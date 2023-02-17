Cuộc sống diễn ra khá hạnh phúc, song do anh là con một, phải sống chung cùng mẹ nên mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu là điều khó tránh khỏi. “Anh nghe mẹ nhiều hơn là nghe vợ. Anh không chửi bới nhưng không có sự phân xử nên thiệt thòi chỉ có thuộc về tôi thôi”, Hồng trải lòng. Dẫu vậy, Hồng vẫn cân bằng được mọi thứ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Quay ngược lại thời gian, Hồng cho biết, chị và chồng cùng theo học ngành vận tải đường biển tại một trường cao đẳng. Hai người yêu nhau từ năm 2 và ra trường được một năm thì kết hôn. Cũng giống như các cặp vợ chồng son khác, vợ chồng Hồng vô cùng ngọt ngào trong những năm đầu hôn nhân.

Sau đó, vì đồng lương không được nhiều, anh có mục tiêu nghề nghiệp cao hơn nên anh đã trở về Bắc để học tập, trau dồi thêm kỹ năng cũng như sở hữu thêm tấm bằng mới, phục vụ cho công việc. Nhưng chị nào ngờ đâu, trong khoảng thời gian này anh đã đánh mất chính mình, có những hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, dù anh chị đã kết hôn 15 năm và có với nhau 3 mặt con.

Người phụ nữ chia sẻ thêm, ban đầu khi mới ra trường chồng chị làm việc ở đường sông, nhưng vì muốn có thu nhập hơn để chăm lo cho gia đình nên sau đó anh học thêm để đi theo đường biển. Đường biển trong Nam sẽ có cơ hội hơn nên cả gia đình sau đó chuyển vào Nam sinh sống để thuận lợi công việc của anh.

Chị M kể, thời điểm hai vợ chồng chị vào Nam sinh sống, vì chưa thể đón mẹ chồng theo cùng nên chị đành nhờ một người em dâu bên nhà chị sang trông nom, chăm sóc mẹ. Và rồi khi chồng chị về Bắc học tập, cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau. Nhiều lần anh trở về đất liền nhưng anh đều giấu giếm, về thẳng Bắc mà không vào Nam với vợ con.

Giấy không gói được lửa, mối quan hệ giữa chồng chị và cô em dâu ngày một đi xa nên khó tránh khỏi bị những người ở quê đàm tiếu. Thậm chí, nhiều người còn gọi điện cảnh báo cho Hồng về việc này. Dẫu vậy, chị không hề tin vì luôn nghĩ rằng chồng mình là người đàng hoàng, có đạo đức, đứng đắn. Ngay cả mẹ chồng chị cũng vậy, dạy con rất tử tế nên không thể nào anh lại làm ra chuyện “động trời” như vậy được.

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Vào những ngày Tết, chị rất muốn sum họp gia đình nhưng đều đi tàu không thể về được. Mãi tới năm 2021, vì quá khao khát tình cảm gia đình, muốn sum họp nên các con đã gọi điện bảo chồng chị về quê ăn Tết. Anh từ chối thẳng, đồng thời lấy lý do dịch bệnh cấm không cho 4 mẹ con chị về. Thậm chí anh còn cắt hết viện trợ để mẹ con chị không thể về được, nhưng chị cùng các con vẫn có thể tự xoay sở để về quê.

Khi trở về quê, chị phát hiện chồng mình và cô em dâu vừa cùng nhau mua ô tô, nhưng anh chối quanh chối co, bảo rằng chỉ đứng tên hộ chứ xe không phải của anh. Trong sinh hoạt hằng ngày, cô em dâu vẫn thường xuyên qua lại nhà chị, thậm chí còn ghen ngược với chị. Song, chị chẳng mảy may nghi ngờ, thậm chí thấy mừng vì thấy cô em dâu chăm sóc mẹ chồng chu đáo như vậy.

Trong khoảng thời gian này, chồng Hồng luôn có những cử chỉ ân cần, quan tâm và chăm sóc dành cho em dâu, và đối xử với vợ bằng thái độ lạnh nhạt. Các con chị là người để ý tất cả, thậm chí hỏi thẳng tại sao bố lại thân thiết với cô em dâu như thế.

“Ngày Tết khi cả nhà ngồi uống nước, anh ấy chỉ rót nước cho mỗi em dâu. Con tôi thấy vậy liền nói: “Bố ơi, sao bố chỉ rót nước cho mỗi cô Sen thôi?”. Mẹ ngồi đấy, bố phải lịch sự rót cho cả mẹ nữa chứ. Những vấn đề như thế thôi, nhưng nảy sinh ngày một nhiều”, Hồng giãi bày.

Chị hỏi thẳng chồng có phải ngoại tình với em dâu không nhưng anh phủ nhận thẳng, mãi về sau chính mẹ chồng là người khẳng định với chị về việc này. Ngày hôm đó ngay trước mặt một vài người trong dòng họ cùng các cháu, bà bất ngờ xác nhận chuyện chồng chị và cô em dâu qua lại với nhau, đáng nói mối quan hệ này đã bắt đầu từ 5 năm trước.

“Em dâu có chồng nhưng cậu ấy chỉ nghĩ vợ sang đây chăm bác thôi. 10 giờ đêm cô ta sang gọi cửa, dắt theo đứa con, chồng tôi đã mở cửa cho cô ta vào. Mẹ chồng đã chăm đứa con đó giúp cô ta để cô ta lên phòng ngủ cùng chồng tôi. Chính mẹ chồng đã nói như vậy với tôi và các con”, Hồng đau lòng kể.

Mẹ chồng và các con đều mong muốn chị tha thứ cho chồng vì muốn giữ hạnh phúc gia đình, chị muốn lắm nhưng đâu có được. “”Mẹ ơi con thèm khát hạnh phúc gia đình, mẹ tha thứ cho bố đi”, con tôi nói vậy. Tôi nói với các con, nếu muốn mẹ tha thứ, bố phải dứt điểm bỏ đi thì mẹ mới tha thứ được, nhưng anh lại thẳng thừng nói: “Không thích thì bỏ”. Nhìn các con mà tôi thương, nhưng anh đã ngấm sâu vào máu rồi, vậy mà 5 năm tôi mới biết. Mỗi lần về mẹ chồng vẫn giấu, mẹ con tôi đi đâu bà kèm theo đấy luôn, chỉ sợ ai nói đến tai”, Hồng nghẹn ngào nói.

Cùng trong khoảng thời gian này, chồng Hồng viện lý do mắc bệnh nên không thể về nhà với vợ con. Sau khoảng 1 tháng ở quê, mẹ chồng chị lại bất ngờ “quay xe”, thay đổi thái độ. Thậm chí bà còn nói lời tốt đẹp về nhân tình của con trai trước mặt con dâu, đồng thời phủ nhận hoàn toàn những điều đã kể với chị trước đó về mối quan hệ của con trai và cô em dâu kia.

Trước thái độ của mẹ chồng và chồng, 4 mẹ con chị quyết định vào Nam, đơn ly hôn cũng nhanh chóng gửi ra sau đó. Mãi tới Tết năm nay, chị mới trở ra Bắc để hoàn tất thủ tục ly hôn còn dang dở.