Sếp ép tôi cưới cô con gái cưng của mình, tôi làm một cú "lật kèo" chấn động để rồi nhận về cái kết ngọt đến lịm tim

Tâm sự 20/01/2026 15:35

Suy nghĩ mãi không tìm ra cách, tôi đưa luôn vợ đến gặp gia đình sếp. Tôi hy vọng sau đó mọi người có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Đến khi gia đình gia đình thấy tôi đẩy vợ ngồi trên chiếc xe lăn thì ai cũng kinh ngạc nghẹn lời.

Tôi làm việc trong một công ty sản xuất vật liệu xây dựng tư nhân. Gần đây, tôi được thăng chức làm giám đốc chi nhánh. Đến tuổi này, có được công việc ổn định, lấy được vợ hiền thì với tôi đã là đủ đầy rồi.

Sếp tổng có một cô con gái, một tháng trước là tiệc mừng sinh nhật của cô ấy. Tôi cũng được dịp tham gia. Chẳng ngờ, cô gái đó lại rất thích tôi, luôn miệng trò chuyện với tôi. Tôi lại chỉ là nhân viên của sếp, đương nhiên phải tìm cách để lấy lòng sếp. Tôi không ngại khen con gái sếp vừa giỏi vừa xinh, thông minh lại hiểu chuyện… 

Nhưng cũng tại những lời hoa mỹ đó mà tôi tự hại thân mình. Con gái của sếp say mê tôi ra mặt. Cô ấy chủ động ghé sang văn phòng của tôi nhiều lần. Nhưng tôi không muốn làm mất lòng sếp, vẫn tử tế tiếp đãi cô ấy. Cô gái này cũng rất chủ động, dù biết tôi đã có gia đình cũng không ngại. Nhưng tôi đã có vợ, tôi cũng rất yêu cô ấy nên sẽ không phản bội vợ.

Tôi cứ nghĩ khi nói thật lòng mình như thế thì con gái của sếp sẽ tự rút lui. Nào ngờ, hôm sau sếp gặp tôi rồi đề nghị tôi ly hôn vợ để lấy con gái ông ấy. Khi nghe tôi từ chối thì ông ta giận dữ lên:

Sếp ép tôi cưới cô con gái cưng của mình, tôi làm một cú 'lật kèo' chấn động để rồi nhận về cái kết ngọt đến lịm tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

“Tôi thương con gái lắm, nó đòi thứ gì tôi cũng cho. Cậu lấy nó thì tôi đảm bảo cậu cả đời sống trong nhung lụa. Cậu chịu thiệt một lần nhưng sướng cả đời. Cậu đừng làm phật lòng tôi.”.

Suy nghĩ mãi không tìm ra cách, tôi đưa luôn vợ đến gặp gia đình sếp. Tôi hy vọng sau đó mọi người có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Đến khi gia đình gia đình thấy tôi đẩy vợ ngồi trên chiếc xe lăn thì ai cũng kinh ngạc nghẹn lời.

Tôi từ tốn kể lại cho họ nghe về lý do vì sao vợ mình tàn tật ngồi xe lăn. Tôi quen vợ từ khi còn trẻ nông nổi. Một lần đi đường, vì mải chơi game trên di động mà không kịp né chiếc xe tải đang lao tới. Vợ tôi là người kéo tôi ra, lãnh hậu quả phải mất hai chân cả đời. Tôi đã hứa với lòng phải có trách nhiệm và yêu thương cô ấy đến khi còn hơi thở cuối cùng.

Khi nghe thế, cả gia đình của sếp tôi đều rưng rưng nước mắt. Một lúc sau, sếp tôi vỗ vai khen tôi như vậy mới là đàn ông. Ông ấy còn nói rất tin tưởng vào tài năng của tôi nên muốn tôi làm con rể. Giờ không thể được thì ông ấy muốn tôi trở thành cánh tay đắc lực cùng ông ấy chèo chống công ty. Sếp tôi rất quý tôi và vợ, mong cả hai sẽ thường xuyên đến nhà ông chơi. Từ đó, con gái của sếp cũng không làm khó tôi nữa, trở thành bạn bè với gia đình tôi.

Từ đó, tôi không chỉ được sếp quý mến, trọng dụng mà còn có thể yên tâm chăm sóc, yêu thương người vợ hy sinh của mình.

Vứt bỏ vợ tào khang vì bồ có thai quý tử, ngày nhận quyết định ly hôn cũng là lúc tôi "chết nghẹn" biết sự thật về đứa bé

Vứt bỏ vợ tào khang vì bồ có thai quý tử, ngày nhận quyết định ly hôn cũng là lúc tôi "chết nghẹn" biết sự thật về đứa bé

Ngày Thư đưa phiếu siêu âm có bầu con trai 4 tháng, tôi đã vui mừng biết chừng nào. Cứ nghĩ đến cảnh có thể khoe con trai với bạn bè là tôi hào hứng vô cùng. Và vì có bầu con trai nên Thư muốn tôi bỏ vợ ngay để cho cô ấy danh phận.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nữ giám đốc doanh nghiệp mua thực phẩm trôi nổi, làm hóa đơn giả để trốn thuế

