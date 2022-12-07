Lấy chồng được 1 tháng thì Ngọc có tin vui. Vì cơ địa yếu nên cô nghỉ luôn việc ở nhà để dưỡng thai và chăm sóc gia đình. Đứa bé sinh ra là con gái, vô cùng đáng yêu, bố mẹ chồng rất vui mừng. Nhưng do gia đình chồng là trưởng họ, nên vẫn nặng nề chuyện có cháu trai nối dõi, chồng Ngọc cũng không còn trẻ trung nữa, thế là không bao lâu sau khi sinh bé thứ nhất, Ngọc liền mang bầu rồi đẻ luôn tập 2.

Ngọc và Tài lấy nhau do được bố mẹ 2 bên mai mối. Cô kém chồng mình hẳn 1 giáp. Lúc đó, Tài đã 35 tuổi, có công việc ổn định, nhưng khổ nỗi anh mải chơi nên không chịu lập gia đình. Mẹ Tài không biết đã phải rơi bao nhiêu nước mắt vì con trai, cuối cùng anh mới chịu yên bề gia thất để phụ huynh yên lòng.

Anh không biết từ chối cuộc nhậu nào với bạn bè, ai vừa gọi điện rủ rê là Tài nhanh nhanh chóng chóng tới liền, mặc kệ vợ con ở nhà xoay xở với nhau. Đứa lớn thì nghịch ngợm, lại còn quá nhỏ nên Ngọc rất vất vả trông con. Nhiều hôm cô phát khóc lên vì bực với chồng.

Mặc dù bây giờ đã là bố của 2 đứa trẻ, Tài vẫn mải chơi như ngày nào. 1 tuần thì phải đến 4-5 buổi, Tài trốn vợ đi nhậu. Lúc Ngọc mới sinh bé thứ 2, trong nhà có mỗi 2 vợ chồng ( vì họ ở riêng, bố mẹ 2 bên đều ở xa), cô lại đẻ mổ nên đi lại khó khăn. Ấy thế mà có ai đến thăm Ngọc, Tài lại viện cớ ra ngoài mua đồ rồi... lặn mất tăm.

Ngọc không nhớ cô và chồng đã giận dỗi nhau bao nhiêu lần về chuyện này. Cô cũng không nhớ mình đã đăng bao nhiêu dòng tâm trạng, thậm chí cả những bài "dằn mặt" bạn bè của chồng về chuyện đừng lôi kéo Tài đi nhậu. Nhưng rồi được vài hôm lại đâu vào đó. Ngọc chán ngấy cảnh ngày nào chồng về cũng thở ra mùi rượu bia, nói lảm nhảm rồi những thứ anh thải ra lại do chính tay cô dọn dẹp.

Ngọc gọi điện về nhờ mẹ chồng phân xử, khuyên bảo chồng mình thì bà chỉ đánh câu: "Ôi dào, chồng đã làm được đến chức ấy thì tất nhiên ngoài năng lực nó phải có các mối quan hệ. Mà quan hệ ở đâu ra, chính là trong những cuộc nhậu đó. Cô cái gì cũng muốn, nhà đẹp xe sang rồi con bắt chồng phải ở nhà ngoan ngoãn nữa. Tham vừa thôi. Từ ngày lấy nó không phải đi làm tí nào thì cũng phải biết mà cảm thông cho chồng. Cứ cằn nhằn nó đánh cho là phải, rồi có ngày nó chán nó đi cặp bồ thì lại khóc lóc than trời..."

Thời gian gần đây Ngọc còn phát hiện chồng mình chơi cờ bạc. Cũng vẫn là những người bạn đó của chồng. Cứ bảo chơi vui với nhau, nhưng tiền trong ví chồng Ngọc cứ đi ầm ầm. Khi thì 7-8 triệu, có bận thua bạc mất gần 20 triệu... Tiền bỉm sữa cho con, Ngọc còn tiết kiệm từng đồng, thậm chí cô còn chẳng sắm sửa gì cho mình hơn 1 năm nay rồi, mà chồng cứ ném tiền qua cửa sổ. Ai không bực mới lạ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngọc cằn nhằn chồng, hai người họ cãi nhau. Tài nổi khùng lên đánh Ngọc. Cả nhà lại bênh vực anh nói rằng cô nói nhiều, nói dai, nói dại. Mẹ chồng còn gọi điện lên mắng cô rằng không biết giữ thể diện cho chồng. Có người vợ như chị chỉ phá chứ chẳng vun vén được việc gì. Mẹ Tài khăng khăng rằng bạn bè của Tài cũng chỉ chơi cho vui, xả stress, chẳng ai nỡ sát phạt nhau. Ngọc cứ sồn sồn lên những chuyện không đâu. Bà xấu hổ khi có con dâu như Ngọc...

Thế rồi bẵng đi 1 thời gian nhà chồng không thấy Ngọc có phản ứng gì khi chồng cô nhậu nhẹt, rồi chơi bài bạc nữa. Thậm chí Tài đi thâu đêm Ngọc cũng không nói. Cho đến tuần trước, Ngọc có gửi 1 cái hộp nhỏ về thẳng nhà mẹ chồng. Mẹ Tài bóc ra xem thì ngỡ ngàng vì những thứ bên trong.

Ngọc đã mang con về ngoại. Cô nói rằng không thể chịu đựng được sự cô đơn, buồn tủi khi phải sống chung với người chồng vô tâm, nhậu nhẹt và cờ bạc nữa. 2 đứa con Ngọc sinh cho anh, đến nay đứa lớn cũng đã 5 tuổi nhưng Tài chưa 1 lần biết thay tã cho con, cho con uống sữa và ru con ngủ. Toàn bộ thời gian anh đều dành cho những cuộc vui, những người mà anh gọi là "chí cốt". Ngọc nói rằng nếu Tài không thay đổi, cô sẽ viết đơn ly hôn. Cô quá chán nản sống trong cảnh này.

Ngoài tối hậu thư, Ngọc còn kèm theo 1 tờ giấy có nét chữ đỏ viết vội của Tài. Thì ra bữa trước ham vui, Tài chơi thua bạc và nợ hơn 500 triệu. Nhưng giờ lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền phải trả đã lên đến gần 1 tỷ. Mẹ Tài sốc đến tận óc khi nhìn thấy tờ giấy này. Bà cứ nghĩ con mải chơi nhưng vẫn luôn biết chừng mực mà dừng lại. Không ngờ anh lại sa đọa thế!

Mẹ Tài nhấc máy gọi cho cả con trai và con dâu đều không được. Lúc này bà mới ân hận. Vì sự vô tâm của mình mà đã tiếp tay làm hạnh phúc của đời con tan vỡ. Chiều qua, đích thân mẹ chồng Ngọc lên Hà Nội kéo Tài về quê. Sau đó hai người sang nhà bố mẹ đẻ Ngọc để xin lỗi và muốn đón mẹ con cô về. Nhưng Ngọc vẫn chưa chịu. Cô muốn dành thời gian để suy nghĩ sau chuỗi dài những ngày mệt mỏi.