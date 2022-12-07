Báo mẹ chồng con trai ngoại tình liền bị sỉ vả cay đắng, ngày tung những bức ảnh ‘thiếu vải’ của bố chồng, cả nhà nháo nhác, ‘sốc’ đến mức không đứng vững

Tâm sự 07/12/2022 12:01

Dù đã cố gắng hết sức nói với mẹ chồng chuyện anh ngoại tình, tôi vẫn không được chấp nhận. Nhờ người điều tra phát hiện thêm bí mật của bố chồng, cả nhà sốc óc đứng không vững.

Thanh sinh con thứ 2 được 6 tháng thì phát hiện Quý - chồng chị có bồ nhí bên ngoài. Cô đã nghi ngờ anh từ lâu nhưng Quý toàn chối đây đẩy, đổ cho cô ở nhà lâu nên nhạy cảm, suy nghĩ lung tung, ghen tuông vớ vẩn. Nhưng giác quan thứ 6 của cô quả nhiên không hề sai. Một lần Quý để quên máy tính ở nhà, Thanh mở máy để xem ảnh con mình thì mới phát hiện ra sự thật.

Toàn bộ tin nhắn tình tứ, thả thính của chồng với người phụ nữ lạ kia đều được Thanh cẩn thận chụp lại và gửi sang máy chị. Cô còn vào trang cá nhân để xem xét cô bồ của chồng. Cô gái này là người làm cùng công ty với Quý, dáng người cao ráo, xinh xắn, trông có vẻ có học thức. Quý không hiểu mẫu người đàn ông cô gái này chọn lại là người đã có gia đình, thậm chí đã có 2 con.

Thế rồi, Thanh mang chuyện này kể với mẹ chồng, mong rằng bà có thể lên tiếng khuyên nhủ con trai, hoặc chí ít cô cũng có thể nhận được lời an ủi của bà. Nhưng không, mẹ chồng Thanh lại lạnh lùng nói thế này: "Dăm ba cái tin nhắn trên mạng thì chị tin làm gì? Tôi không dùng còn biết. Chúng là đồng nghiệp, làm việc với nhau hàng ngày thì thân thiết thế cũng là bình thường.

Báo mẹ chồng con trai ngoại tình liền bị sỉ vả cay đắng, ngày tung những bức ảnh ‘thiếu vải’ của bố chồng, cả nhà nháo nhác, ‘sốc’ đến mức không đứng vững - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị đừng ghen tuông mù quáng để chồng nó chán, lúc đó nó đi cặp bồ thật thì lại ngồi than trách số phận. Bao giờ bắt được tại trận chúng nó trai trên gái dưới với nhau hẵng hay".

Nghe mẹ chồng nói thế, Thanh bực lắm. Cô quyết tìm ra bằng chứng để mẹ Quý không thể bênh con trai được nữa.

 

Sau bao lần theo dõi chồng, cho đến tuần trước, Thanh đã bắt được họ cùng đi nhà nghỉ với nhau. Hôm đó cô đi cùng đội bạn thân của mình, quay được toàn cảnh đáng xấu hổ của chồng. Lần này Thanh nghĩ rằng Quý sẽ hết đường chối cãi, mẹ chồng cũng chẳng thể có cớ bênh vực con trai.

Tối hôm đó, Thanh nhắn tin cho mọi người trong nhà chồng (có chị và em gái Quý đã lập gia đình ở gần nhà Thanh) họp gia đình. Cô quyết sẽ làm ra lẽ mọi chuyện. Cô cảm thấy thật ấm ức khi vợ ở nhà chăm 2 con nhỏ không kịp thở, chồng lại đi vui vẻ bên ngoài, mang tiền cho nhân tình.

Nhưng Thanh không ngờ khi cho mẹ chồng xem những cảnh "thiếu vải" của Quý với cô nhân tình, bà vẫn bênh con trai chằm chặp: "Vợ có thế nào thì chồng mới thế. Chứ chẳng ở đâu có chuyện đang yên đang lành chồng lại tìm đứa khác để vui thú cả.

Cô nhìn cô xem, tóc tai thì bù xù, xơ xác, cả năm không chịu dưỡng. Mặt mũi thì trắng bệch, đôi mắt thâm quầng. Nhìn có khác nào xác sống trong nhà không? Chồng về thì quát mắng, sai cái này cái nọ. Thử hỏi có thằng nào nó không chán. Tôi nhìn còn thấy cám cảnh nữa là... Có trách phải trách con vợ đầu tiên".