Danh tính nữ giám đốc doanh nghiệp mua thực phẩm trôi nổi, làm hóa đơn giả để trốn thuế

Đời sống 8 phút trước
Đúng 0h00 ngày 21/1/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 0h00 ngày 21/1/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 21/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Tư 21/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Con riêng run rẩy khi mẹ kế chuẩn bị tắm cho, tôi chạm vào người bé rồi điếng người phát hiện bí mật kinh hoàng dưới lớp áo

Con riêng run rẩy khi mẹ kế chuẩn bị tắm cho, tôi chạm vào người bé rồi điếng người phát hiện bí mật kinh hoàng dưới lớp áo

Tâm sự 24 phút trước
2 năm sau ly hôn, chồng cũ bế con riêng đến xin quay lại, tôi ngã quỵ khi biết mẹ đứa bé thực chất là ai

2 năm sau ly hôn, chồng cũ bế con riêng đến xin quay lại, tôi ngã quỵ khi biết mẹ đứa bé thực chất là ai

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Định tạo bất ngờ cho người yêu, ai ngờ tôi mới là người "sốc ngất" khi nghe tiếng phụ nữ lạ trong phòng ngủ của anh

Định tạo bất ngờ cho người yêu, ai ngờ tôi mới là người "sốc ngất" khi nghe tiếng phụ nữ lạ trong phòng ngủ của anh

Tâm sự Eva 44 phút trước
Lén theo vợ xách hai hộp cơm ra ngoài vào buổi trưa, tôi bật khóc khi thấy điểm dừng chân của cô ấy

Lén theo vợ xách hai hộp cơm ra ngoài vào buổi trưa, tôi bật khóc khi thấy điểm dừng chân của cô ấy

Tâm sự 47 phút trước
Vừa bước chân vào nhà đã thấy trần nhà bị khoét một lỗ hổng lớn, tôi chết sững khi nhìn thấy "thứ" còn sót lại dưới sàn

Vừa bước chân vào nhà đã thấy trần nhà bị khoét một lỗ hổng lớn, tôi chết sững khi nhìn thấy "thứ" còn sót lại dưới sàn

Tâm sự 52 phút trước
Vừa bước ra khỏi khách sạn cùng nhân tình, tôi chết sững thấy chồng bế con đứng đợi, câu nói của anh khiến tôi sốc ngất

Vừa bước ra khỏi khách sạn cùng nhân tình, tôi chết sững thấy chồng bế con đứng đợi, câu nói của anh khiến tôi sốc ngất

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: Mở không gian, nấu dễ dàng

Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: Mở không gian, nấu dễ dàng

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính kẻ sát hại người mẹ tử vong, vùi bé gái 7 tuổi dưới đất

Danh tính kẻ sát hại người mẹ tử vong, vùi bé gái 7 tuổi dưới đất

Cột truyền tải điện bất ngờ đổ sập khi đang thi công, 2 công nhân rơi xuống đất tử vong

Cột truyền tải điện bất ngờ đổ sập khi đang thi công, 2 công nhân rơi xuống đất tử vong

Du khách đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương trong đêm

Du khách đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương trong đêm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con riêng run rẩy khi mẹ kế chuẩn bị tắm cho, tôi chạm vào người bé rồi điếng người phát hiện bí mật kinh hoàng dưới lớp áo

Con riêng run rẩy khi mẹ kế chuẩn bị tắm cho, tôi chạm vào người bé rồi điếng người phát hiện bí mật kinh hoàng dưới lớp áo

Lén theo vợ xách hai hộp cơm ra ngoài vào buổi trưa, tôi bật khóc khi thấy điểm dừng chân của cô ấy

Lén theo vợ xách hai hộp cơm ra ngoài vào buổi trưa, tôi bật khóc khi thấy điểm dừng chân của cô ấy

Vừa bước chân vào nhà đã thấy trần nhà bị khoét một lỗ hổng lớn, tôi chết sững khi nhìn thấy "thứ" còn sót lại dưới sàn

Vừa bước chân vào nhà đã thấy trần nhà bị khoét một lỗ hổng lớn, tôi chết sững khi nhìn thấy "thứ" còn sót lại dưới sàn

Nghe tiếng nước xả lúc 2 giờ sáng, tôi lén nhìn qua khe cửa nhà tắm rồi gục xuống bật khóc vì thương chồng

Nghe tiếng nước xả lúc 2 giờ sáng, tôi lén nhìn qua khe cửa nhà tắm rồi gục xuống bật khóc vì thương chồng

Người cũ của bạn trai múa chảo thể hiện trong ngày đầu tôi ra mắt, tôi chỉ ngồi uống trà cũng khiến cả họ khen nức nở

Người cũ của bạn trai múa chảo thể hiện trong ngày đầu tôi ra mắt, tôi chỉ ngồi uống trà cũng khiến cả họ khen nức nở

Thấy túi nilon đen rách nát bị chuột gặm, tôi lôi ra xem thì giật mình với thứ bên trong

Thấy túi nilon đen rách nát bị chuột gặm, tôi lôi ra xem thì giật mình với thứ bên trong