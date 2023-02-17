Chồng tát như trời giáng khiến tôi ngã dúi dụi, 2 năm sau, tôi thầm cảm ơn vì đã có cuộc sống như ngày hôm nay

Tâm sự 17/02/2023 07:24

Ngày kéo vali rời đi, tôi biết sẽ không trở lại. Cái tát ấy có lẽ lại may mắn khi tôi tìm ra cuộc sống mới tốt hơn hẳn.

Năm 21 tuổi tôi gặp mối tình sét đánh. Chồng cũ của tôi là người đẹp trai, hào hoa, nhưng cũng khét tiếng chơi bời. Lúc cưới nhau, tôi vẫn nghĩ cuộc sống rất màu hồng chỉ cần yêu nhau là sống được.

Gia đình anh có điều kiện, tôi thì còn trẻ đang học đại học, cứ ngỡ cưới nhau về thì cả hai đứa đẻ con xong sẽ lo ăn học tiếp ai ngờ được cuộc sống không như mơ.

Sống chung với mẹ chồng, cuộc sống tôi lâm vào bế tắc bởi bà khá gia trưởng, ép tôi phải “công dung ngôn hạnh, nội trợ đảm đang...”. Mẹ chồng khó tính, chồng lại chơi bời nên tôi khá mệt mỏi. Bao nhiêu tiền, vàng, tài sản bố mẹ cho tôi anh đều lấy ném hết vào chơi bời, gái gú. Tôi nói thì mẹ anh lại bênh con. Nhiều lần tôi nghe bạn bè rèm pha, chồng tôi có bồ, rồi có lần có người còn gọi điện qua gặp tôi nói tôi ly hôn chồng vì anh và tôi không hợp.

Hết tôn trọng là hết cả tình yêu, nhiều lần nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng vì nghĩ thương con, thương bố mẹ nên tôi đã cắn răng chịu đựng cuộc hôn nhân trong nước mắt. Biết tôi cam chịu anh và mẹ anh lại lấn tới. Có lần mâu thuẫn bà còn thách thức tôi: “Mày có giỏi thì bước ra khỏi nhà này đi. Ra khỏi đây chỉ có mà chết đói”.

Chồng tát như trời giáng khiến tôi ngã dúi dụi, 2 năm sau, tôi thầm cảm ơn vì đã có cuộc sống như ngày hôm nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần mâu thuẫn thành quen, tôi cho qua, cho tới một ngày, tôi phải gửi con sang ông bà ngoại để đi học và vô tình thấy cảnh “mèo mả gà đồng của chồng tôi”. Tại một quán cà phê gần trường tôi, anh đang ngồi ôm ấp một cô gái trẻ ăn mặc hớ hênh, áo hai dây trễ nãi khiến tôi ức chế không thể chịu đựng được.

Không kìm chế được cơn tức giận, tôi bước lại gần túm tóc, xé rách áo con bé đó xô xát giữa hai người đàn bà khiến cho quán cà phê lúc đó bị náo loạn. Thay vì can ngăn, hay tránh mặt chồng tôi lúc ấy đã giơ tay tát tôi một cú như trời giáng khiến tôi ngã sấp mặt.

Trong một phút, cái tát của chồng khiến tôi bừng tỉnh. Quên cả nỗi đau, sự nhục nhã, cái tát của chồng khiến tôi cảm thấy mình may mắn khi mình nhìn ra bộ mặt của anh ta. Dù sa vẫn chưa muộn bởi tôi lúc đó mới 23 tuổi, tất cả mới chỉ là bắt đầu.

Ngay lập tức tôi thu dọn hành lý, cùng con gái bước ra khỏi nhà chồng trong im lặng vì không có một ai can ngăn, hay níu giữ. Chúng tôi nhanh chống li dị, giờ ngẫm lại tôi thầm cảm ơn anh và cả nhà anh đã sớm cho tôi thấy bộ mặt thật của họ.

Nhờ vậy, tôi đã quyết tâm làm lại cuộc đời và tìm được một nửa phù hợp sau đó 2 năm. Dù không phải là bố đẻ của con tôi nhưng chồng mới của tôi là người rất thương yêu, quý trọng con gái tôi. Cô bé còn yêu quý anh hơn cả bố ruột. Tôi thấy mình quá may mắn, tôi mong những người phụ nữ có hoàn cảnh như tôi hãy dũng cảm bước ra khỏi bóng tối.

Đừng sợ, nếu có đủ niềm tin, các bạn sẽ vượt qua được khó khăn, sẽ có được hạnh phúc, sớm thôi.

 

Cãi bố mẹ lấy anh thợ phụ nhà nghèo, sau giấc say nồng nàn, vừa mở mắt, tôi hoảng hốt thấy căn biệt thự lộng lẫy và tiết lộ về chồng mới cưới

Cãi bố mẹ lấy anh thợ phụ nhà nghèo, sau giấc say nồng nàn, vừa mở mắt, tôi hoảng hốt thấy căn biệt thự lộng lẫy và tiết lộ về chồng mới cưới

Vùng dậy ngay khi thấy trước mặt mình là căn phòng quá khác, tôi phải bất ngờ vì nghe thấy tiết lộ 'xa xỉ' của anh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 3 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 3 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường