặt đàn ông của mình.

Lúc này mọi chuyện đã phơi bày, Thắng giải thích rằng anh ta chỉ là người quen ở quán bar thôi, không liên quan gì tới mối quan hệ của hai đứa em cả. Ngẫm nghĩ lại thấy có lẽ đúng là như vậy, em để cho gã đàn ông trẻ tuổi kia ra về, rồi nghe Thắng thú nhận sự thật về con người anh.

Thắng bảo thực ra anh vừa thích phụ nữ cũng vừa thích đàn ông. Tối nay đến quán bar cùng với vài người bạn, Thắng không kiềm chế được mà dẫn gã đàn ông trẻ tuổi kia về đây. Anh xin lỗi em và hứa từ giờ sẽ không tái phạm nữa. Thực tế là giữa anh với người đó cũng chưa xảy ra chuyện gì cả nên chưa thể coi là anh phản bội em. Thắng bào chữa như vậy.

Bây giờ em rối tung rối mù không biết phải giải quyết thế nào. Có chị nào đã từng rơi vào hoàn cảnh oái oăm như em chưa? Thắng không hẳn là người đồng tính mà anh vẫn thích phụ nữ, tình cảm anh dành cho em cũng khá chân thành. Anh cũng thực sự mong muốn cưới em làm vợ để xây dựng gia đình hạnh phúc. Và sự thật là giữa chúng em đã xảy ra quan hệ, chuyện ân ái khá ổn thỏa.

Nếu tiếp tục tiến tới với một người sở hữu khuynh hướng tính dục như vậy có được hạnh phúc không hả các chị? Chuyện ngoại tình hụt kia, cứ cho như là em sẽ tha thứ cho Thắng đi, vậy thì liệu sau này em phải giữ chồng thế nào? Khi mà ra đường đâu đâu cũng có thể nhìn thấy tình địch. Người ta giữ chồng chỉ phòng ngừa những người phụ nữ khác, còn em thì phải đề phòng với cả thế giới hay sao? Em khổ tâm quá!

Bị vợ bắt quả tang quấn quýt bồ nhí trong nhà nghỉ, tôi ‘tím gan’ nghe lời đề nghị sốc nặng kèm nụ cười đầy nham hiểm của cô ấy

Bị vợ bắt quả tang quấn quýt bồ nhí trong nhà nghỉ, tôi ‘tím gan’ nghe lời đề nghị sốc nặng kèm nụ cười đầy nham hiểm của cô ấy

Tôi rụng rời tay chân khi biết vợ có được chìa khóa nhờ mối quen biết, lúc cô ấy đến, mọi việc dường như quá dễ dàng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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