Chồng tát như trời giáng khiến tôi ngã dúi dụi, 2 năm sau, tôi thầm cảm ơn vì đã có cuộc sống như ngày hôm nay

Gia đình anh có điều kiện, tôi thì còn trẻ đang học đại học, cứ ngỡ cưới nhau về thì cả hai đứa đẻ con xong sẽ lo ăn học tiếp ai ngờ được cuộc sống không như mơ.

Năm 21 tuổi tôi gặp mối tình sét đánh. Chồng cũ của tôi là người đẹp trai, hào hoa, nhưng cũng khét tiếng chơi bời. Lúc cưới nhau, tôi vẫn nghĩ cuộc sống rất màu hồng chỉ cần yêu nhau là sống được.

Hết tôn trọng là hết cả tình yêu, nhiều lần nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng vì nghĩ thương con, thương bố mẹ nên tôi đã cắn răng chịu đựng cuộc hôn nhân trong nước mắt. Biết tôi cam chịu anh và mẹ anh lại lấn tới. Có lần mâu thuẫn bà còn thách thức tôi: “Mày có giỏi thì bước ra khỏi nhà này đi. Ra khỏi đây chỉ có mà chết đói”.

Sống chung với mẹ chồng, cuộc sống tôi lâm vào bế tắc bởi bà khá gia trưởng, ép tôi phải “công dung ngôn hạnh, nội trợ đảm đang...”. Mẹ chồng khó tính, chồng lại chơi bời nên tôi khá mệt mỏi. Bao nhiêu tiền, vàng, tài sản bố mẹ cho tôi anh đều lấy ném hết vào chơi bời, gái gú. Tôi nói thì mẹ anh lại bênh con. Nhiều lần tôi nghe bạn bè rèm pha, chồng tôi có bồ, rồi có lần có người còn gọi điện qua gặp tôi nói tôi ly hôn chồng vì anh và tôi không hợp.

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Nhiều lần mâu thuẫn thành quen, tôi cho qua, cho tới một ngày, tôi phải gửi con sang ông bà ngoại để đi học và vô tình thấy cảnh “mèo mả gà đồng của chồng tôi”. Tại một quán cà phê gần trường tôi, anh đang ngồi ôm ấp một cô gái trẻ ăn mặc hớ hênh, áo hai dây trễ nãi khiến tôi ức chế không thể chịu đựng được.

Không kìm chế được cơn tức giận, tôi bước lại gần túm tóc, xé rách áo con bé đó xô xát giữa hai người đàn bà khiến cho quán cà phê lúc đó bị náo loạn. Thay vì can ngăn, hay tránh mặt chồng tôi lúc ấy đã giơ tay tát tôi một cú như trời giáng khiến tôi ngã sấp mặt.

Trong một phút, cái tát của chồng khiến tôi bừng tỉnh. Quên cả nỗi đau, sự nhục nhã, cái tát của chồng khiến tôi cảm thấy mình may mắn khi mình nhìn ra bộ mặt của anh ta. Dù sa vẫn chưa muộn bởi tôi lúc đó mới 23 tuổi, tất cả mới chỉ là bắt đầu.

Ngay lập tức tôi thu dọn hành lý, cùng con gái bước ra khỏi nhà chồng trong im lặng vì không có một ai can ngăn, hay níu giữ. Chúng tôi nhanh chống li dị, giờ ngẫm lại tôi thầm cảm ơn anh và cả nhà anh đã sớm cho tôi thấy bộ mặt thật của họ.

Nhờ vậy, tôi đã quyết tâm làm lại cuộc đời và tìm được một nửa phù hợp sau đó 2 năm. Dù không phải là bố đẻ của con tôi nhưng chồng mới của tôi là người rất thương yêu, quý trọng con gái tôi. Cô bé còn yêu quý anh hơn cả bố ruột. Tôi thấy mình quá may mắn, tôi mong những người phụ nữ có hoàn cảnh như tôi hãy dũng cảm bước ra khỏi bóng tối.

Đừng sợ, nếu có đủ niềm tin, các bạn sẽ vượt qua được khó khăn, sẽ có được hạnh phúc, sớm thôi.