Báo mẹ chồng con trai ngoại tình liền bị sỉ vả cay đắng, ngày tung những bức ảnh ‘thiếu vải’ của bố chồng, cả nhà nháo nhác, ‘sốc’ đến mức không đứng vững - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thanh bật khóc ấm ức vì những lời lạnh lùng của mẹ chồng. Một mình cô lo toan mọi việc trong nhà, chăm 2 con nhỏ, thời gian cho bản thân cũng chẳng có, ấy vậy mà mẹ chồng chẳng chút thông cảm, lại mang hết tội trạng của chồng đổ lên đầu cô. Đã thế, em chồng và chị chồng cũng thêm lời bênh em trai, cho rằng do Thanh không làm tròn bổn phận 1 người vợ nên sự tình mới xảy ra như thế. Cả nhà chẳng 1 ai đứng về phía Thanh cả.

 

Lúc này Thanh mới nhận ra vị trí của mình trong căn nhà, cô lau nước mắt rồi cười nhạt, nói với cả nhà chồng: "Chồng ngoại tình lại trách con vợ, quả thật là chuyện nực cười nhất mà từ trước đến giờ con chứng kiến. Vậy con báo cho mẹ và các chị em trong nhà 1 tin còn sốc hơn chồng con ngoại tình. Đó là bố cũng có bồ nhí ở ngoài đó. Họ đi lại với nhau cũng cả năm nay rồi.

Con thuê người điều tra Quý nhưng không ngờ lại biết được thêm thông tin hay ho thế này. Bố báo tin đang đi công tác ở Sài Gòn nhưng thực chất đang hú hí với cô bồ trẻ ở Đà Nẵng đó mẹ. Không tin mẹ có thể tra theo địa chỉ này ở trong đó là biết được chân tướng sự thật.

Con cứ tưởng cùng là phụ nữ với nhau thì mọi người sẽ thông cảm và thương con. Ai ngờ khác máu tanh lòng. Bố có nhân tình rồi không biết mẹ có trách mình phải thế nào thì chồng mới thế không nhỉ? Các chị em có dám trách mẹ không?".

Thanh vừa nói vừa ném đống ảnh trong túi xách của cô ra tung tóe lên sàn nhà. Hiện lên trong các bức ảnh là hình ảnh bố chồng cô đang tình tứ với 1 người phụ nữ lạ. Toàn bộ địa điểm, hành trình của 2 người này cũng được ghi lại đầy đủ.

Chẳng biết bằng cách nào Thanh có được những tấm ảnh đó, nhưng thông tin này thực sự khiến cả nhà chồng sốc nặng. Mẹ Quý ngã vật ra ngất xỉu khi nhìn được tấm ảnh thứ 2, chị em nhà chồng, thậm chí cả Quý cũng trợn mắt vì bất ngờ. Em gái Quý liền lấy điện thoại gọi facetime cho bố nhưng ông không nhấc máy, mặc dù vẫn hiện là đang online.

Xe cấp cứu đưa mẹ chồng Thanh đi bệnh viện có mặt sau ít phút. Tiếng còi xe hú vang xé toạc màn đêm đen đặc. Còn Thanh thì bế 2 con rồi bắt taxi về nhà ngoại. Cô chẳng hi vọng gì có thể sống trong căn nhà máu lạnh và người chồng bội bạc này nữa.

 

Chồng mê nhậu, cờ bạc vẫn được mẹ chồng bênh chằm chặp, ngày cô gửi về nhà hộp quà kèm tờ giấy dòng chữ đỏ, vừa mở ra, bà kinh hãi ngất tại chỗ

Chồng mê nhậu, cờ bạc vẫn được mẹ chồng bênh chằm chặp, ngày cô gửi về nhà hộp quà kèm tờ giấy dòng chữ đỏ, vừa mở ra, bà kinh hãi ngất tại chỗ

Mẹ chồng vẫn bênh con trai chằm chặp nhưng bà có nào ngờ anh ta còn làm nhiều chuyện trái khuấy sau lưng. Ngày nhận được 'quà' bà sửng sốt phát hiện ra sự thật.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 3 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