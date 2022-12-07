Điều gì đến cũng phải đến, khi nhận được sự quan tâm của người đàn ông khác, tôi từ "say nắng" đến ngoại tình. Không có gì để biện minh cho việc làm đó, bởi tôi cũng xác định ly hôn cũng có thể là chuyện sớm muộn mà thôi. Điểm níu giữ cuộc hôn nhân của tôi đó chính là hai đứa con của tôi, chúng còn quá nhỏ để phải chịu cảnh bố mẹ chia tay.

Cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc, cả nhà chồng hầu như ai cũng biết chuyện vợ chồng tôi chung sống với nhau nhưng lạnh nhạt, đôi khi còn nổ ra những tranh cãi, mệt mỏi. Tôi thực sự chán nản với cảnh tượng đã không còn tình cảm với chồng rồi mà chồng lại thường xuyên về muộn, rượu chè bê tha.

Chồng tôi ngoài chuyện rượu bia quá đà, tôi còn thấy anh ta cứ như là trai độc thân ấy, nhắn tin, "thả thính" trên mạng xã hội rất nhiều, cứ như thể là đang cô đơn vậy. Tôi cũng nghĩ rằng anh ta có người khác, nhưng không quan tâm vì cả hai vốn đã mặc kệ nhau.

Tôi sống ở nhà chồng, bố mẹ chồng tôi cũng rất quan tâm và quý mến tôi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi vào bế tắc, tôi cũng buồn lắm và thương bố mẹ chồng, họ thực sự muốn vợ chồng chúng tôi hạnh phúc. Nhiều lần bố mẹ chồng nói chuyện thẳng thắn, động viên chúng tôi vì con mà sống chia sẻ, yêu thương nhau. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn là lại rạn nứt.

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Nhưng tôi thực sự ngại và xấu hổ khi bị mẹ chồng "bắt quả tang" chuyện ngoại tình cách đây mấy tuần. Chuyện là, lúc tôi ở một mình trong phòng, người tình của tôi gọi điện đến, mải nói chuyện yêu đương, nhớ nhung... mà tôi quên béng mất là cửa phòng chưa đóng. Lúc tôi giật mình quay lại đằng sau thấy mẹ chồng, liền luống cuống tắt điện thoại. Nhưng mẹ chồng tôi nghe được hết, hay chính xác hơn là tôi bị "bắt tại trận" đang ngoại tình.

Mẹ chồng tôi không nói gì, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt của bà rất thất vọng. Hôm sau, mẹ chồng tôi nói với tôi rằng: "Các con cố gắng giữ hạnh phúc, mẹ chỉ mong các con yên ấm, các cháu của mẹ nó cũng vui vẻ khi thấy bố mẹ chúng thương yêu nhau". Lời mẹ chồng tôi nói khiến tôi bật khóc, tôi chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi.

Tôi cũng thấy mình không ra sao, ích kỷ khi có người bên ngoài, nhất là trên danh nghĩa tôi vẫn đang có chồng. Sau hôm đó, tôi đã chia tay người tình và tự hứa với bản thân sẽ không tái phạm, sau này nếu ly hôn mới nghĩ đến chuyện có tình cảm với người khác. Nhưng từ hôm đó đến nay, tôi cũng cảm thấy lo lắng khi mẹ chồng tôi có thái độ khác với bình thường với tôi. Còn bố chồng và chồng tôi chắc chưa biết chuyện.

Tôi cũng sợ rằng mẹ chồng nói ra bí mật của tôi, khiến tôi xấu hổ với chồng con. Nếu chồng hay bố chồng tôi tức giận mà gọi điện trách móc bố mẹ đẻ tôi thì quả thật tôi không dám về gặp họ. Rồi còn bạn bè, người thân, đồng nghiệp nữa, chuyện này họ mà biết sẽ nghĩ sao về tôi…

Mẹ chồng tôi chắc là sẽ giữ bí mật cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Tôi định nói với mẹ chồng là đã chia tay bồ và không bao giờ tái phạm nữa, nhưng rất ngại vì không biết mẹ chồng tôi có tin lời tôi nói không. Còn nếu thú nhận với chồng thì chuyện này sẽ là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân vỗn đã không hạnh phúc của tôi.

Bây giờ tôi phải làm gì khi mà mẹ chồng đã biết bí mật của tôi? Tôi có nên thú nhận tất cả rồi đến đâu thì đến?